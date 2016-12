Serán 16 mil policías en el Operativo Sol

LA PLATA (Corresponsalía).- “Por primera vez no se afectarán efectivos policiales del conurbano para llevar adelante el Operativo Sol” sentenció el ministro de Seguridad del gobierno de María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, en relación al sistema con que año a año se brinda seguridad vial y urbana a los que asisten a la Costa Atlántica para pasar sus vacaciones.

La afirmación no resulta ser un dato menor, ya que todas las temporadas estivales se enviaban efectivos de toda la provincia para fortalecer la seguridad de la Costa Atlántica y la zona serrana bonaerense, algo que no sucederá en esta ocasión, en la que de los 15926 agentes que serán parte del Operativo Sol, el refuerzo saldrá de los 8000 egresados que hace algunos días juraron en el Estadio Ciudad de La Plata (6100 de la policía local y 1900 de la Provincial) y se afectarán a unos 2600 que durante los últimos tres años estuvieron a la espera de ser convocados para cursar el segundo año de la carrera (algo a lo que pueden acceder el 25% de las mejores notas de cada promoción) y que ahora estarán vinculados a este servicio que comienza hoy a las 17 horas y se extenderá hasta Semana Santa.

Los agentes que lleguen desde otros municipios recibirán una suma de 900 pesos diarios en concepto de viáticos, por lo que ellos mismos podrán elegir su lugar de alojamiento, lo que implica que la provincia ya no brindará alojamiento a sus efectivos.

Se incorporarán más de 300 móviles y 150 motocicletas, con 9 helicópteros (incluido uno sanitario) que se usarán para los patrullajes de los efectivos provinciales a los que se les sumarán los del Grupo Halcón, Infantería, la División Canes, el Grupo GAD y el personal de REBA y RECAP.

Trabajo coordinado entre las diferentes fuerzas

En esta edición del Operativo Sol se trabajará en colaboración con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Policía Federal Argentina, Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía Aeroportuaria.

Los controles vehiculares en los ingresos a las distintas localidades a lo largo de todos los caminos, pero principalmente en las rutas 2 y 11, estarán a cargo de la Superintendencia de Seguridad Vial. Además tanto en las entradas a los poblados, como en algunos vehículos que circularán por las rutas y en las cabinas de peajes regenteadas por AUBASA, habrá un sistema de lectura digital de patentes llamado TRASA, utilizado para la detección de vehículos robados, como así también puestos de interceptación con lectura biométrica y controles por las noches sobre consumo de alcohol.

También habrá controles en las terminales de colectivos y en las estaciones ferroviarias y ferroautomotoras, donde se controlará a pasajeros y choferes. A esto se deberán sumar 44 destacamentos móviles de la bonaerense, donde se podrán recepcionar denuncias en busca de brindar una respuesta más rápida.

Un auto cada 15 metros

Solo para tratar de crear una imagen de la cantidad de vehículos que se sumarán al despliegue con que la policía bonaerense brindará seguridad a los veraneantes en la temporada el ministro mostró un video en el que aseguró que “era una caravana de 10 kilómetros de autos, motos y camionetas yendo hacía Mar del Plata”.

Ni uno menos

En relación a que no bajarán la cantidad de policías que hay hoy en el conurbano (desde donde antaño salían los refuerzos para la Costa), Ritondo aseguró que “hay 31 mil policías provinciales solo en el 1° y 2° cordón a los que se suman otros 15 mil de las policías locales”.

Sin trapitos al sol

El ministro se refirió también a uno de sus caballitos de batalla de los últimos años que es la lucha contra los trapitos y aseguró que en las localidades como Ostende, Valeria del Mar, Cariló y Pinamar, en donde los Concejos Deliberantes crearon las ordenanzas que prohíben la actividad, buscará combatirla para pasar un “verano sin trapitos”.