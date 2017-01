Sigue sin aparecer el sospechado de matar a Diamela Sánchez

La búsqueda de un vecino de la mujer muerta a puñaladas y golpes en el barrio Malvinas Argentinas sigue sin arrojar resultados positivos. Aún no hay orden de detención.

El único sospechoso por el crimen de Diamela Sánchez (25) aún no pudo ser localizado por la justicia pese a que hasta anoche no se había emitido ninguna orden de detención en su contra.

De todos modos, según trascendió ayer se agregaron a la investigación del fiscal Alejandro Pellegrinelli algunos testimonios claves, en particular uno de ellos que situó al hombre en las inmediaciones de la casa de la víctima en el horario estimado del asesinato.

Sánchez murió como consecuencia del brutal ataque sufrido delante de su pequeña hija de 2 años, quien permaneció durante toda la madrugada del viernes junto al cadáver. La operación de autopsia reveló que la mujer recibió una paliza y al menos ocho puntazos, tres de los cuales le causaron el deceso.

El caso se registró entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en una vivienda de Falkner al 8100 del barrio Libertad. Allí la mujer fue víctima de un acto aberrante cuando una persona la atacó delante de su hija para escapar luego de matarla a golpes y puñaladas.

La hipótesis del crimen tuvo siempre como principal sospechoso a Ariel González (34), un carnicero de un local de la zona que desde hacía pocos meses vivía en la casa lindante. El relato de su hermana -fue hasta la comisaría a avisar que González le había dicho que se había mandado una “cagada” con Diamela lo que posibilitó el hallazgo del cuerpo y el rescate de la bebé- y su posterior desaparición abonaron la idea del fiscal Pellegrinelli y de los policías a cargo de la pesquisa.

El móvil habría sido el consumo de estupefacientes, hábito que en los últimos tiempos habría sido compartido entre el hombre y Sánchez. Esta conjetura sigue siendo investigada aunque en la casa de la víctima la policía encontró una pequeña cantidad de cocaína que lo corroboraría.

En un principio se habló de una posible relación de noviazgo entre ambos lo que fue rápidamente descartado por los familiares de Sánchez. Incluso mientras todavía trabajaban peritos en la escena del crimen se hicieron presentes el padre de la menor y quien era el novio de la mujer.

Sin embargo anoche una fuente de la investigación indicó a LA CAPITAL que podría retomarse la línea del conflicto “sentimental” como disparador del homicidio.

González ayer no pudo ser localizado por la Justicia pese a que aún no existe una orden de detención en su contra. Una suma de indicios lo complicaron en las últimas horas pero no lo suficiente para que la Justicia de Garantías aceptara librar dicha orden.

El viernes por la tarde allegados a Sánchez incendiaron la vivienda en la que González vivía junto a la familia de su hermana. Bomberos trabajaron intensamente para sofocar el fuego y evitar que el fuego se propagara hacia la casa de la víctima.