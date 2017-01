Por Vito Amalfitano

“El Ironman es un gran acontecimiento y Mar del Plata es la ciudad ideal para el Ironman, será un Ironman con identidad propia, será el Ironman de Mar del Plata y quedará como una marca para el mundo”, manifestó con gran entusiasmo Abayubá Rodríguez, director deportivo de Eventlive S.A, con el NH Gran Hotel Provincial de fondo, el hotel oficial sede del magno acontecimiento deportivo que llegará a la ciudad el próxima 3 de diciembre, con 1800 participantes del todo el mundo.

Abayubá Rodríguez adelantó los detalles de esta enorme competencia que llegará a Mar del Plata desde lo que él mismo calificó como “la ventana del Ironman para el mundo” que es el NH Gran Hotel Provincial. A esa “ventana” nos pidió él mismo trasladar la charla con LA CAPITAL para ponernos en clima.

“Ustedes no tienen la dimensión de lo que significa esto, el hotel es un punto muy fuerte de este Ironman, porque es una ventaja que puede ofrecer Mar del Plata y que no tiene ninguna otra sede del mundo, la largada es desde el mismo hotel, desde esta explanada, esta es la ventana del Ironman para el mundo, aquí el competidor puede dormir con su bicicleta, hace 50 metros y está en la largada, ahí adelante, frente al mar (y señala el borde de la playa del Provincial) estará el centro de cómputos, la central de la televisación para el mundo”, destacó también Abayubá.

-A propósito, ¿Qué valor tiene para el Ironman llegar a Mar del Plata y que es lo que debe valorizar la ciudad en este tiempo para concientizarse del significado de esta prueba que llegará en diciembre?

-Destaco que para el Ironman esta es una geografía única y una infraestructura privilegiada. Con el hotel sede, el NH Gran Hotel Provincial, junto al punto de largada y llegada. Y nosotros queremos que este no sea un Ironman más, que solo se destaque por su marca. Nosotros queremos que sea el Ironman Mar del Plata, si es posible con mayoría de voluntarios de acá, entre los 1200 que tendremos.

-Es decir, el Ironman Mar del Plata, con identidad propia…

-Efectivamente, que quede por los años como el Ironman de Mar del Plata, que lo identifiquen en el mundo de esta manera. Llegaremos al mundo a través de cadenas internacionales muy importantes. Y no tengo dudas de que la ciudad se va a comprometer y se va a sentir partícipe porque eso es lo que buscamos y queremos.

-Será un desafío para la ciudad como lo es para cada uno de los competidores…

-Mirá, el hombre va siempre detrás de un objetivo. Y hay muchas personas que necesitan plantearse desafíos nuevos. Y ser un Ironman es un desafío apasionante. Vivimos detrás de un objetivo. Y este es un objetivo mayúsculo. Y fijate que en cada uno de los que lleguen entre las cuatro y media de la tarde y las ocho de la noche, que es la hora pico de los arribos, hay una historia de vida en cada uno de los competidores que llegan a la meta. Vos mismo, si te digo 3800 metros de natación, 180 kilómetros de ciclismo, 42 kilómetros de atletismo, enseguida te preguntas si es posible. Pensá en todos los que se lo proponen y dedican su tiempo a lograrlo….

-¿Cómo fue posible que lo tuviera Mar del Plata?

-Esto fue un trabajo bastante arduo, la licencia fue difícil de conseguir. Hay que tener un montón de avales. Primero los antecedentes deportivos, los respaldos económicos, financieros. Lo que tiene que ver con la infraestructura del lugar. Mar del Plata es una ciudad emblemática del turismo. Es la ciudad turística número uno de la Argentina. Es un lugar referente no solo para el deporte. Nosotros lo vemos desde el triatlón pero Mar del Plata ustedes saben mejor que yo que se valora desde distintos aspectos. Primero empujamos como país y después tuvimos que competir con otras ciudades que lo querían, que anhelaban esta marca…Porque recordemos que el Ironman es clasificatorio para el Mundial, otorga 40 plazas para el Mundial. Hay una bolsa importante en premios en efectivo. Y tengan en cuenta que fue una negociación de casi seis años para llegar a esta instancia, para que Mar del Plata pueda tener el Ironman.

-¿Cómo será el recorrido?

-Mar del Plata está ubicada geográficamente en un lugar privilegiado. Lo que fue determinante, en realidad, para que la ciudad sea elegida, es este emplazamiento. Cuando vinieron con la inspección de la WTC, que son los que tienen la licencia del Ironman, no solo que vieron el marco de la playa sino fundamental el NH Gran Hotel Provincial que es el hotel oficial del Ironman y que está en el corazón de la competencia. Eso los cautivó. Que la carrera pueda estar tan cerca, en realidad en el medio mismo del Ironman, en el corazón de la competencia. Esta competencia tiene condicionantes, requiere del mar acorde, de rutas acordes, de infraestructura acorde, con la hotelería, la gastronomía…Pero emplazado todo en un mismo lugar es único, es un privilegio. El director técnico de Europa, que vino especialmente para la inspección, nos dijo: “ustedes tienen un lugar maravilloso”. Maravilloso por la accesibilidad, para el atleta, para la familia del atleta, para el público. Tener esto es increíble y hay que que explotarlo. Un orgullo para Mar del Plata.

La tercera plaza en el mundo, fuera de Estados Unidos

“El Ironman Mar del Plata, el Ironman Argentina, será la tercera plaza del Ironman fuera de Estados Unidos. Ironman es una marca internacional. Mar del Plata va a ser sede de este evento internacional,como solo lo tienen también México y Brasil. Es un evento esperado, ansiado por la gente del deporte”, destacó también el responsable del Ironman, Abayubá Rodríguez, en charla también con Maricel López, de LU9 Radio Mar del Plata.

“Las inscripciones se abrieron el 16 de diciembre -le informó el organizador a Alejandro Heuguerot, de LU6 Radio Atlántica-. La prueba será el 3 de diciembre del año próximo. Es decir que la abrimos 345 días antes y ya casi tenemos cubiertas casi el 80% de las plazas disponibles. Y estamos esperando más confirmaciones de agencias extranjeras. Estamos contando con participantes de 35 países, creemos que llegaremos a alrededor de 40 países representados. Son 1800 corredores, y entre los de elite irán por la bolsa en efectivo de 40.000 dólares, por las 40 plazas para el Mundial. Y el resto es colgarse la medalla y considerarse Ironman”.

“Hay que tener en cuenta que Mar del Plata es la cuna del triatlón. Para ningún marplatense es desconocida la palabra triatlón, todos saben de que se trata, lo han visto, les han cortado el tránsito por eso… Para la familia del triatlón esto es muy cálido, muy cercano… Desde el punto de vista personal llevo 30 años participando en el triatlón de Mar del Plata, me siento casi de la casa, aunque no seamos oriundos de Mar del Plata. Haber conseguido la licencia del Ironman para la ciudad es un orgullo y un compromiso. Pero a la vez es soñado para un Ironman que se pueda hace con este marco, con esta infraestructura. Casi no se le pueden poner peros a Mar del Plata ante todos los condicionantes que impone esta marca que es el Ironman, remarcó Abayubá Rodríguez.

“Por las distancias que tiene la prueba, 3800 metros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y los 42 kilómetros del Maratón involucramos a un Partido más, que es el de Mar Chiquita. Por la gran extensión que tiene la competencia abarcamos dos partidos”, agregó el organizador del Ironman en diálogo con Angeles Damboriana, de Canal 2 de Mar del Plata. “Extensión, recorrido, magnitud, presencia de la gente, todo eso comprende el impacto del Ironman”, resaltó.

También Rodríguez informó finalmente, a la hora de ofrecer detalles sobre la prueba, que “el límite de tiempo para natación es de 2 horas 20 minutos; hay un tiempo máximo sumado de natación y de ciclismo de 10 horas 30; y hay 17 horas como límite que no debe superarse para poder consagrarse Ironman; el que quiera colgarse la medalla no solo tiene que completar toda esa distancia sino que debe hacerlo en 16 horas 59 minutos como máximo”.