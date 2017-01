Se lanza el lunes el Cage League Championship

El Cage League Championship de MMA, el gran espectáculo de las artes marciales mixtas, tendrá su apertura de año 2017, con el lanzamiento “Vip Card” en el Complejo La Normandina, además de las seis primeras peleas de profesionales, el próximo lunes 23 desde las 22.

El destacado acontecimiento de artes marciales mixtas de primer nivel internacional, contará con grandes batallas sobre el octágono y se realizará el anuncio de los torneos CLC que se llevarán a cabo durante el 2017 en todo el país. Además, habrá un cierre con una fiesta que comandará el DJ Martín García.

Serán seis peleas profesionales de MMA en jaula con la participación de varios de los peleadores más reconocidos y convocantes de la escena local y nacional.

El programa comprende los siquientes combates: Joan “Titanio” Sanchez vs. Zeque Fernandez; Gaston “Virtuoso” Sosa vs. Lucas “Tazmania” Ganin; Christian Dipp vs. Dario “Kimo” Barrera; Gustavo “El Tanque” Allende vs Nicolas “Carwash” Del Mastro; Ezequiel Vicente Rivera vs. Ezequiel “Chino” Ricci y Edgar Davalos vs. Marcos “El Indio” Cornejo.

Las entradas están a la venta, desde 350 pesos, en tuentrada.com De 500 pesos es la entrada que incluye MMA + Post Evento con DJ, y se preveen Mesas VIP para diez personas. Para más detalles, las novedades del Cage League Championship se pueden seguir a través de las siguientes redes: https://www.facebook.com/CageLeagueChampionship ;

Instagram: Cageleaguechampionship ; Twitter: @cageleaguechamp ; Youtube: Cage League Championship y www.cageleaguechampionship.com

También hay puntos de venta en Avellaneda 1245, de lunes a sábados de 13 a 18 y en Alberti 1242, de martes a domingos de 17 a 22.