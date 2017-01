Rojas no se pone colorada, “Cayeta” paga la apuesta y la música convoca a todos

No debe haber antecedentes en Mar del Plata, desde el retorno de la democracia, de un funcionario que haya sumado tantas críticas y repudios como la actual secretaria de Cultura de la comuna, Silvana Rojas. Desde que asumió en el gabinete municipal ha “chocado” con distintos representantes de la cultura local, pero sin dudas, lo vivido en las últimos días encendió todas las luces de alerta en la Municipalidad. Primero fueron los periodistas de distintos medios locales y nacionales, los que renunciaron a ser jurados de los premios Estrella de Mar en repudio a la política cultural. Luego fueron los directores teatrales quienes hicieron oír su voz de protesta, decidiendo que 30 espectáculos se bajaran de los premios…

.-.-.-.-

Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue el documento firmado por ocho ex secretarios de Cultura de gobiernos municipales anteriores, de diferentes signos políticos, que se unieron para criticarla. “Que te maten tus antecesores, sin distinciones políticas, es para decirle al intendente gracias por todo, me voy a casa”, admitía un concejal radical quien ya ni siquiera amaga con defenderla. Pero Rojas no piensa irse, salvo que se lo pida el intendente, quien ya tuvo oportunidad de desautorizarla cuando le dio la derecha al maestro Guillermo Becerra, “despedido” por la polémica funcionaria.

Los ex secretarios de Cultura, Leandro Laserna, Susana López Merino, Marcelo Marán, Carlos Rodríguez, Nino Ramella, Luis Reales, Marcelo Sanjurjo, María Rosa Solsona denunciaron “la falta de un proyecto” en la Secretaría de Cultura actual y apeló a la “conciencia” de los responsables políticos para revertir la situación. Asimismo, remarcan “la falta de un proyecto, el desprecio de la acción cultural como elemento dignificador de la vida humana y la destrucción de valores que a nuestra comunidad y sucesivas administraciones ha costado mucho construir”. Para concluir con un categórico “hay cosas con las que no se juega”.

.-.-.-.-.-

No hay ocho sin nueve… Sebastián Puglisi, primer secretario de Cultura de Arroyo, también cuestionó a Rojas. Es más, le hubiese gustado que su firma estuviese con las otras ocho. Dijo que su sucesora “no termina de entender que la cultura está en los barrios”. “Acuerdo absolutamente con los otros ex secretarios de Cultura. Me parece que hay una falta de gestión importante. Honestamente, yo pensaba que mi salida de la gestión iba a dar un vuelco en la cuestión política, que venía estando muy trabada”, dijo a LA CAPITAL.

Sebastián Puglisi fue el primer secretario de Cultura elegido por el intendente Carlos Arroyo. Asumió el 10 de diciembre y renunció a fines de marzo. “Había tres o cuatro cuestiones que yo pensé que con mi salida se iban a redireccionar, se iban a agilizar, pero lamentablemente encuentro una sucesora que no sé si no quiso, no pudo o tiene una mirada absolutamente distinta de lo que es la cuestión cultural en la ciudad”, disparó. Según el ex funcionario -que a la vez es el vicepresidente del comité local del radicalismo, aliado de Arroyo en la alianza Cambiemos-, “no hay una política clara”, puesto que “hoy nadie podría decir cuál es el plan que tiene la Secretaría de Cultura en Mar del Plata”. Puglisi, cabe destacarlo, por otra parte ya se lanzó al ruedo político. Quiere ser concejal por el radicalismo y ya empezó a “moverse” en las redes sociales.

.-.-.-.-.-.-

“Mirá, que te critiquen los medios hasta la podés caretear. Pero que nueve tipos que estuvieron en tu cargo te masacren ya es irremontable”, insistía el hombre que trabaja en silencio en Cultura, quien de todos modos reconoce que “con el reciente aumento hay más de cien mil razones mensuales, en bruto, como para seguir y no ponerse colorado. En realidad -ironiza- con los descuentos se lleva al bolsillo un poco menos…”

La semana que pasó estuvo signada por la suspensión y luego autorización para realizar fiestas electrónicas en Mar del Plata. Se efectuaron dos y se decidió analizar que sucederá con las programadas para los próximos días, pero teniendo en cuenta el criterio que se adoptó desde la comuna para permitir la realización de las del viernes y sábado pasado, nadie duda de que las ya pautadas se efectuarán. Un gran operativo de seguridad, de control y al mismo tiempo sanitario, se efectuó tanto en Destino Arena como en Mute. Pese a todo lo que se había hablado y advertido, la policía detectó a varios jóvenes que pretendían ingresar al lugar con pastillas de éxtasis, LSD, marihuana y ketamina. En total, hubo 43 personas demoradas en dos fiestas.

Miles de jóvenes han elegido participar en las fiestas electrónicas marplatenses. Tras la polémica, aguardan la llegada de artistas internacionales.

En la noche del sábado, además, dos personas debieron ser atendidas en el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, aunque tanto las autoridades como los organizadores coincidieron en señalar que no habían asistido a la fiesta de Mute. De hecho, el secretario de Salud, Gustavo Blanco, informó oficialmente que se trataba “de otra fiesta”. Se desprendió de sus dichos que se trató de alguna fiesta clandestina ya que las autorizadas para ese fin de semana sólo eran dos. No obstante, el concepto “fiesta electrónica” permite distintas interpretaciones, a juzgar por lo que se vio el fin de semana. Se realizaron varias -claro, sin la masiva presencia de las de Mute y Destino Arena- en balnearios cercanos.

Mientras perros de la policía buscaban en vehículos y personas algún tipo de droga y los helicópteros sobrevolaban Destino Arena, la misma noche -viernes 13- se presentó el DJ Betoko “Warm Up: Le Mosc Fer Vidal” en La Caseta Beach, a escasos metros de donde tocó Luciano & Friends, sin ningún tipo de despliegue policial o controles. “Ahora ya estamos en el baile, en plena temporada, y lo importante es extremar todas las medidas. Luego sí habrá que trabajar y reglamentar este tipo de fiestas. No se puede estar cada fin de semana rogando que no se nos muera un pibe”, admitían en la secretaría de Salud. Fueron varios los funcionarios municipales que trabajaron con mucha preocupación durante toda la madrugada del sábado y del domingo en las mismas sedes de las “raves”.

En las próximas horas definirán si se realizan las restantes fiestas electrónicas programadas.

En tanto, ante las probables suspensiones de las fiestas electrónicas en Mar del Plata, los amantes de las “raves” pedían a través de las redes sociales a todos los concurrentes de las mismas que “hicieran las cosas bien” para que el resto de los eventos ya programados, como los de los DJ internacionales Colombo, Digweed y Solomun, se realizarán con total normalidad. “Chicos estamos en un momento crítico si se van a drogar no sean pelotudos, cuídense porque por los manijas o los que se pasan de droga Arroyo nos va a cerrar todas las joditas”, escribió uno que disfrutó del show de Above and Beyond. “Tomá a conciencia y si no estás seguro ni tomes. Hay miles de formas de disfrutar y divertirte”, recomendó otro. El de estas fiestas, cabe recordarlo, es un negocio que mueve mucho dinero. Para la fiesta del 28 se esperan no menos de dos mil personas. Hoy la entrada ronda los mil pesos. Y se aguarda la llegada incluso de numerosos jóvenes del exterior que siguen a estos artistas a distintas partes del planeta.

.-.-.-.-.-

Otra onda. El pasado viernes se vivió una verdadera fiesta de la música en el Teatro Municipal Colón con la presentación a sala llena (quedó gente afuera pidiendo que se reitere el concierto) de la Banda Sinfónica Municipal dirigida por el maestro José María Ulla y el reconocido grupo de rock local Sucio y Desprolijo con un emotivo homenaje a las composiciones del querido Norberto “Pappo” Napolitano. La singular propuesta nació de una idea del director del Colón, Marcelo Gobello, y contó con arreglos originales de Gabriel Buffa, clarinetista de la banda.

El Colón brilló. La Banda Sinfónica Municipal y el grupo de rock local Sucio y Desprolijo en emotivo homenaje a las composiciones de Pappo.

El concierto comenzó con un audio de Liliana Napolitano, la hermana de Pappo, agradeciendo a los músicos locales y público de Mar del Plata la iniciativa, y contó con unas palabras de Gobello quien dedicó el concierto a la memoria del querido músico de rock argentino y a la figura de Fernando “Tira” Arseni, bajista de SyD e ícono del rock en nuestra ciudad. Gobello destacó que Arseni, en sus más de cuarenta años de trayectoria en la escena local, pisaba el escenario del Colón esa noche por primera vez en toda su carrera. También señaló que para los conocedores de la rica historia cultural y musical de Mar del Plata el apellido Arseni no pasaba desapercibido, ya que el tío del bajista rockero no fue otro que Pedro Arseni, compañero de Astor Piazzolla en su juventud en la orquesta de Luis Savastano y luego violinista de la Orquesta Sinfónica Municipal, entre otras varias actividades musicales locales durante varias décadas.

Una fiesta se vivió en el teatro Provincial con el recital de Fabiana Cantilo, quien junto a Hilda Lizarazu y Pipo Cipollati se dieron el gusto de interpretar algunos temas de Los Twist en el cierre del espectáculo. Sin embargo, Cantilo y Lizarazu se quedaron en la ciudad y el lunes estuvieron en el Paseo Aldrey, colmado de jóvenes de entre 11 y 15 años, en el marco de las Escuelas Abiertas de Verano, un programa del Ministerio de Educación de la Provincia que buscar utilizar la música como herramienta educativa esencial para la formación de los más chicos. Las “damas del rock nacional” se subieron al escenario para interpretar las canciones más emblemáticas de su infancia y adolescencia.

.-.-.-.-.-

Lapicera veloz y bocinazo de bomberos. Contradiciendo a algunos concejales propios Arroyo vetó tres ordenanzas. Dejó sin efecto la norma que autorizaba a los bomberos de Sierra de los Padres a vender calcos en seis semáforos y otra que creaba un plan de mejoramiento de espacios verdes. También vetó el pedido para que el municipio “gestione” la puesta en valor del muelle del Club de Pesca. Arroyo planteó que el mantenimiento del edificio podría financiarse con la instalación de letreros. Los bomberos irán a la Municipalidad este miércoles pero no a apagar las gomas que incendian los manifestantes. Se concentrarán para un sirenazo en protesta por el veto del intendente. “Estimados vecinos y amigos: ante el insólito veto del intendente Arroyo de la Ordenanza que nos permitía ofrecer calcos en seis semáforos estamos organizando una movilización al municipio con el fin de exigirle el pago de la deuda por contraprestaciones por un monto de 720 mil pesos”, publicaron los bomberos en su cuenta de Facebook.

Ir al teatro en Mar del Plata es más barato que hacerlo en Capital Federal o Villa Carlos Paz, según surge de datos difundidos por Multiteatro, que citó como fuente a la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet). El valor promedio de la entrada a los teatros del circuito comercial esta temporada en la ciudad es de $352, mientras que en Buenos Aires es de $438 y en Villa Carlos Paz de $443. La empresa Multiteatro, que dispone de siete edificios en Mar del Plata y Capital cuya exclusiva actividad es la exhibición teatral, dio a conocer estos datos a través de su cuenta de Twitter.

.-.-.-.-.

Precisamente el empresario y productor teatral Carlos Rottemberg, en la noche del lunes tomaba un café con el periodista Nino Ramella, quien le contaba que se disponía a viajar a Malvinas. Fue en ese encuentro, en café cercano al golf de Playa Grande, donde Rottemberg mostraba números y señalaba que la entrada al teatro en Mar del Plata era la más barata del país. “Lo vi en lo de Mirtha. Dígale que la amo”, le dijo una turista tucumana al reconocido empresario del espectáculo, quien quería llegar temprano a su departamento antes de que se durmiera el pequeño Nicolás.

.-.-.-.-.-.-.

Trabajo de orfebre. Fue el que desplegó en las últimas horas el ministro de Gobierno de la Provincia, Joaquín De la Torre, en su carácter además de enviado de la gobernadora María Eugenia Vidal a Mar del Plata para “dar una mano” al intendente Carlos Arroyo. Ya garantizó los votos para la sesión del jueves donde se aprobará el presupuesto y el aumento de tasas. Gastó el teléfono para intentar convencer a los más díscolos de la importancia que tiene para el intendente contar con esta herramienta y esta vez los radicales de Cambiemos levantarán la mano para acompañar. De la Torre sigue realizando permanentes reuniones con empresarios y políticos de distintas fuerzas y tiene una obsesión: dinamizar el puerto de Mar del Plata.

.-.-.-.-.-.

Hay bronca. Durante meses, las más altas autoridades del gobierno municipal se cansaron de decir que no había dinero. Sin embargo, para la Fiesta Nacional del Mar, a la que sólo asistieron, en el mejor de los casos, 2.000 personas, y que no fue vista por televisión, se invirtieron más de dos millones de pesos -la mitad abonada a quien se adjudicó la “cantada” licitación- en una ecuación que poco le rindió a la ciudad. “Dos palos dividido por dos mil personas, da mil pesos por cabeza. Carito…”, calculó con exageración el director de una agencia de publicidad. En tanto, el ex concejal Leandro Laserna, en su cuenta de Twitter escribió: “Desmantelaron Cultura y multiplicaron el déficit municipal. Lo quieren compensar con Agapornis”… publicando que dicho grupo cobró 356.647,50 pesos por actuar en la fiesta que nadie vio. Lo de los 50 centavos llama la atención…

.-.

Mar del Plata en la mira de todos. La temporada de verano argentina se recupera después de un 2016 pésimo. Tal es el título de un artículo publicado por el diario El País de España que señala que “la ciudad de Mar del Plata tiene una ocupación media y pisos vacíos pero confía en febrero”. “Hay mucho lugar para estacionar, pocas filas para comer en restaurantes y mesas vacías. Discotecas cerradas y promociones de risa en las pocas que están abiertas. Las compras se miden mucho, se ven locales tapiados y teatros a medio llenar. La ciudad de Mar del Plata, el principal balneario de Argentina, no vive una buena temporada, aunque comerciantes y autoridades son optimistas de cara a lo que queda de enero y, sobre todo, para febrero. Las cosas van un poco mejor que el año pasado, que fue desastroso, pero los números siguen muy lejos de otras temporadas, se consigna en el artículo.

.-.-.-.-.-

El principal diario de habla hispana del mundo añade: Fernando Alegre camina casi todas las playas de Mar del Plata. Es uno de los tantos churreros que al caer la tarde, a la hora del mate, se convierte en el hombre más preciado por todos los turistas. Sin embargo, esa costumbre parece terminarse desde hace dos veranos. “Para poder sobrevivir durante el año tengo que recaudar 70.000 pesos en toda la temporada (4.300 dólares), y a este ritmo no llego ni loco. La docena la cobro 70 pesos (4,30 dólares) pero apareció una costumbre que se repite desde el año pasado, comprar de a un churro o dos para abaratar costos”. La penuria de Fernando es compartida por muchos comerciantes de “la ciudad feliz” como se le llama a la séptima metrópoli más importante del país y uno de los principales destinos balnearios.

Reclamo por el Fondo de Promoción Turística. El diputado provincial por Cambiemos Guillermo Castello, se reunió con las autoridades de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata para analizar la marcha de la temporada turística marplatense e informarse sobre las inquietudes y la problemática del sector. El eje de la reunión se centró en el denominado Fondo de Promoción Turística, creado en la ordenanza fiscal del año 2010 como un tributo adicional del 10% a la tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, que solventan todos los comercios e industrias de General Pueyrredon y cuyo producido debe destinarse a la promoción turística de la ciudad.

.-.-.-.-

Al término de la reunión, el diputado marplatense manifestó que “estamos muy preocupados por el desvío del fondo de promoción turística del municipio, que en vez de destinarse al fin para el que fue creado, esto es, la promoción de la ciudad en el país y en el mundo, se está utilizando en su totalidad para el pago de sueldos. Muchos vecinos de Mar del Plata están siendo virtualmente estafados tanto por la actual como por la anterior administración comunal, porque ese dinero tiene una afectación específica”, subrayó Castello. El legislador de la Coalición Cívica manifestó que “el año pasado ingresaron aproximadamente 80 millones de pesos por este tributo, el que debió haberse invertido en su totalidad para promover a nuestra ciudad como principal plaza turística del país, sobre todo ante la creciente competencia de otras ciudades turísticas nacionales y extranjeras. Este año deberían ingresar 107 millones para el Fondo de Promoción Turística y es imprescindible que el mismo no se malverse en otros gastos, no sólo porque la legalidad así lo exige, sino porque nuestra ciudad se merece un mayor impulso y visibilidad”, concluyó Castello.

Miles de personas en el recital de Dread Mar I en Camet

Más que contento se lo veía en Parque Camet al titular de Cultura de la provincia, Alejandro Gómez, por el éxito del ciclo AcercArte. Junto al diputado provincial, Maximiliano Abad, se mostraba sorprendido en la noche del martes por la convocatoria de Dread Mar I, que marcó el récord del ciclo. El grupo de reggae atrajo a miles de personas de todas las edades, en su mayoría jóvenes y adolescentes, convirtiendo al parque en una verdadera alfombra de gente. Cuando a las 20:30, en punto subió el grupo al escenario seguían llegando grupos de personas y hasta pasadas las 21:20 las columnas de personas corrían hacia el centro de la herradura que conforman las carpas y el escenario de AcercArte. El lunes “explotará” el Parque con Los Nocheros, vaticinaron.

.-.-.-.-

El primer hotel con cervecería artesanal en Mar del Plata. En una nota de Cadena 3 se consignó que inauguró en Mar del Plata una propuesta original y novedosa: el primer Bed & Beer del país. Se trata de “On Tap”, un hotel que incluye una cervecería artesanal, tanto para pasajeros, como para el público en general. El encargado contó que cuentan con más de 50 variedades de cerveza, que van rotando semana a semana. Durante la temporada habrá espectáculos todas las noches. “Además de ser una cervecería, queremos darle prioridad a los artistas locales”, dijo. El lugar tiene 20 habitaciones y actualmente cuenta con 100% de ocupación.

Vuelve Hernán Casciari al Provincial. Y esta vez subirá al escenario “Cayeta” para cumplir una apuesta

Hernán Casciari se presentará desde mañana miércoles en el Teatro Provincial y quedó confirmado que Nicolás Cayetano, del programa Perros de la Calle, luciendo un “conchero” se subirá a escena para participar de “Una Obra en Construcción” tras haber perdido una apuesta. El fundador de la mítica Revista Orsai, y actual columnista de Perros de la Calle, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Radio Metro, apostó hace unas semanas atrás, en el marco del partido de Argentina-Brasil último, con el periodista deportivo Nicolás Cayetano.

.-.-.-.-.

La apuesta tuvo como condición a favor de Casciari que si ganaba, Cayetano subiría “en conchero” a las tablas marplatenses. Como el triunfo fue del escritor, ya se anticipó la presencia de Cayetano, que subirá a escena en la función del jueves. El 18 lo hará Pipo Cipolatti y el viernes 20 Andy Kusnetzoff. “Una obra en construcción” ya se presentó en diferentes puntos del país con localidades agotadas en cada una de sus funciones. Aprovechando las visitas, el programa “Perros de la calle” se transmitirá el viernes desde el NH Gran Hotel Provincial de Mar del Plata.

En la foto, gentileza del diario Clarín, se ve a los policías revisando termos en el acceso a la playa, medida que fue repudiada por concejales y autoridades judiciales.

Cortitas y al pie. Después de lo de C5N otros se animan. El canal de cable C5N durante una semana difundió un informe más que negativo contra Mar del Plata. Todo se terminó cuando llegó la pauta publicitaria y se terminaron las críticas. Con ese antecedente, días atrás se animó un matutino que publicó una foto gigantesca en tapa con una foto de basura en las playas. ¿Habrá que volver a pagar? // Muy criticada en medios capitalinos fue la decisión de revisar termos en la playa para que no haya alcohol. La policía vigiló los ingresos públicos en Playa Grande para impedir que la gente ingrese con estas bebidas. “Estas medidas de presunto carácter prevencional no son más que acciones que violentan el derecho a la intimidad de las personas”, se quejó la concejal Marina Santoro. También la Defensoría del Pueblo expresó su malestar.