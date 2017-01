Parada brava para Quilmes

Quilmes de esta ciudad afrontará esta noche el segundo y último partido de su primera gira del 2017 por la Liga Nacional de Básquetbol. El equipo “tricolor” enfrentará a Bahía Basket a partir de las 21 en el estadio “Osvaldo Casanova” del club Estudiantes.

La delegación marplatense llegó ayer a Bahía Blanca y por la tarde entrenó en el escenario del partido. Salvo algún golpe ocasional, Javier Bianchelli contará otra vez con todos los jugadores que salieron desde Mar del Plata.

La única baja será Enzo Ruiz, quien se quedó en esta ciudad a realizarse estudios y a continuar la recuperación del desgarro que sufre desde los últimos días de noviembre del año anterior. El propósito es que el santiagueño llegue en condiciones al partido que Quilmes jugará el próximo domingo ante Quimsa de Santiago del Estero en el estadio Polideportivo “Islas Malvinas”.

La rotación es una cuestión de peso para el partido de esta noche. Bahía Basket tiene un plantel nutrido, joven, lleno de energías, que todavía no ha jugado en el año, que espera “fresco” el primer partido de 2017.

En cambio, Javier Bianchelli utilizó a ocho jugadores en Junín y sólo durante siete minutos a Ariel Eslava. Y aunque no tenga que ver exclusivamente con el esfuerzo realizado, a Quilmes le pesó la última parte del partido frente a Argentino. En la porción final del partido mostró poca claridad de ideas y fragilidad a la hora de asegurar el rebote defensivo.

Esos dos factores, en definitiva, fueron los que destrabaron un partido que Quilmes llevó parejo durante treinta y pico de minutos, recuperándose de un comienzo muy adverso en el cuarto inicial.

Como no habrá más jugadores para agregar a la rotación -tal vez Eslava pueda jugar algunos minutos más para no desgastar excesivamente a Basualdo-, la clave para los de Javier Bianchelli será controlar el ritmo del partido y bajarle las revoluciones a los bahienses. Si no lo logra y entra en un “ping-pong” llegará al final con muy poco combustible en el tanque.

En el equipo bahiense se producirá la reaparición del goleador Lucio Redivo, quien se perdió el decisivo último partido frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia a raíz de un estado gripal.

Juan Pablo Vaulet, tras su viaje a Estados Unidos para realizar unas prácticas con los Brooklyn Nets, ya se reintegró al equipo, al igual que los tres extranjeros. A Levy y Johnson, antes del receso, se había agregado el escolta-alero Jerel Blocker para hacer más larga la rotación de Sebastián Ginóbili.

En consecuencia, Bahía Basket –que a partir de febrero intervendrá también en la Liga de las Américas- estará completo. Como para aumentar la dificultad que este duelo entraña para este Quilmes al que todo le cuesta tanto fuera de Mar del Plata.

Formaciones

Bahía Basket: Facundo Corvalán, Lucio Redivo, Juan Pablo Vaulet, Jamaal Levy y Anthony Johnson. DT: Sebastián Ginóbili.

Quilmes: Luca Vildoza, Eric Flor, Tracy Robinson, Ivory Clark e Iván Basualdo. DT: Javier Bianchelli.

Estadio: “Osvaldo Casanova” de Estudiantes.

Arbitros: Alejandro Chiti-Julio Dinamarca.

Hora: 21.