Nuevo espectáculo de Gaby, la voz sensual del tango

La cantante bahiense Gaby, “a voz sensual del tango” presentará en la próxima temporada estival el espectáculo “La morocha” en las principales ciudades de la Costa Atlántica.

El mismo fue estrenado el 12 de noviembre en el Café Histórico de Bahía Blanca con gran éxito y muy buenas críticas.

Este espectáculo iniciará su recorrido este viernes a las 22 en Ivo Café, Boulevard Marítimo 3027 e/ Güemes y Alvear (Mar del Plata). Como invitado actuará Edgardo Troiano.

En el transcurso del mes de enero llegará también a Villa Gesell, Necochea, Lobería, Tandil, Balcarce y Miramar.

Gaby “La voz sensual del tango” es una de las más exitosas representantes del tango joven, con estilo, imagen y repertorio innovador que, sin salir de la línea clásica, deja su personal impronta en espectáculos, grabaciones e incursiones audiovisuales.

Está trabajando actualmente en la producción de su séptimo trabajo discográfico del cual anticipará algunas obras en este espectáculo.

Además habrá clásicos de su repertorio, algunas incursiones extra género y piezas que, aunque figuran en sus registros discográficos, no ha interpretado en sus shows con frecuencia; todos acompañados de buenas historias.

“Cada nuevo espectáculo que preparamos para recorrer escenarios diversos en la temporada estival es la renovación de un desafío porque los pensamos para un público que probablemente nunca me haya escuchado en vivo -y hay que conquistarlo- y para otro que ya me vio en otras temporadas y espera encontrar algo nuevo. Es una evaluación permanente que me enriquece muchísimo porque me permite saber cuáles son las cosas que responden al gusto universal, cuánta capacidad tenemos para captar la atención cuando hay público variopinto -de distintas edades, con diferentes inquietudes y con expectativas desconocidas- y me brinda la oportunidad de recoger elogios y críticas que son siempre bien recibidos y, a futuro, considerados”, confesó Gaby.

Gaby es una “rara avis” dentro del género del 2×4 ya que es compositora, escritora, guionista, conduce su programa radial desde hace 12 años y es Lic. en Ciencias de la Comunicación.