Pérez y Petruccelli quieren sondear sus posibilidades de cara a octubre

BALCARCE (Corresponsal)- El concejal massista Gabriel Petruccelli y el ex intendente y ex funcionario nacional, José Luis Pérez, se mostraron frontales como sus personalidades lo indican y dejaron en claro que abren la partida para ver qué chances tienen de cara a octubre. El juego no será fácil porque dejaron trascender que el kirchnerismo no será parte y que son conocedores que el peronismo “perdió credibilidad” en las últimas dos elecciones donde se impuso claramente el radicalismo.

“El que quiera venir, que venga”, aseguró José Luis Pérez cuando fue consultado acerca de que si convocarán a sectores del kirchnerismo encabezados por el ex intendente José Echeverría o la agrupación liderada por el presidente de la cooperativa eléctrica, José Guzmán. Y agregó que “cuando nos preguntan si van a llamar a tal dirigente le decimos que se arrime el que quiera porque no vamos a llamar a nadie. Vamos a tratar de recobrar la credibilidad en la gente”.

Como si fuera poco, Petruccelli criticó duramente al PJ local (Echeverría es su presidente) cuando aseguró que “en un año no se han expresado sobre ningún tema que preocupa a la población balcarceña. Está totalmente ausente de la realidad de la gente”.

En tanto, consideró que “estamos en un proceso de charlas con muchos dirigentes. Desde un amplio sector del peronismo pretendemos incorporar a los independientes, más allá de la afiliación política partidaria. No nos interesa hablar exclusivamente del partido. Queremos abrir el juego para todos y sumar”.

Asimismo, puntualizó que hubo charlas con el sector de Rodríguez Saa local que en las últimas elecciones tuvo como candidato a intendente a Diego Córdoba. Los dirigentes se pronunciaron durante una conferencia de prensa que brindaron en un hotel céntrico donde resaltaron que “nuestro compromiso es con la gente y se demuestra con el accionar que hemos mantenido”, apuntaron.

El ex intendente fue claro cuando dijo que “queremos ir viendo, monitoreando y evaluando si tenemos credibilidad o generamos la confianza suficiente para presentarnos como una alternativa”. El objetivo de la presentación fue colocarse nuevamente en carrera para “escuchar la calle y lo que se dice a través de las redes sociales. Uno tiene que ser honesto con uno mismo y ver si tenemos cierta anuencia para recuperar la credibilidad que la gente ha perdido en el justicialismo”.