River iría por otra copa más en Mar del Plata

Existe la posibilidad de que River – Lanús, la final de la Supercopa Argentina, entre los dos campeones del fútbol nacional de 2016, se dispute en Mar del Plata, en el Minella, y hasta está la fecha tentativa, el sábado 4 o domingo 5 de febrero.

River, campeón reciente de la Copa Argentina, irá entonces por el primer título del año en 2017 ante el campeón de Primera División del fútbol argentino de 2016, Lanús, en la final de la Supercopa Argentina. Y la sede que hoy por hoy tiene más posibilidades de albergar ese partido es Mar del Plata.

En consecuencia, de concretarse, River jugaría finalmente tres partidos en Mar del Plata en la temporada de verano. Este encuentro oficial llegaría después después de sus encuentros ya programados por el fútbol estival, contra Aldosivi el miércoles 25 de enero, y el Superclásico ante Boca, el sábado 28 de enero.

¿Vuelve Ariel Rojas?

La vuelta de Ariel Rojas, quien está jugando en México, en Cruz Azul, es una de las posibilidades de refuerzo para River para la temporada 2017, sobretodo después del anuncio de que Walter Montoya es “instransferible” (ver aparte).

Rojas tiene contrato con Cruz Azul hasta 2018 pero está relegado en el plantel y figura en la lista de transferibles. Rojas fue figura en el equipo de River que salió campeón con Ramón Díaz del torneo de Primera División, de la Sudamericana con Marcelo Gallardo y se fue antes de las semifinales que también ganó el equipo de Nuñez con el mismo entrenador.

Por otra parte, el representante del delantero de River Lucas Alario, Pedro Aldave, advirtió ayer que “si llega una buena oferta por él del exterior, se irá” y le puso un manto de dudas a la continuidad en el club de Núñez.

“Ofertas hay muchas. De las que interesan hay una o dos y las estamos evaluando. Primero tiene que llegar al número que quiere River, y aparte está el contrato del jugador que tiene que ser bueno”, afirmó el empresario.

De esta manera, marcó sus diferencias con el presidente, Rodolfo D’Onofrio, quien anteayer había avisado que “solamente se iría por la cláusula de 18 millones de euros” y que la intención de la institución era “retenerlo”.

“La idea nuestra es que el jugador siga su carrera en Europa. Todos sabemos que en enero no es una buena fecha para ir para allá porque los jugadores están en otra condición física con respecto a los de Sudamérica. Y Lucas quiere ir y jugar, no ir a ver qué pasa a Europa. No es fácil la operación. Lo importante es que él siga creciendo futbolísticamente”, agregó el apoderado de Alario en diálogo con radio Continental.

En el caso de no traspasarlo, el club de Núñez deberá comprarle el 40 por ciento del pase a Colón de Santa Fe, su anterior institución, en una cifra pautada en 1,4 millones de dólares.