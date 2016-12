Peñarol volverá como estaba

Desde su última presentación ante Estudiantes de Concordia se había barajado la posibilidad de que Peñarol aproveche el receso para potenciar el equipo a través de algún recambio.

Lo habían admitido tanto los dirigentes como el entrenador Marcelo Richotti. Pero la chance estaba atada a la conjunción de dos factores que raramente conviven juntos: calidad y precio. O sea, se aguardaba la aparición en el mercado de un jugador que permitiera aspirar a dar un salto de calidad y que, al mismo tiempo, estuviera dentro de las posibilidades económicas (más bien modestas) del club “milrayitas”.

Esa oportunidad no apareció. Y el equipo volverá a entrenar el próximo lunes 2 de enero tal cual estaba antes del receso. Con Rob Reed y el chileno Sebastián Suárez confirmados como extranjeros.

Hoy la buena noticia para Peñarol proviene de otro frente. En los últimos días se había generado alguna incertidumbre sobre qué ocurriría el 20 de enero cuando el equipo “milrayitas” deba recibir a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. Porque en la agenda de espectáculos artísticos del Polideportivo figuraba ese día una presentación de Ciro.

La noticia causó estupor en los dirigentes “milrayitas”, quienes en su debido momento elevaron al EMDeR el fixture elaborado por la Asociación de Clubes. Y, a diferencia de temporadas anteriores, con el actual sistema de disputa de la Liga Nacional de Básquetbol, con giras organizadas con mucha anticipación para abaratar costos y sincronizadas entre todos los equipos, es imposible pensar en un cambio de fechas.

Una postergación involucra no sólo a Peñarol y a Gimnasia, sino a todos los equipos que iban a recibir a los comodorenses durante esa gira puntual.

Sin embargo, tras una presentación efectuada en las últimas horas, Guillermo Volponi, titular del EMDeR, reconoció la falla y se comprometió a solucionar la cuestión sin tocarle la fecha a Peñarol.

Bronca de Robles

Domingo Robles, titular peñarolense, pese al principio de solución para este inconveniente, no ocultó su fastidio con la comuna por otra causa. Recientemente los clubes de esta ciudad tenían que inscribirse en un registro municipal para recibir un beneficio con el que hacer frente al aumento de los servicios. Pero grande fue su sorpresa cuando los formularios presentados por su club fueron rechazados.

¿El motivo? Se resolvió que quedaran afuera del beneficio los clubes que tienen algún deporte profesional.

“Es increíble pero todavía no la entienden. No se dan cuenta que profesionales son los jugadores, no los clubes. Hacemos un gran esfuerzo para organizar un espectáculo para toda la ciudad y, al mismo tiempo, seguimos brindándole un servicio a toda la comunidad. Me da bronca que, cuando a algunos equipos los gobiernos les ‘banquen’ presupuestos enteros, nosotros no recibamos nada más que cachetadas en nuestra propia ciudad”, enfatizó.