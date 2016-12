Noto quiere a los refuerzos antes de la pretemporada

Regresó de sus vacaciones y ya desplegó una actividad intensa. Quiere estar en todo. Cuerpo técnico, refuerzos, pretemporada, lugares de entrenamiento…Gustavo Noto está en su salsa.

“Estoy contento, armando todo para el comienzo de la pretemporada. Siempre es lindo volver, más allá de que esto es fútbol y que después puede pasar cualquier cosa”, le dijo anoche a LA CAPITAL el flamante entrenador de Alvarado.

“Hoy (por ayer) me reuní con los jugadores que están en Mar del Plata y los de Balcarce que pudieron venir. Mostraron una buena predisposición para empezar antes los trabajos. Para mí Alvarado tiene un buen plantel”, puntualizó.

De regreso a la ciudad, naturalmente, la actividad de Noto comenzó en la villa deportiva. “Ya la conocía porque fui a ver a mi hijo Mateo a jugar un partido de inferiores. Lo estuve viendo todo. Es un lugar ideal. Con vestuarios cómodos, gimnasio, las canchas principales y la utilería están en condiciones brillantes”, señaló.

El plantel entrenará allí en doble turno entre el miércoles 4 y el sábado 7. El domingo a la noche concentrará en el Alto Valle Gran Hotel (Buenos Aires entre Almirante Brown y Falucho) y desde el lunes 9 hasta el sábado 15 el plantel alternará sesiones matinales físicas en Punta Mogotes, Parque Camet y Laguna de los Padres con prácticas vespertinas en la villa deportiva del club.

Noto confirmó que Osvaldo Nartallo, designado en los últimos días como entrenador del equipo de primera que compite en el torneo de la Liga Marplatense, se sumará también a su cuerpo técnico, que ya tenía como integrantes a Gonzalo del Rio (ayudante de campo) y a Emiliano Costa (preparador físico). Resta confirmar al entrenador de arqueros, ya que Emiliano Torresani no seguirá en esa función.

“Para mí es muy importante esta pretemporada. Le pedí especialmente a los dirigentes volver a entrenar el 4 y hacer esta pretemporada de siete días para nivelar a todos. El refuerzo más importante para nosotros será el trabajo”, afirmó Noto.

En cuanto a los refuerzos, Noto aseguró que “en algunos lugares hace falta sumar a algún jugador”.

“Por ejemplo, Corti no tiene reemplazante, Compagnucci tampoco, ni Molina del otro lado. Por ahí por la derecha nos podemos arreglar con algún jugador que pueda actuar como lateral o volante. Estamos viendo un par de alternativas. Pero necesitamos un jugador activo, que esté en un buen nivel y que no tenga problemas para rescindir. Y además tiene que estar con nosotros el mismo 4 o, a más tardar, el 6. De lo contrario, no nos sirve. Sí o sí tiene que hacer la pretemporada con los demás”, finalizó.