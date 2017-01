Russo: “Al paso que vamos, en febrero no abren los clubes”

Por Vito Amalfitano

“En más de 25 años que tengo de dirigente de fútbol nunca viví una situación similar, y francamente no le veo una salida, al paso que vamos no sólo no se reanuda el campeonato sino que en febrero no abren los clubes”, le dijo con mucha crudeza a LA CAPITAL el presidente de Lanús, Nicolás Russo, uno de los hombres de consulta y uno de los más respetados por casi todas las partes en el conflicto que hoy rodea a la AFA, en charla en el Balneario 12 de Punta Mogotes, entre playa y reuniones.

“Francamente no veo una salida -añadió-, más allá de la división entre Primera A y el ascenso, que es el problema político, pero condicionado por lo económico… Porque desde el gobierno meten ondas negativas en lugar de positivas. Yo estoy de acuerdo en que se tenga que rescindir el contrato de Fútbol para Todos, pero quedan tres años y estamos pidiendo menos del 10% para rescindir e igual no lo solucionan. Y sin rescindir no se puede negociar un nuevo contrato de televisión”.

-Pero el fútbol tiene que tener salida… Es inviable un fútbol sin televisión pero también parece inviable un país como Argentina sin fútbol…

-Te voy a decir algo más drástico, al paso que vamos, el mes que viene no abren los clubes. En febrero están todos los clubes cerrados. No que no hay fútbol, cierran los clubes. Hay clubes que no pueden pagarle a los empleados de maestranza, clubes que no le pueden pagar a los empleados administrativos. Los que tienen colegios no le pueden pagar a los docentes. Yo veo que la solución es mucho más compleja. Es una crisis del fútbol, pero va a terminar con los clubes cerrados. Hoy desde algunos actores del gobierno no le dan importancia a lo que significan los clubes de fútbol. Los clubes de fútbol contienen gran cantidad de chicos. Por ejemplo, te das una vuelta por Lanús un día de semana cualquiera y tenés entre 3.000 y 4.000 pibes haciendo deportes. Por la colonia, por la pileta, por las distintas actividades. Si el club no puede abrir, ¿esos chicos a dónde van? Quedan todos en la calle. Honestamente veo esa situación. Lo dije hace un mes y cada vez estoy más convencido de que terminamos con los clubes cerrados.

-El lunes hay una reunión. Pero se arregló antes de las declaraciones del presidente, en las cuáles remarcó incluso lo de los impuestos que tienen que pagar los clubes…

-Para mí no arranca el fútbol. Porque no hay predisposición para que se arreglen los problemas. El gobierno, que tiene hoy los derechos audiovisuales, todavía da vueltas para rescindir el contrato. Quiere irse del contrato sin poner un peso y entonces no se puede avanzar. Para mí no solo no arranca el fútbol sino que terminan los clubes cerrados. Y va a pasar por un tema de solidaridad. Yo creo que también tendrán que intervenir los gremios. Utedyc, Futbolistas Argentinos Agremiados, el gremio docente por los clubes que tienen colegios… En el mes de marzo habrá reuniones todos los días porque no podrán hacer frente al pago de los sueldos.

-Insisto, alguna solución tiene que surgir...

-Yo no la veo. Esto es dinámico. Como viene la mano, cada día estaremos mucho peor.

-¿Lo sorprendieron esas declaraciones del presidente sobre los clubes, más allá de la reiteración de que no habrá más dinero para el fútbol?

-Y, la verdad que sí… Yo en Lanús, como presidente, tengo que buscar apaciguar las aguas cuando hay un conflicto. No agitarlas. Yo creo que las declaraciones del presidente las agitaron. Lo respeto, porque es el presidente de los argentinos, pero no puedo compartir esas declaraciones sobre los clubes.

-¿El gobierno juega con fuego en esta cuestión? Se provocó una crisis a mitad de año, cuando ya había elecciones en puerta y ahora es como que se le mete más leña al fuego…

-Todos sabemos que el presidente cree que lo mejor que le puede pasar al fútbol argentino es que ingresen las sociedades anónimas. El está convencido de eso. Pero como los dirigentes no estamos convencidos de eso, todo lo contrario, se genera un gran problema… Este es un problema ideológico que nos termina afectando a todos. El gobierno empuja para llevarnos a las sociedades anónimas y los dirigentes tratamos de resistir como podemos.

-Y en esa puja, ¿hasta dónde puede llegar la resistencia?

-En términos normales no es viable que prospere la idea del gobierno pero si un día llegás a tu club, llamás a una Asamblea y planteás “tengo que cerrar el club porque no puedo seguir por lo económico o vamos a las sociedades anónimas”, probablemente los socios terminen con la necesidad de votar las sociedades anónimas…

-Pero usted no ve a Lanús como una sociedad anónima…

-No, Lanús de ninguna manera. Tratamos de ser previsores y estamos bien. Pero como ven, aquella película Luna de Avellaneda, que parecía ficción y de otro tiempo, ahora es la realidad y la actualidad.

-¿Y por qué lado puede ver la salida política coyuntural más viable? El lunes hay una reunión de dirigentes de AFA…

-La salida política depende de los clubes pero hay una presión económica tan grande que la mayoría de los dirigentes están preocupados para ver cómo subsisten, cómo hacen para pagar los servicios, cómo hacen para pagar los sueldos atrasados. Hay otros problemas que son peores y más acuciantes que los políticos. Esto es como cuando viene uno y te dice “tenés que pintar la pieza”. Pero se te está prendiendo fuego la casa. No te vas a poner a pintar la pieza… Primero hay que apagar el incendio. Eso nos está pasando hoy. Tenemos el incendio y no te permite pensar.

-Si le pido un vaticinio sobre cuándo empieza el fútbol, ¿tiene alguna idea?

-No, no empieza. No veo que el fútbol empiece, salvo que haya un giro de 180 grados en esto…

-¿Hay planes B por si la demora se prolonga?

-El lunes tenemos una reunión en AFA con todos los clubes de Primera División. Mi cabeza me da vueltas y anoche no podía dormir. Estaba pensando en hacer un torneo con los equipos del Sur, Lanús con Quilmes, Arsenal, Banfield y Temperley. Hacer un torneo y cada tres días jugar para recaudar. Para mí el fútbol no arranca y tenemos que buscar alternativas. Tenemos que pensar en cómo cubrir este largo tiempo que tendremos sin fútbol en Argentina.

-Antes sí se jugaría el Lanús – River por la Supercopa Argentina aquí en Mar del Plata…

-Entiendo que sí ese se jugaría, porque sería el 4 de febrero, antes de la reanudación prevista para el campeonato, y es una final que corresponde a otros torneos ya jugados. Ustedes saben que a mí me encanta Mar del Plata, que es mi segunda ciudad. Y quiero que Lanús juegue la final acá. De hecho los clubes nos hemos puesto de acuerdo en que sea Mar del Plata, esperemos que la empresa organizadora pueda cerrarlo. River está medianamente con sus sueldos al día, Lanús lo mismo. No veo inconvenientes para que se juegue ese partido. Pero después tendremos que buscar la forma de ser todos solidarios. La final se va a jugar porque corresponde a competencias anteriores pero después pasa por un tema de solidaridad. Si la mayoría están en problemas no se puede arrancar. Lanús tiene 700 empleados, todos los clubes necesitan que sus empleados cobren, que los jugadores estén al día, pero no todos tienen el aire que todavía tiene Lanús…

-Si de esa reunión del lunes u otra que surgiera se pusieran de acuerdo entre varios y dijeran “Nicolás, vos sos el hombre del consenso, vos tenés que apagar el incendio”…

-No, no, primero no me interesa, segundo no creo que ocurra. No pienso en eso. Pudo haber sido antes de todo este lío pero ahora quiero que se alcance la solución para todos. Y ya dije que creo que el gobierno buscará que el candidato sea un hombre afín. Por otro lado, en mi proyecto de vida yo quiero ser intendente de Lanús…

-¿Por qué ese cambio? El año pasado me decía que si se ponían de acuerdo y había consenso la AFA podía ser…

-Pero pasó de todo, intervinieron mucho en la AFA y yo ahora tengo en mi mente el futuro del club y de Lanús ciudad. Lanús viene de un atraso de 40 años. Empobrecida, triste. Vino una gestión nueva, le tocó ganar a Cambiemos. Y en lugar de Cambiemos fue sigamos. Está igual la ciudad o peor. Y uno conoce la ciudad de toda la vida. Y la gente que me acompaña es toda de la ciudad. Es lo que no ocurre ahora. El 99% de los funcionarios actuales no son de Lanús, no conocen Lanús…

-Lanús llegó a un gran nivel de fútbol en el campeonato que ganó, y hasta a un pico que denominamos casi “de fútbol total” en la final con San Lorenzo. Pero tuvo que desprenderse de varios jugadores y en estas condiciones, y porque son previsores, no incorporan en consonancia. ¿Se puede sostener un proyecto futbolístico de esta manera?

-El proyecto está, la idea es la misma, de hecho vos lo viste también en este último partido con San Lorenzo, el de este campeonato, más allá de que después nos empataron 2 a 2. La idea es la misma pero no están los mismos actores. No es lo mismo que no esté Gómez, que no esté Almirón, que no esté Junior, que no esté Ayala para la pelota parada… Lo tenemos que ir manejando. Nosotros ya tenemos un proyecto a futuro en el que está planificado que Carboni será el técnico de primera y para ello está trabajando con los jugadores de inferiores. Lanús necesita a pleno esa “fabriquita” de jugadores de inferiores que siga produciendo, para después vender y generar el recambio.