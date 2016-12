Los equipos argentinos conocen sus rivales para la Copa Libertadores 2017

Se realizó el sorteo de la Copa Libertadores 2017 de la que participarán River, San Lorenzo, Estudiantes, Lanús y Godoy Cruz desde la fase de grupos y Atlético Tucumán en la instancia previa.

River integra el Grupo 3 y tendrá viajes largos ya que enfrentará a Emelec (Ecuador), Independiente Medellín (Colombia) y Melgar (Perú).

El último campeón del torneo local, Lanús, integra el Grupo 7 con Chapecoense (Brasil), que recibió un homenaje especial durante la jornada, Nacional (Uruguay) y el desconocido Zulia (Venezuela).

San Lorenzo, cabeza de serie del Grupo 4, no tuvo fortuna. Hasta ahora tiene dos rivales confirmados: Universidad Católica (Chile) y Flamengo (Brasil). El otro saldrá de la instancia previa: pueden ser Atlético Paranaense (Brasil), Millonarios (Colombia), Universitario (Perú) o Capiatá (Paraguay)/Tachira (Venezuela).

Godoy Cruz, que jugará por segunda vez la competencia continental, se medirá en el Grupo 6 con Atlético Mineiro (Brasil), Libertad (Paraguay) y Sport Boys (Bolivia).

Mientras que Estudiantes, en el Grupo 1, jugará contra el último campeón, Atlético Nacional (Colombia) y con Barcelona (Ecuador). Completarán esta zona Botafogo (Brasil), Colo Colo (Chile), Olimpia (Paraguay) o Municipal (Perú)/Indep. Del Valle (Ecuador).

Atlético Tucumán, que tendrá su primera participación internacional, debutará en la fase 2 frente a El Nacional de Ecuador. Si avanza, enfrentará a The Strongest (Bolivia) o Universitario de Sucre (Bolivia)/Montevideo Wanderers (Uruguay) por el pase a la instancia de grupos.

Por primera vez en la historia, los cabezas de serie se determinaron a través de un ranking y a partir de los octavos de final los cruces serán definidos por sorteos, al estilo Champions League de Europa, pudiendo cruzarse equipos del mismo país.

Los dos primeros de cada grupo pasarán a los octavos y el tercero de cada zona pasará a disputar la Copa Sudamericana.

Fase de grupos



Grupo 1: Atlético Nacional (Colombia), Estudiantes, Barcelona (Ecuador) y Ganador 2 Fase 2.

Grupo 2: Santos (Brasi)l, Indep. Santa Fe (Colombia), Sp. Cristal (Perú) y Ganador 3 Fase 2

Grupo 3: River, Emelec (Ecuador), Independiente Medellín (Colombia) y Melgar (Perú)

Grupo 4: San Lorenzo, U.Catolica (Chile), Flamengo (Brasil) y Ganador 1 Fase 2.

Grupo 5: Peñarol (Uruguay), Palmeiras (Brasil), J.Wilstermann (Bolivia) y Ganador 4 Fase 2.

Grupo 6: Atlético Mineiro (Brasil), Libertad (Paraguay), Godoy Cruz y Sport Boys (Bolivia).

Grupo 7: Nacional (Uruguay), Chapecoense (Brasil), Lanús y Zulia (Venezuela).

Grupo 8: Gremio (Brasil), Guaraní (Paraguay), Zamora (Venezuela) y Dep. Iquique (Chile).

Instancias previas

Fase 1

1- Universitario de Sucre (Bolivia) vs. Montevideo Wanderers (Uruguay)

2- Deportivo Municipal (Perú) vs. Indep. del Valle (Ecuador)

3- Dep. Capiatá (Paraguay) vs. Dep. Tachira (Venezuela)

Fase 2

1- Atlético Paranaense (Brasil) vs. Millonarios (Colombia)

2- Botafogo (Brasil) vs. Colo Colo (Chile)

3- Atl. Cerro (Uruguay) vs. Unión Española (Chile)

4- Carabobo (Venezuela) vs. Junior (Colombia)

5- Atlético Tucumán vs. El Nacional (Ecuador)

6- Ganador 1 Fase 1 vs. The Strongest (Bolivia)

7- Ganador 2 Fase 1 vs. Olimpia (Paraguay)

8- Ganador 3 Fase 1 vs. Universitario (Perú)

Fase 3

Ganador 1 – Ganador 8

Ganador 2 – Ganador 7

Ganador 3 – Ganador 6

Ganador 4 – Ganador 5