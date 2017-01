Para Anibal Fernández “Cristina gana en cualquier escenario”

El ex jefe de Gabinete elogió a la ex presidenta, pero no cree que vaya a ser candidata. Además, calificó a Macri como "más vago que el cuñado de Rocky".

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández aseguró hoy que la ex presidenta Cristina Fernández “gana en cualquier escenario” electoral, aunque remarcó que “si hoy le pregunta”, ella le contestará que “no” será candidata.

“Si soy yo el que arma las listas con absoluta libertad, Cristina es candidata porque gana en cualquier escenario. Ahora, si yo le pregunto hoy si va a ser candidata, me va a decir que no. No tengo dudas que me va a decir que no, y lo más probable es que lo crea, que lo tenga decidido, que no va a ser candidata”, afirmó.

De todas maneras, en declaraciones a Radio 10, aclaró que no sabe lo que va a ocurrir “en aquel tiempo”, en referencia a las elecciones legislativas de octubre próximo.

El ex jefe de ministros citó una frase del ex presidente Juan Domingo Perón para justificar su pronóstico: “Perón decía ‘detrás mío vendrán los que bueno me harán’, y no tengo ninguna duda que la campaña se la hace Macri a Cristina”.

“Ahora si yo le pregunto hoy a Cristina si va a ser candidata, me va a decir que no”, insistió.

Por otra parte, Fernández aprovechó para criticar al presidente, Mauricio Macri, a quien consideró “más vago que el cuñado de Rocky” y apuntó también contra la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, al afirmar que su “gestión es un espanto con corrupción por los cuatro costados”.

Fernández opinó que el Presidente busca a través de Vidal “algún tipo de mejoramiento de su imagen” que, afirmó, “no se la puede mejorar ni Dios porque no tiene idea de dónde está, de lo que se trata y es más vago que el cuñado de Rocky”.

El ex jefe de ministros aseguró que la alianza Cambiemos lleva adelante una “forma horrible de gobernar que nos está haciendo pedazos a todos los argentinos”.

Fernández lamentó que “muchos gobernadores” se “cuelan detrás del presidente” pese a que, consideró, “las políticas que él está aplicando le están haciendo daño a todas las provincias porque es la visión de la derecha conservadora”.