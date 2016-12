Señor intendente, tenga al menos, un poco de respeto por lo nuestro

El intendente puede ir donde quiera. Está en su derecho. Pero debería tener, al menos y en virtud de su cargo público, un mínimo sentido de diplomacia y ubicación.

Es que el señor Arroyo gobierna para todos. Para los que vienen de visita y le dejan dinero a las arcas municipales. Y para los que están todo el año y no dejan dinero, pero le dan a los ciudadanos otros beneficios. Como un poquito de cultura, sin ir más lejos. Gratis y generosamente a todo el piberío, durante todo el año. No se dimensiona en términos económicos, es cierto. Pero no vamos a creer que al señor intendente sólo le interesa el dinero….¿o si?

Cayó mal, muy mal al sector artístico y cultural de la ciudad, la visita del intendente Arroyo al circo Rodas en el día de su debut. No por el Rodas, un circo que viene todos los años a la ciudad y que aquí es bienvenido. Sino por la diferencia que se evidenció, con ese gesto, entre un circo, el Rodas y otro, más humilde pero más nuestro, La Audacia.

A este último el señor intendente no sólo no lo visitó nunca para conocer lo que hace. Lo que es peor, sin conocerlo, lo atacó de todas las formas posibles. Al circo que es orgullo de la ciudad, autogestionado, a la gorra, con excelentes artistas locales, que ofrece además clases gratuitas a los chicos, que fue premiado por la propia municipalidad y que además de todo esto, es un proyecto que aprobó Cultura, el intendente, increíblemente, no lo conoce.

Los marplatenses ya nos estamos acostumbrando a la falta de diplomacia del intendente.

Lo que cuesta, es acostumbrarse a su falta de respeto.