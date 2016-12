Pinceladas de la ciudad (Mar del Plata desde adentro): Romina, con tres como esta cambiamos el mundo

[email protected]

Llegas al Centro de Salud, golpeas la puerta de Servicio Social y sale una flaquita de chaqueta lila a toda velocidad, planillas bajo el brazo, zapatillas bien cómodas, sin escritorio muro para esconderse ni diván para dormirse, con gran entusiasmo (la que lleva un dios adentro) y una dedicación como si fuera la primera y la última.

Un arte del romance donde hay que dejarlo todo en corazón y alma por esa persona que llegó hasta ahí. Frase de Fun People, aquella banda de hardcore punk alegre, melódica, crítica, con perspectiva de género, libertaria y /o causalidad con tapa y cd lila y violeta en su disco “The art of romance”. Es el color de los y las trabajadores sociales. Ella, como una cantora, una artista, muestra la vida desde ahí. De ese lugar posible.

Este mundo tiene sus desbordes en todos los ámbitos que podamos habitarlo y explorarlo y cruzarse una persona que hace de la dedicación y el compromiso total con el paciente desde que empezó hasta que terminó la consulta, deja tecleando un piano o un disco con eternas repeticiones, donde cada toque fue una persona que no se la vio, no se la sintió, no se la escucho y no se la motivó a la acción.

Romina como trabajadora social tiene la camiseta bien puesta. La de los desesperados, la de las mujeres maltratadas y necesitan un peso para el colectivo, para comer, para habitar, la de los olvidados, de los niños. Los sin voz. Me atrevo a decir que a ella hablarle de pacientes suena a decirle “es el que pace, el que espera, el pasivo, el que pase el que sigue” justo a ella, inquieta por naturaleza y que hace de esa pasión social por el otro una dinámica que va más allá, que se lanza a conocer, comprender, restituir, recomponer y abrir la posibilidad integral de la persona.

Una mañana salgo del Centro de Salud, me pongo a mirar el cielo desde un cantero, se acerca mi amigo Abel, ya nos íbamos. Estábamos preparando una jornada de pintura y en el medio de nuestra charla sobre pintura, materiales y diseño Abel me dice:

-¿Quién es esa chica?, con tres como esta cambiamos el mundo, olvídate. Le puse la mano en el hombro y le dije: -Viste, qué increíble.

-Créelo, créelo, me volvió a decir Abel.

Romina es hagamos lo imposible, un mundo con varios mundos adentro, más personas y menos gente, sin permiso y un mango hacemos futuro, la vida es un carnaval, es creer y crear algo nuevo, justo, hermoso y sincero, nunca perder el alma de la calle.

La vi con muchos dolores y una vez me dijo “Pobres van a tener que pelear conmigo, no saben la que les espera”.

Con tres como ésta cambiamos el mundo. Es verdad Abel.

—-

Mirar como si fuera la primera vez lo cotidiano de nuestra ciudad y su gente. Con ese fin nacieron estos escritos, que se desprenden de los micros radiales “Acercando el oeste y Mar del Plata”. Son voces barriales desde la salud, la comunicación y la integración comunitaria.