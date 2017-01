Proponen multar a quienes no junten los excrementos de sus animales

El gobierno de Carlos Arroyo propuso multar a los propietarios de animales domésticos que no recojan los excrementos de la vía pública y arrestar a quienes no los paseen con correa y bozal.

Así se desprende de un proyecto de ordenanza enviado ayer al Concejo Deliberante para modificar el Código Contravencional.

La multa para los que no recojan los excrementos que dejen sus mascotas en la calle está contemplada en la modificación del artículo 17° del Código, lo mismo que la vinculada con la correa de los animales. La norma establece que será penado con multa o arresto de hasta 30 días el propietario o responsable de un can que sea conducido “sin collar, cadena o correa adecuada, bozal e identificación actualizada”.

Pero las reglas van más allá. Por caso, establece sanciones para aquellos que impidan o dificulten el acceso a todo espacio público y al transporte de pasajeros a las personas con diferentes tipos de discapacidad que exhiban el certificado correspondiente y vayan acompañadas de perros de asistencia. “Serán solidariamente responsables las personas físicas o jurídicas que presten servicio de transporte público de pasajeros, como así también aquellos que organizan o explotan actividades en los espacios públicos, junto con los titulares de la correspondiente habilitación”, agrega el proyecto.

Por otro lado, si el dueño o tenedor de un animal incurriese en un maltrato que pudiera poner en riesgo su vida o le infringiese lesiones también sería sancionado con una multa o un arresto de hasta 30 días y el retiro del animal. Lo mismo que si lo sometiera a actividades riesgosas.

El proyecto también incluye sanciones por “la tenencia de animales que sean pasibles de contraer la rabia o de ser propagadores de cualquier enfermedad, sin estar debidamente vacunados o que sus responsables no contaran con los certificados correspondientes”.

Además, si el Concejo aprueba el proyecto será penado con multa o arresto el propietario o responsable de un animal doméstico “que hubiese provocado heridas por mordeduras o rasguños, o cuya saliva hubiera tomado contacto con piel o mucosa con lesiones preexistentes”.

Otro artículo también puntualiza que será castigado con multa o arresto de hasta 30 días quien exhiba o utilice animales de cualquier tipo en espectáculos artísticos y propagandísticos “afectando su integridad física y/o salud”.