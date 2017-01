Preocupación del Foro de la Producción por la falta de gas y el Parque Informático

Debido a que no se ve un inicio en las obras y a los importantes problemas que genera la falta de conexiones de gas natural, el Foro de la Producción expresó su preocupación. “La no realización de estas nuevas inversiones no sólo provoca que la red esté saturada y corra peligro de cortes, lo que puede llegar a provocar grandes pérdidas económicas a las empresas, ya que las industrias tienen una necesidad continua del uso de gas, sino que ya se están observando casos de empresas que no se están pudiendo radicar en el partido por falta de este insumo vital para la producción (tanto de capitales locales como extranjeros) y también empresas locales con necesidad de ampliación de su capacidad de producción no están pudiendo cumplir hoy con sus expectativas y planes de negocio”, señaló.

“Esta situación es sumamente perjudicial para nuestra ciudad, ya que atenta contra la generación de nuevos puestos de trabajo en aquellas industrias el gas para su producción. Si bien este reclamo ya ha sido realizado en febrero del año pasado, aún no se han observado avances ni respuestas por parte del municipio sobre las posibles soluciones para resolver el problema”, agregó.

Por otro lado, “al ser Mar del Plata una de las ciudades que encabeza el ranking de desocupación, es de suma importancia que el municipio avance con las definiciones para crear el Parque Informático”, puesto que “este lugar ha sido proyectado como un espacio para desarrollar un nuevo modelo productivo basado en la economía del conocimiento”.

“En los últimos años –agregó el Foro– el sector de las industrias TIC ha crecido de forma exponencial siendo hoy más de 3000 personas las que trabajan en esa industria de forma directa. En Mar del Plata existe un déficit de alrededor de 350 personas, es decir puestos de trabajo en las empresas que no se pueden cubrir por falta de formación y capacitación en la materia. El pedido de activar nuevamente la creación del Parque Informático se debe a que en su proyecto tiene objetivos que dan respuesta directa a las necesidades del sector y herramientas para bajar el nivel de desocupación. Entre los objetivos se encuentran impulsar el crecimiento del sector TIC y de industrias creativas en la ciudad, generar oportunidades de capacitación para fomentar el empleo en el sector, favorecer la formación y atracción de profesionales TIC para aumentar las exportaciones del sector, vincular al sector productivo local con el sector TIC para promover su desarrollo y vincular el sector TIC con el sector educativo y científico, incentivando así la transferencia tecnológica y la innovación”.

En una reunión que se llevó a cabo en la sede de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP), el rector Amado Zogbi presentó un avance de conclusiones sobre un estudio del sector industrial de nuestro partido realizado en conjunto por la Universidad Atlántida Argentina (UAA), la Unión Industrial Marplatense (UIM) y la UCIP. La reunión contó con la participación de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Mar del Plata (ATICMA), Asociación de Frutihorticola de Productores y Afines de General Pueyrredon (AFHOPYA), Cooperativa de Horticultores, MDP Convention & Visitors Bureau, UCIP, UIM y la UAA.

