Se reprogramó para hoy la fiesta electrónica suspendida el sábado

El balneario Mute anunció este lunes que el show de electrónica cancelado el sábado por la lluvia, se reprogramó para hoy a las 17. Los organizadores le atribuyeron la decisión al “inmenso esfuerzo de John Digweed” y “la buena voluntad de las autoridades del municipio”.

A través de su página de Facebook, el parador informó que serán aceptadas todas las entradas, “en el estado que se encuentren”, y aquellos que aún no cuenten con su ticket podrán adquirirlo en las boleterías.

El anuncio fue publicado pasadas las 12 y los fanáticos del Dj británico manifestaron su descontento por la falta de anticipación.

“Porque no avisaron ayer? Pone un stage decente así no lo tienen que tapar con una bolsa. Entiendo la situación por el lado de la seguridad de la gente pero no podes estar tapando los equipos de John Digweed con un naylon”, expresó un joven, haciendo referencia a la “medida de seguridad” que tuvo que tomar el artista internacional para salvaguardar sus equipos durante la lluvia.

El equipo de comunicación del balneario respondió que “para realizar un show de esta envergadura no alcanza con la buena voluntad, se debe obtener aprobación de fuerzas de seguridad, bomberos, municipalidad, defensa civil, etc. Trabajamos contra reloj todo el día de ayer para llegar a brindar este nuevo show. Mil disculpas por todas las molestias ocasionadas”.

Sin embargo, el mayor reclamo provenía de aquellos que, aún teniendo sus entradas, les resulta imposible asistir al nuevo evento. Sin obtener respuestas hasta el momento, la mayoría solicitaba el reintegro de su dinero.

“Y como yo que compré 4 entradas y que fui solo por el finde? que hago? $2680 mangos que se los guardan en el bolsillo y tiran que podemos ir hoy? se les cae la cara loco, quiero mi plata de nuevo”, expresó indignado un usuario.

El anuncio de Mute