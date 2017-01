Se fue el 2016, un año cargado de acontecimientos para la ciudad

Desde los paros docentes hasta una maestra que recorrió el mundo por haber aprobado a una alumna que “no sabía nada”. Desde la multitudinaria movilización para pedir justicia por el crimen de la adolescente Lucía Pérez hasta la marcha de la esperanza. Desde temporales que dejaron cientos de evacuados hasta un comerciante que le da de comer a los chicos de la calle. Desde la protestas de las lanchitas amarillas hasta el espectáculo natural de las ballenas que llegan a la ciudad. Desde los ataques de un grupo neonazi hasta la marcha para conmemorar los 40 años del golpe de Estado. Desde la visita del presidente de la Nación Mauricio Macri hasta la renuncia de Emiliano Giri. Desde la tristeza por la muerte de Alejandro Giuntini hasta el campeonato local ganado por Kimberley.

El 2016 estuvo cargado de todo tipo acontecimientos para la ciudad. LA CAPITAL hace un resumen de sólo algunos de los hechos más impactantes de los últimos doce meses para despedir el año que se va.

ENERO

Un cola de tornado en pleno verano

Daños en quince viviendas,voladura de techos,caída de arboles y cables de alta tensión y otros daños materiales,fue el saldo que arrojó el paso de la “cola”de un tornado por la ciudad. Los barrios más castigados fueron La Trinidad y El Sosiego.En el área se interrumpió el servicio de luz y agua.

Llegó la Fragata Libertad

La embarcación emblema de la Armada Argentina, la Fragata Libertad, arribó a la Base Naval marplatense, donde fue recibida por miles de turistas. Como ya es una tradición, pudo ser recorrida por turistas, visitantes y marplatenses.

River se quedó con un superclásico caliente

River Plate derrotó por 1 a 0 a Boca Juniors en el primer superclásico del año que se disputó en el colmado estadio José María Minella. En un encuentro deslucido y por momentos descontrolado, el xeneize terminó con ocho hombres y el “Millonario” con diez.

FEBRERO

Fuerte repudio a un ataque neonazi

Distintas fuerzas políticas locales, autoridades municipales, y entidades sociales, expresaron su enérgico repudio ante un nuevo caso de rebrote neonazi en Mar del Plata, tras el ataque al local “Nevermind”.

Ritmo y color de carnaval

Más de treinta mil personas disfrutaron de los festejos del carnaval que contó con la participación de 25 agrupaciones entre los que destacaron murgas y comparsas. Los festejos se desarrollaron en Luro desde Dorrego hasta 20 de Septiembre.

Nueva Reina Nacional del Mar

Natalia Victoria Comuzzi se convirtió en la nueva Reina Nacional del Mar, mientras que Julieta Ailén Germano

y Canela Fernández Merlino fueron elegidas primera y segunda princesa respectivamente. La fiesta se realizó

en Varese ante escaso público, en una jornada fresca y de pleno recambio turístico.



MARZO

La cremá le puso calor a una noche casi otoñal

Con la cremá de la Falla Valenciana, finalizó la celebración anual de esa comunidad en la ciudad. La tradicional ceremonia junto a un show de fuegos artificiales le pusieron calor y color a una noche casi otoñal.

Un “Nunca Más” que se escuchó en todo el país

En Mar del Plata,una multitudinaria marcha y un fuerte documento en el que se repudió la visita del presidente de Estados Unidos y las políticas del Ejecutivo Nacional, fueron parte ade las actividades que se realizaron en

conmemoración del 40° aniversario del golpe cívico-militar-,donde se volvió a exigir “memoria,

verdad y justicia”. Hubo movilizaciones en todo el país.

Detienen a Emiliano Giri

El presidente del Ente Municipal de Turismo (Emtur), Emiliano Giri, presentó la renuncia luego de haber sido detenido en el marco de una causa en la que se investiga una defraudación al Estado por 16 millones de pesos. El hecho causó una fuerte conmoción política en la ciudad.

ABRIL

La docente que conmovió al mundo

El relato de la docente marplatense, Lucía Gorricho, a la que le tocó evaluar a una alumna de Sierra de los Padres que le confesó que no sabía nada, tuvo muchas repercusiones en todo el mundo. La profesora cambió el enfoque de la evaluación y al final se encontró con una grata sorpresa: la alumna le contó la conmovedora historia del frutillar donde trabajaba su familia.

38 evacuados por la lluvia en la ciudad

Como consecuencia de la intensa lluvia que cayó en la ciudad, hubo 38 personas evacuadas en el barrio Parque Hermoso.

Protesta en la banquina chica

Propietarios de lanchitas amarillas volvieron a expresar su negativa a aceptar el monitoreo satelital.

MAYO

Voraz incendió consumió Caromar

Un incendio de increíbles proporciones en un autoservicio mayorista de artículos de limpieza y papelería ubicado en el macrocentro de la ciudad y después de casi dos horas de esfuerzos los bomberos lo habrían controlado, aunque no sofocado. La empresa “Caromar”, situada en Falucho y Salta, se vio invadida por las llamas a partir de las 20.30.

Demuelen el hotel Royal y el teatro Alberdi

Se demolició del ex hotel Royal, la pileta y el teatro Alberdi, trabajos realizados en la manzana ubicada en Diagonal Alberdi, 9 de Julio, Santa Fe y Santiago del Estero.

La manzana, que dependía de la Unión Obrera Metalúrgica -UOM-, fue adquirida por un grupo empresarial que construirá dos edificios, diversos comercios y una zona de estacionamiento.

Setenta evacuados y sin clases por un temporal

Un temporal de lluvia y viento provocó anegamiento de calles, caída de árboles y cortes de luz en barrios de Mar del Plata, donde hubo cerca de 70 evacuados, por lo que las autoridades suspendieron las clases y pidieron a

la población que evite salir a las calles.

JUNIO

Miles de personas en marcha “Ni una Menos”

El lema Ni Una Menos se volvió a escuchar con fuerza en la segunda movilización masiva que se realizó por el centro de la ciudad. Miles de personas se sumaron al reclamo nacional contra la violencia de género que tuvo también como consigna “Vivas nos Queremos”.

Movilización contra los “tarifazos”

Un sector de la CGT Regional Mar del Plata que lidera Jorge Váttimo junto a trabajadores nucleados a las dos CTA,se movilizaron desde plaza Rocha hacia Luro e Independencia y luego se dirigieron a la Municipalidad,donde entregaron un petitorio a las autoridades del Departamento Ejecutivo,concejales y legisladores provinciales reclamando por los despidos y

tarifazos de luz y gas.

La mesa reservada para chicos de la calle

En el restaurante Q’Pasó!, de Champagnat y Santa Cruz, hay una mesa reservada para los chicos de la calle. El dueño

les ofrece el lugar a unos pibes del barrio y les permite elegir de la carta lo que quieran. “Son muy agradecidos. El día

de la inauguración comieron en mi mesa”, dice Luis Mirabella, el comerciante del gesto celebrado en redes

sociales después de que una clienta lo diera a conocer.

JULIO

Luto en el mundo del fútbol por la muerte de Giuntini

El ex futbolista y entrenador Alejandro Giuntini falleció a los 49 años en el Hospital Privado de Comunidad,

luego de una ardua lucha contra la leucemia. Ganador como futbolista de tres títulos con Boca Juniors y ex entrenador de Aldosivi, su temprano deceso causó hondo pesar en el

mundo del fútbol.

Mar del Plata, presente en la “teteada”

Un grupo de madres desafió la tarde el frío invernal y, en la Plaza San Martín, les dio de amamantar a sus hijos ante la vista de todo el mundo. La “teteada” se realizó en simultáneo con muchas otras ciudades del país y en solidaridad con Constanza, una joven que fue echada de una plaza de San Isidro por amamantar a su hijo.

El esperado paso de las ballenas

Cada invierno, la costa marplatense suele engalanarse con el paso de ejemplares de ballena Franca Austral. Quienes se aventuraron al agua a pesar del frío y la neblina, pudieron ser testigos privilegiados de la majestuosa presencia de estos grandes cetáceos.

AGOSTO

San Cayetano: llamado de la Iglesia por la desocupación

La Iglesia hizo un fuerte llamado por la desocupación al celebrarse el Día de San Cayetano. En Mar del Plata, al hablar ante una multitud de fieles, el obispo Antonio Marino aseguró: “Hay hogares en los que escasea el pan y son muchos quienes no pueden experimentar el derecho y la dignidad de ganarlo mediante el trabajo”.

Buen desempeño de Mastromarino en los JJ.OO

El marplatense Mariano Mastromarino fue el mejor argentino ubicado en el Maratón de los Juegos Olímpicos, en el puesto 53. “Cuando regresamos al Sambódromo y corrí la recta final, que parece interminable, se me pasaron millones de cosas por la cabeza como toda mi vida atlética”, expresó “el Colo” con emoción en la llegada.

Bill Gates financia a una empresa marplatense

Laboratorios Gihon, una empresa radicada en el Parque Industrial de Mar de Plata, se convirtió en noticia mundial luego de que la Fundación del magnate Bill Gates, la Organización Mundial de la Salud y otros

organismos internacionales posaran su atención en su trabajo.



SEPTIEMBRE

Tragedia en el mar

El buque “San Antonino” naufragó a más de diez millas náuticas de Mar del Plata y tres de sus tripulantes murieron, mientras que otros tres permanecen desaparecidos. Escenas de profundo pesar se registraron en la sede local de Prefectura cuando los familiares de las víctimas se enteraron de la triste noticia.

Comerciante mató a un ladrón

Un comerciante de esta ciudad mató a tiros al delincuente que intento asaltarlo en un minimercado del barrio Los Pinares. El dueño del negocio resultó herido de un disparo en la espalda y debió ser internado de urgencia en el HIGA. El caso generó una fuerte repercusión nacional en medio de hechos de justicia por mano propia.

La ciudad paralizada por el fuerte temporal

Más de 200 personas de distintos barrios debieron ser evacuadas por las las ráfagas de viento que llegaron

a los 100 kilómetros por hora y derribaron durante el

al menos 135 árboles, 170 postes de luz, 2 semáforos y 45 techos. Por el temporal se suspendieron las clases por dos días, hubo cortes de luz y se cerró el puerto.

OCTUBRE

Masivas marchas por el crimen de Lucía

Una multitudinaria marcha se desarrolló en el centro de la ciudad con la consigna “Ni una menos,

vivas nos queremos”. La protesta -impulsada por el asesinato de la adolescente marplatense Lucía

Pérez- tuvo idéntica adhesión en todo el país y en distintas ciudades del mundo.En la marcha local

estuvieron presentes los padres de la víctima y sus compañeros de escuela,que realizaron un abrazo

simbólico.

Encalló un pesquero y se convirtió en atracción

El buque pesquero “Victoria I”, con 11 tripulantes y su carga completa, encalló a unos 200 metros de la orilla de Playa Grande, tras quedarse sin propulsión y a la deriva. La imagen del pesquero se convirtió en el atractivo de cientos de personas que desfilaron por la zona para observar la postal que se extenderá hoy ya que se espera que suba la marea para llevarlo a puerto.

Macri pidió “ganas y compromiso”

El presidente Mauricio Macri reveló que en los últimos diez meses, desde el inicio de su Gobierno, el país recibió anuncios de inversión hasta 2019 por 48.000 millones de dólares al abrir el 52º Coloquio de IDEA en esta ciudad. Asimismo, les pidió a los empresarios “compromiso, entusiasmo y ganas” para sacar adelante al país, cuya economía, aseguró, “va a volver a crecer”.

NOVIEMBRE

Viglione, detenido en un hotel mendocino

El consultor Daniel Viglione, sobre quien pesaba una orden de captura de la Justicia marplatense por

estafas reiteradas, fue detenido en Mendoza, acusado de estafas reiteradas a inversores que captaba a través de su programa de radio.

La fiesta del cine

El filme “People That Are Not Me”, de la joven realizadora israelí Hadas Ben Aroya, se alzó hoy con el Astor de Oro a la Mejor Película de la Competencia Internacional de la 31 edición del Festival de Cine de Mar del Plata.

Marcos Siebert hizo historia

El piloto marplatense Marcos Siebert hizo historia al consagrase campeón de la fórmula 4 italiana. “Ganarle a un Schumacher tuvo un sabor especial”, le dijo a LACAPITAL, el joven de 20 años en su regreso a la ciudad.

DICIEMBRE

El Presidente con LA CAPITAL

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, le concedió una entrevista al diario LA CAPITAL donde ratificó el rumbo y criticó a “dirigentes demagógicos”

Una multitud en la Marcha de la Esperanza

Entonando canciones religiosas como “Juntos como hermanos” y saludando “Viva la Virgen María, Viva la Iglesia” se concretó por las calles de la ciudad la 43° Marcha de la Esperanza.

Kimberley campeón

Kimberley superó a Banfield por penales y se consagró campeón de la Liga Marplatense de Fútbol. El equipo de la avenida Independencia igualó a Quilmes como el más ganador de los torneos locales.