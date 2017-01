Para Dujovne “la economía está empezando a crecer”

El flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo que la economía “ya dejó de ir para abajo y está empezando a crecer”, al tiempo que afirmó que su cartera podrá cumplir con el déficit fiscal pautado por el presupuesto y que no hacen falta mesas de acuerdo para frenar la inflación.

En reportajes concedidos a los matutinos Clarín y La Nación, el ministro dio definiciones:

-Los objetivos del ministerio son combatir el déficit fiscal, mejorar la recaudación y “ser la unidad de pensamiento macroeconómico del Gobierno”.

-En relación al ajuste fiscal, el objetivo es “cumplir con el Presupuesto”.

-“Desmenuzaremos cómo gastan los sectores públicos nacionales y provinciales para movernos dentro de los márgenes de maniobra”.

-“Queremos dar previsibilidad, tener metas trianuales de reducción de déficit que en ese momento no las tenemos”.

-“Primero metas trianuales, segundo crear mecanismos institucionales como una ley de responsabilidad fiscal para las provincias y la Nación”.

-En materia económica “se está empezando a crecer. Alfonso Prat Gay le ha tocado ser el médico de una tienda de campaña cuando resolvió el cepo y el default”.

“Lo que nosotros tenemos por delante es una tarea más aburrrida, como revisar ingresos, gastos, eficiencia, equidad, trabajar para bajar la informalidad en el empleo y la evasión tributaria”.

-“Aspiramos a sobrecumplir el déficit de 4,2% del PBI para este año que equivale a $411.000 millones. Nuestro plan es ahorrar el exceso de recursos para bajar ese 4,2%”.

-Sobre el inicio del crecimiento dijo que “el estimador mensual de actividad económica de octubre no cayó respecto del precedente. Las exportaciones en cantidades crecen 19% año a año. Hay ventas positivas en términos interanuales de cementos, producción de autos y consumo”.

-Los impuestos al trabajo son ridículos. Tenemos una sobretasa del 40% por encima del salario de bolsillo, entre las contribuciones personales y patronales”.

-“La proporción de la carga impositiva en relación al salario de bolsillo es muy grande y atenta contra la formalidad”.

-“El impuesto al cheque también atenta en contra de la formalidad”.