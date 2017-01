Ritondo lamentó la liberación de los comisarios

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, lamentó hoy la liberación de los ocho comisarios de la Policía provincial que estaban presos en la causa por los sobres con presuntas coimas en la Jefatura Departamental de La Plata, y aseguró que “duele” que la Justicia haya tomado esa decisión.

“Nosotros esperamos que la Justicia sea garante de que las peleas con las mafias se ganen y eso es lo que nosotros queremos”, advirtió, un día después de que el Tribunal de Casación Penal provincial ordenara la libertad de los ocho uniformados detenidos por supuestos retornos en la dependencia platense.

En declaraciones a radio Mitre, Ritondo expresó su malestar por el fallo: “Esta decisión de la Justicia duele por el trabajo que uno viene haciendo” desde el poder político, remarcó y aseveró que desde el gobierno de María Eugenia Vidal “hicimos todo lo que teníamos que hacer” para que este caso de presunta corrupción fuera investigado.

“La gobernadora emprendió una lucha contra las mafias en la provincia de Buenos Aires”, insistió el funcionario y señaló que, en esta causa de los comisarios, hubo “un gran trabajo de Asuntos Internos” que actuó en base a una “denuncia anónima”.

Ritondo sostuvo que la administración que integra no solo buscó justicia en esta causa, sino en las investigaciones relacionadas con el “Servicio Penitenciario, con el juego clandestino, con quienes se robaron el dinero en IOMA de los medicamentos y con la cartelización de la obra pública”, entre otras.

La resolución de la Sala V de Casación benefició al ex jefe de la Departamental La Plata Darío Camerini, a su ex secretario Walter Skramowskyj, al ex Jefe de Operaciones Ariel Huck y al ex segundo jefe de la departamental Rodolfo Carballo.

También alcanzó a Raúl Frare, Sebastián Velázquez, Julio Sáenz y Sebastián Cuenca, ex titulares de las Comisarías 12da., 2da., 6ta. y 3ra. de Los Hornos, respectivamente.

Todos, junto al ex comisario Federico Jurado, quien fue hallado la semana pasada muerto dentro de su celda, están procesados por el supuesto delito de “asociación ilícita” por presuntamente pedir coimas a comerciantes durante 2015 y principios de 2016.

El fallo de Casación dispuso “hacer lugar a los hábeas corpus formulados por haberse inobservado el artículo 431 del C.P.P. y disponer la inmediata libertad”, y agregó que la medida debía “efectivizarse en el día de la fecha” por el Juez de Garantías de feria.

El jueves pasado uno de los detenidos, el ex comisario Federico Jurado, fue hallado muerto dentro de una celda que compartía con otro ex uniformado y la autopsia determinó que el deceso fue por un “síndrome asfíctico” y “edema de pulmón”.

Para el fiscal Martini la muerte fue “por causas naturales”, mientras que el abogado de Jurado, Daniel Mazzochini, puso en duda el motivo y arriesgó que pudo haber ocurrido por asfixia mecánica -con “una almohada”- o por “envenenamiento”.

Consultado esta mañana sobre si tenía sospechas de que Jurado fue asesinado, Ritondo se remitió a la opinión de los profesionales: “Los médicos al principio vieron que podía ser una muerte natural”, señaló.

No obstante, expresó que “hay que esperar que se hagan las autopsias y todo lo que ha requerido la Fiscalía para que esto quede claro y no quede ninguna duda” de las causas de la muerte.