Siguen las actividades en la muestra de fotoperiodismo en el Museo Mar

En el marco de la muestra “El Poder de la Imagen”, que se desarrolla hasta el 25 de enero en el Museo MAR, este viernes 13 y sábado 14 habrá nuevas propuestas a cargo de los reconocidos fotográfos Alejandro Kirchuk y Emiliano Lasalvia, con entrada libre y gratuita.

El viernes a partir de las 18, Kirchuk realizará una visita guiada por la muestra que reúne los mejores registros del fotoperiodismo mundial seleccionados por la World Press Photo Foundation. El recorrido está dirigido al público en general.

Alejandro Kirchuk es fotógrafo documentalista free-lance. Su trabajo está enfocado en proyectos documentales a largo plazo en Argentina y América Latina. Ganador del World Press Photo Award por su trabajo sobre la enfermedad de Alzheimer, sus producciones fueron también reconocidas por múltiples organizaciones y se publican regularmente en distintos medios internacionales como The New York Times, The Wall Street Journal, The Guardian, entre otros.

Por su parte, el sábado 14, desde las 18, será el turno del “Taller de fotografía, video y nuevos medios”, dictado por Lasalvia y dirigido a profesionales de medios de comunicación, quienes deberán inscribirse previamente en la web www.elpoderdelaimagen.com.

Emiliano Lasalvia estudió Astronomía en la ciudad de La Plata, donde comenzó su carrera como fotógrafo para el diario El Día, en 2002. Dos años después, empezó a trabajar en el diario La Nación. Colabora desde el 2006 en la revista El Gráfico y agencias como Getty Images Latam. Ganó el primer puesto del premio World Press Photo en la categoría Deportes en 2014.

La muestra que se podrá visitar hasta el 25 de enero, reúne los mejores registros del fotoperiodismo mundial seleccionados por la World Press Photo Foundation, y fue organizada por la Secretaría de Medios de la provincia de Buenos Aires