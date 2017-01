“Respeto a Lilita y Mirtha, pero disiento con la idea de que el kirchnerismo fue una dictadura”

Alejado de la política pero siempre polémico, el periodista y ex legislador Fernando Iglesias, presentó su libro sobre el gobierno de los Kirchner, donde no escatimó en críticas.

El periodista y ex legislador Fernando Iglesias no se calla nada. Crítico del peronismo y enemigo del kirchnerismo, dedicó un libro para explicar por qué cree que los 12 años de gobierno de los Kirchner fueron “una catástrofe”.

“Yo admiro a Lilita Carrió y Mirtha Legrand pero no coincido con ellas en que el kirchenrismo fue una dictadura, creo que fue un régimen”, dijo Iglesias a LA CAPITAL.

De paso por Mar del Plata, presentó su libro “La Década Sakeada-memoria y balance de una catástrofe nacional y popular”, en el marco de la 20º temporada del ciclo Verano Planeta que se lleva adelante los lunes con entrada libre y gratuita, en el hotel de Peralta Ramos 5725.

-¿Qué lo impulsó a escribir este libro?

-Por un lado la bronca y la indignación por el estado en que dejaron a la Argentina en un momento que debió haber sido de despegue definitivo del país porque fueron 12 años durante los cuales los precios de las exportaciones se duplicaron, además los intereses que se pagaban por tomar préstamo fueron prácticamente cercanos a 0. Así que la Argentina tuvo la oportunidad de dar un paso enorme para salir del subdesarrollo y sacar de la pobreza y la marginalidad a millones de sus habitantes, pero terminamos como empezamos o peor en algunos casos. Y también fue el miedo a que vuelvan porque la política argentina a veces no se rige por la lógica y todavía vemos hoy que esta gente tiene una serie de adherentes, por lo tanto a mí me pareció importante describir la magnitud de la crisis. Creo que los argentinos que votaron contra ellos y eligieron a Cambiemos, no tienen la dimensión de la catástrofe que significó el kirchnerismo y en qué sentido todos o cada uno de los aspectos del país, están en una situación penosa.

-Lo de catástrofe suena un poco fuerte, ¿lo ratifica?

-Durante 12 años en la Argentina entró más dinero que nunca en toda su historia por los cambios de los precios internacionales. El país terminó con 29% de pobreza, con la infraestructura completamente destruída, sin energía, con niveles de corrupción y de enriquecimiento ilícito de sus gobernantes que no se habían visto ni siquiera en la dictadura. Terminó con niveles de inseguridad insoportables y con una crisis desde el punto de vista de la seguridad que se refleja en los diarios, con el narco entrando por todo el territorio nacional, con una situación macroeconómica que yo describo punto por punto muy parecida a la de 2001. Sumale a eso que un fiscal que denunció a la Presidenta de la Nación a los cuatro días terminó muerto con un balazo en la cabeza, y las tragedias de Estado. A mí me parece que es un balance catastrófico y creo que la palabra no es demasiado grande.

– En el libro habla de la dicotomía democracia-dictadura del gobierno de los Kirchner que no se llega a concretar, ¿por qué?

– Yo discuto ahí lo que han dicho dos personas que respeto mucho, Lilita Carrió y Mirtha Legrand que, desde dos ámbitos diferentes dijeron que era una dictadura. Creo que se equivocan, no fue una dictadura ni un régimen fascita, pero sí fue un gobierno que durante 12 años tomó muchísimas medidas de corte fascita y se llenó de personajes de ese tipo como Guillermo Moreno, Luis D’ Elia, Fernando Esteche, todos individuos a los cuales el kirchnerismo potenció y puso cerca del poder. Desde el punto de vista de la vigencia del régimen político yo digo que fue una cosa intermedia con elementos de la democracia y de la dictadura. Había libertad de prensa, podías decir lo que querías pero después no conseguías trabajo en los medios públicos, lo mismo para actores o empresarios. Fue un régimen intermedio y las medidas que ellos tomaron no avanzaron más porque la gente se resistió, salió a la calle.

Elecciones



-Este año electoral ¿cuál cree que será el panorama con el que nos vamos a encontrar?

-Va a depender mucho de la madurez de la sociedad argentina. Si Cambiemos fue una moda y si la gente vuelve a pensar que es inteligente votar simplemente con el bolsillo, va a ser una elección complicada. Si entendemos que la Argentina se salvó de una catástrofe similar a la que vivió en el 2001-2002 o la que hoy está viviendo Venezuela, y entendemos que a veces la capacidad de revertir un proceso de deterioro lleva tiempo, probablemente tengamos una elección para Cambiemos.

-Usted dijo recientemente que Cambiemos no debe sumar a los peronistas, ¿por qué?

-Yo no creo que tenga que haber una casa de brujas, ni a que nadie se le tenga que prohibir el acceso. Para empezar yo simpatizo con Cambiemos pero no soy funcionario ni milito en ninguno de sus partidos, por lo tanto expreso una opinión. Quizás sea el momento de dejar que los peronistas militen en el peronismo. En un país normal los peronistas irían al partido Justicialista y ahí darían una batalla interna para cambiar al Partido que es algo que necesita el país.Porque si vos te llevás a los mejores del peronismo y después ese partido se queda con Gioja, Scioli, Caló…, no sirve. ¿Por qué una persona es peronista? supongo que se piensa que en el balance total se piensa que Peron hizo más bien que mal, entonces invito a los compañeros que piensan que el balance es positivo, que vayan al partido Justicialista a dar la batalla ahí. Me molesta la idea de lograr la gobernabilidad mediante una pata peronista. Eso ya lo experimentamos, se llamó Frepaso, tuvo de líder a Chacho Alvarez y todos sabemos cómo terminó, por lo que me parece que sería bueno aprender un poco de la historia.