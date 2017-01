Se renueva la cartelera de cine con cinco nuevos estrenos

“Sing, ven y canta”

Buster Moon, un apuesto koala, es un eterno optimista y tal vez un poco sinvergüenza, que hace todo para salvar su teatro. Su última oportunidad de recuperar la gloria viene en forma de un concurso musical en el que participan un ratón, una elefante con miedo escénico, una cerdita madre de familia, un gorila gangster y una puercoespín punk. Filme de animación, tiene la dirección de

Christophe Louderlet y voces en la versión en inglés): Matthew McConaughey, Reese Whiterspoon, Seth MacFarlane.. Distribuidora: UIP. 106 min. ATP.

“Pasajeros”

Una nave espacial, que viaja a un planeta lejano transportando miles de personas, tiene una avería en una de las cápsulas de hibernación tras el impacto con un gran meteorito. Como resultado, un pasajero se despierta 90 años antes del final del viaje. El filme tiene dirección de Morgen Tyldum, quien es noruego, productor y director de “Cacería implacable” y “El Código Enigma” y este es su cuarto largometraje. Con las interpretaciones de Jennifers Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, Laureceb Fischburne, Andy Garcia.

“¿Por qué él?”

Durante sus vacaciones, Ned, un padre sobreprotector aunque cariñoso, y su familia visitan a su hija en la universidad, donde conocerá a su mayor pesadilla: su novio, Laird, un multimillonario de Silicon Valley bien intencionado pero socialmente bastante complicado. El conservador Ned, piensa que Laird, que carece de cualquier filtro, es la pareja menos apropiada para su hija.

John Hamburg es estadounidense, guionista y director, de filmes como “Mi novia Polly” y “Te amo, hermano”. Con las actuaciones de Bryan Cranston, Zoey Deutch, James Franco y Tangie Ambrose.

“Reina de Katwe”

Inspirada en la historia real de la prodigio del ajedrez ugandés Phiona Mutesi, una joven que con 11 años ya se destacaba en el estratégico juego de mesa tras ganar el campeonato juvenil nacional de Uganda. Mira Nair es una directora india de larga trayectoria en su país y en el exterior, con obras como “Mississippi Masala”, “Kamasutra”, “Salaam Bombay” y “La boda”, entre otras. Este guión está basado en el relato de Tim Crothers para ESPN. Cuenta con las actuaciones de Madina Nalwanga, David Oyetowo, Lupita Nyong’o.

“Hasta el último hombre”

Es la historia de Desmond Doss, un joven médico militar que participó en la Batalla de Okinawa, en la II Guerra Mundial, y se convirtió en el primer objetor de conciencia en la historia estadounidense en recibir la Medalla de Honor del Congreso.

El filme tiene dirección de Mel Gibson, un actor estadounidense de larga trayectoria y director de filmes como “El hombre sin rostro”, “Corazón valiente”, “La pasión de Cristo” y “Apocalypto”. Con Andrew Garfield, Richard Pyrus, Jacob Warner, Milo Gibson.

“Víctimas de Tangalanga parte I”

Tangalanga era el pseudónimo de Julio Victorio de Rissio, quien hacía bromas telefónicas bastante pesadas, que grababa y luego comercializaba en casettes que, poco a poco, se fueron convirtiendo en éxitos humorísticos que se popularizaban en el mercado discográfico marginal, y luego en el oficial. Dirigida por Diego Recalde, el filme se podrá ver como adelanto en las salas marplatenses únicamente el sábado. “Fueron muchísimas las víctimas que encontré. De las treinta víctimas (del humor de Tangalanga) emblemáticas, encontré a veintinueve. Y las veintinueve no me entraban en una sola película. Es más, tampoco me entraron en dos partes. Tuve que armar una película con tres partes”, contó el director.