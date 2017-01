Russo: “El presidente de la AFA tiene que ser de consenso y de primera”

“El problema del fútbol es muy grave y hay clubes que en 15 días no podrían abrir sus puertas, pero el problema paradójicamente es político, no económico, o lo económico está provocado por lo político”, expresó Nicolás Russo, presidente de Lanús, y quien era uno de los presidenciables en la AFA antes del virtual “golpe de Estado” que se dio antes de las elecciones previstas para el 30 de junio del año pasado, después de la intervención de la IGJ, el propio gobierno nacional y la FIFA.

“Acá hay un problema inmediato, que es el dinero que nos adeudan a los clubes y otro mediato que es la forma de financiación del fútbol y de qué forma el gobierno va a resolver la rescisión del contrato del televisación”, analizó Russo desde Mar del Plata en diálogo con el programa Arqueros, ilusionistas y goleadores que conducen Gonzalo Bonadeo, Ariel Scher, Ezequiel Fernández Moores y Guido Bercovich en la radio AM 750.

“Acá hay una cuestión que no se termina de resolver, para renegociar un contrato nuevo tenés que tener finalizado y arreglado el otro. Al gobierno le quedaban tres años de contrato, con más de siete millones por pagar y no quiere poner un peso. Y además me quiere decir a quién le tengo que dar el fútbol”, lanzó Russo sobre la indemnización de la que debe hacerse cargo el gobierno nacional ante el fin anunciado del Fútbol para Todos pese a que el presidente Mauricio Macri anunció en campaña que proseguiría hasta 2019.

“Yo creo que hay que renegociar y rescindir en términos racionales”, añadió Russo, y admitió que muchas de las presiones apuntan “a ir a sociedades anónimas”.

Sobre la actual frágil conducción del fútbol Russo también fue terminante: “No hay nadie que hable a favor de la Comisión Normalizadora…O ahora apareció uno, Pablo Toviggino, que no sabía que era hincha de Barracas Central, me extraña que en Santiago del Estero de repente haya hinchas de Barracas Central”.

“La verdad es que la gestión de la Comisión Normalizadora no fue buena” y ante una pregunta sobre la ingerencia del gobierno en el fútbol formulada por Ezequiel Fernández Moores, el presidente de Lanús admitió que “todos quieren meter la cuchara y nadie puede negar que tanto Armando Pérez como Javier Medín son sugerencia del gobierno”, en referencia a quienes están al frente de esta Comisión.

“De todos modos, por más que no nos guste la gestión de la Comisión, ahora tienen para cuatro o cinco meses más y mientras estén vigentes tendremos que darles una mano”, aclaró enseguida Russo.

El dirigente insistió en que “el problema es político”, seguramente en referencia a las presiones gubernamentales y que “la salida es una lista de consenso y con un presidente que salga de la primera división y que sea suficientemente representativo”.

Luego Russo fue didáctico en cuanto a los requerimientos de la FIFA y de que manera debería ordenarse la AFA. “Este es el único lugar en el mundo en el que el ascenso tiene 45 votos y la primera división 30, eso no puede seguir existiendo. Y este es el único país en el mundo que tiene cinco categorías. Y el ascenso hoy quiere que se vote con el viejo estatuto. Nos tendremos que ordenar en ese sentido para llegar a 2020 con 22 clubes/votos de primera y 18 de ascenso”, informó.

Sobre Marcelo Tinelli manifestó: “Con Marcelo tengo una excelente relación…Y es legítimo si sigue teniendo aspiraciones. Creo que el presidente de la AFA tiene que ser de primera. Tiene que haber un acuerdo para que surja un candidato que sea medianamente representativo de todo el fútbol argentino”.

Al profundizar sobre la avanzada del gobierno “y las empresas” para que los clubes se transformen en sociedades anónimas, Russo describió que “tratan de imponer en los medios que los dirigentes somos todos corruptos y van en ese sentido. Cuando el 95% de los dirigentes de los clubes perdieron más de lo que ganaron, yo creo que en febrero tendrán que terminar con ese argumento y se les dará vuelta la cuestión en la medida que no se solucione esto”.

Finalmente Russo alertó: “Debemos buscar la solución y no se tiene que jugar con fuego y tiene que surgir un candidato de consenso y que cada uno cumpla con sus obligaciones porque estamos siempre al filo de la desafiliación y no tomamos conciencia de la gravedad que eso significa. No solo los clubes no podrán jugar Libertadores o Sudamericana ni la Selección las eliminatorias, los mismos jugadores entrarán en una nebulosa y podrían negociar irse a cualquier lado, entonces hoy hay que atender también esa situación, no podés comprar un jugador que no sabés si después lo vas a tener, que lo podés llegar a perder”.