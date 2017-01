Puglisi, primer secretario de Cultura de Arroyo, también cuestionó a Rojas

Dijo que su sucesora "no termina de entender que la cultura está en los barrios". Se mostró de acuerdo con las fuertes críticas de otros antecesores en el cargo.

Sebastián Puglisi, ex secretario de Cultura.

Un día después de que ocho ex secretarios de Cultura lanzaran fuertes críticas a la gestión de la titular del área en el municipio, Silvana Rojas, su inmediato antecesor en el cargo, el radical Sebastián Puglisi, sumó sus cuestionamientos.

“Acuerdo absolutamente con los otros ex secretarios de Cultura. Me parece que hay una falta de gestión importante. Honestamente, yo pensaba que mi salida de la gestión iba a dar un vuelco en la cuestión política, que venía estando muy trabada”, dijo a LA CAPITAL.

Puglisi fue el primer secretario de Cultura elegido por el intendente Carlos Arroyo. Asumió el 10 de diciembre y renunció a fines de marzo. “Había tres o cuatro cuestiones que yo pensé que con mi salida se iban a redireccionar, se iban a agilizar, pero lamentablemente encuentro una sucesora que no sé si no quiso, no pudo o tiene una mirada absolutamente distinta de lo que es la cuestión cultural en la ciudad”, disparó.

Según el ex funcionario –que a la vez es el vicepresidente del comité local del radicalismo, aliado de Arroyo en la alianza Cambiemos–, Rojas “no termina de entender que la cultura está en los barrios, que ahí es donde hay que ir a buscar lo emergente de la cultura”.

A su entender, “no hay una política clara”, puesto que “hoy nadie podría decir cuál es el plan que tiene la Secretaría de Cultura en Mar del Plata”.

Puglisi dijo que “en la ciudad hay mucho talento” y que “en los barrios hay mucho trabajo por hacer” porque

“el desarrollo social hoy pasa por estas cuestiones”. El dirigente advirtió que “si se piensa que el desarrollo social es solamente entregar bolsas de comida solamente, se atrasa 30 o 30 años”.

“Hoy el desarrollo social tiene que ver con que los chicos de las comunidades puedan demostrar lo que hacen, puedan tener acceso a la cultura, puedan mostrar la cultura barrial, y creo que el desarrollo social pasa por ahí, por la inclusión. La cultura incluye, ayuda a los chicos a salir de situaciones de vulnerabilidad en las que están inmersos”, añadió.

Puglisi comentó que la continuidad de la orquesta infanto juvenil y la de los talleres en los barrios era una “cuestión central” cuando él dejó el cargo, lo mismo que “saldar la deuda con la Comedia Municipal”. Pero “son cosas que, muchos meses después, siguen pendientes”.

Al momento de renunciar, Puglisi argumentó que su intención era continuar con la labor que venía desarrollando en el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. Ahora reveló un segundo motivo: “En aquel momento convoqué a la gente de la Secretaría de Cultura y les dije: si estas cuestiones no salen para 1° de abril, yo no puedo seguir en este cargo”.

El ex funcionario admitió que sus críticas al área de Cultura municipal exhiben una falta de diálogo fluido entre el gobierno municipal y los partidos que componen la alianza Cambiemos: “Con el presidente del comité radical, Mario Rodríguez, venimos pidiendo permanentemente más diálogo, la conformación de una mesa de Cambiemos en la que se puedan charlar cuestiones de fondo. Estamos intentando conformarla, pero honestamente todavía no hemos logrado, como Cambiemos, tener injerencia en las decisiones de gobierno”.

Dijo que la intención última es “que le vaya bien al intendente, pero también que los “escuche” para lograr ese objetivo.