“Sobredosis de Soda” tocará esta noche en Abbey Road

Formada a mediados del año 2005, la banda “Sobredosis de Soda” nace como un homenaje y una celebración de la música de Soda Stereo.

Además de lograr una reproducción sonora idéntica de todos los temas y arreglos originales, la banda ha desarrollado una puesta en escena que representa fielmente la imagen del grupo con los diferentes vestuarios referentes a las distintas épocas de la banda.

Su líder y cantante, Mariano Albergoli, ha demostrado a lo largo de estos 10 años que la similitud de su voz con la de Gustavo Cerati es un fuerte pilar sobre el que se ha construido y desarrollado este proyecto.

En estos diez años la banda consiguió el apoyo de reconocidos artistas de la escena local, quienes participaron como invitados en sus shows, como Marcelo Moura y Daniel Sbarra (Virus), Abril Sosa (Cuentos Borgeanos), Pablo Oliva (ex Gazpacho), Gonzalo Aloras, Fernando Scarcella (Rata Blanca), Agustín Ferro (No lo soporto), Coche Violante y Javier Herrlein (ex Catupecu Machu),

entre otros.

“Sobredosis de Soda” recrea los shows del trío compuesto por Cerati, Bosio y Alberti y produce una gran emotividad en los oyentes que buscan recordar a la banda más importante de la historia del rock de América Latina.

El único show de “Sobredosis…”, tendrá lugar esta noche desde las 20 en Abbey Road Concert Bar, de avenida Juan B. Justo 620.