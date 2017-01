Scioli y su nueva novia pasearon por la ciudad

El ex gobernador se mostró por las calles marplatenses con Gisela Berger. También salió a correr por la costa, nadó en playa Varese y hasta tuvo tiempo ingresar a un clásico comercio.

El ex gobernador Daniel Scioli y ya no oculta a su nueva novia, Gisela Berger. Este sábado a la tarde se los pudo ver paseando por las calles marplatenses. Fanático de la ciudad, Scioli también salió a correr por la costa, nadó en playa Varese y hasta tuvo tiempo ingresar a un clásico comercio. La imagen de ese momento la compartió en las redes sociales. “Los Churros de #Manolo una tradición y un sentimiento de #MarDelPlata!!”, publicó el ex candidato presidencial en su cuenta de Facebook.

El ex gobernador ya había estado ayer paseando por la ciudad y hasta se dio un chapuzón en la Playa Bristol Al salir del agua conversó con algunos turistas y subió el resultado del encuentro a su cuenta de Twitter. “La gente no te creyó, ahora se quieren enterrar bajo la arena”, le dijo una mujer. Scioli mostró su encuentro a través de Twitter y agradeció a Mar del Plata por “el cariño de siempre”.