Pidieron arresto domiciliario para imputado en el caso de Lucía Pérez

Marta Montero relató un episodio que vivió el viernes pasado en el hall del palacio municipal. Dijo que el secretario de Gobierno la agarró de los hombros y la empujó. Y que otros funcionarios observaron la escena. "El intendente me atendió, le dije lo que me había pasado y no me dijo nada, como de costumbre", aseguró.