Suma rechazos en el Concejo la eliminación de los feriados puente

El rechazo a la eliminación de los feriados por decreto sumó este martes nuevas voces en el Concejo Deliberante, al tiempo que ganó apoyo la iniciativa de Acción Marplatense de realizar una sesión especial para abordar el tema.

El presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria, Daniel Rodríguez, aseguró que “este decreto de Macri perjudica gravemente a Mar del Plata”. Y agregó: “Lo que sucedió en nuestra ciudad en los últimos años tiene que ver con un constante esfuerzo de todos los sectores políticos y turísticos para consolidar una frase, una idea: ?Mar del Plata 12 meses?. Esta propuesta se vio potenciada y beneficiada por la política nacional de instrumentar los feriados puente, sobre todo en temporada baja, donde el proyecto permitió que el turismo viniera en gran número a Mar del Plata. Esta política turística tuvo un éxito rotundo para la ciudad”.

Rodríguez afirmó que el Presidente recurrió a un decreto para eliminar los feriados puente “porque sabía que esa medida no sería aprobada en el Congreso de la Nación”.

El concejal destacó el recurso de amparo presentado por la diputada nacional marplatense de su partido, Fernanda Raverta, y anticipó su apoyo a la convocatoria de una sesión especial del Concejo solicitada por la presidenta del bloque de Acción Marplatense, Claudia Rodríguez.

Por su parte, Santiago Bonifatti (Acción Marplatense), dirigió una carta a la gobernadora María Eugenia Vidal para que interceda ante el Presidente. “Como actual gobernadora de la provincia conocerás muy bien el valor que tiene el turismo para nuestras ciudades balnearias. Más allá de los esfuerzos colectivos para que las mismas tengan un desarrollo los 12 meses del año, son las ocasiones turísticas fuera de temporada estival las que hacen que la economía local se mueva algo más y así aliviar el extenso invierno”, señala la misiva.

“Seguro coincidirás con nosotros en que la idea y decisión de instalar feriados puente no es patrimonio de ninguna fuerza política en particular, sino de todos los trabajadores que han sabido aprovechar esta buena idea para bien de la ciudad en su conjunto. Por lo tanto, poco importa qué gobierno dio inicio a esta práctica, sino más bien quiénes fueron lo suficientemente inteligentes para sostenerla en el tiempo: se trata de un impulso al empleo y la producción local. Luchamos por eso, pedimos coherencia en las medidas de gobierno y no queremos ser cómplices de cualquier atentado contra el progreso de nuestra ciudad”, agrega.

Por su parte, el presidente de la UCR local, Mario Rodríguez, también fijó su posición personal en favor de los feriados puente. “En reiteradas oportunidades nos manifestamos sobre la necesidad de lograr que las clases comenzaran en marzo, y vimos con beneplácito que finalmente este año el Gobierno nacional nos escuchó, ya que para ciudades como las nuestras es enormemente beneficioso. Lo mismo dijimos siempre con respecto a los feriados puente. El propio Departamento de Investigación y Desarrollo del Emtur (Ente Municipal de Turismo), con datos estadísticos, ha demostrado la importancia fundamental que tienen para la economía de la ciudad”, señaló.

“Debemos ser inteligentes para no caer en las falsas opciones de educación o turismo, ya que consideramos que se deben compatibilizar ambas, las cuales no son excluyentes ni contradictorias”, añadió.

“Elemento de unidad”

El concejal Alejandro Carrancio, presidente de la Comisión de Turismo del Concejo Deliberante, consideró que la cuestión debe ser “un elemento de unidad de los marplatenses” y alentó a representantes de todos los sectores productivos y fuerzas políticas a seguir trabajando en conjunto para “recuperar una medida que ha sido buena para nuestra industria turística y la economía global de nuestra ciudad”.

“Ya lo planteamos oportunamente: los fines de semana puente son positivos para la economía de las ciudades turísticas como la nuestra”, aseguró el edil del bloque Crear, y recordó que el año pasado, junto a su par Lucas Fiorini, convocaron a una jornada especial en el deliberativo local para analizar el fundamental peso que estas fechas tenían para la temporada baja.

Destacó que en aquella jornada de trabajo en octubre de 2016, de la que participaron todos los bloques políticos, cámaras empresarias e incluso autoridades del Ejecutivo local, se coincidió en defender unánimemente estos feriados puente. A tal efecto se votó una resolución para pedir a las autoridades nacionales que mantuvieran el régimen hasta ese momento vigente.

“Demostramos la importancia de los feriados puente para la ciudad con números concretos”, dijo Carrancio. Sólo esos fines de semana largos extendidos le significaban a la ciudad ingresos anuales de más de 800 millones de pesos.

También dejó en claro que solicitar estos feriados adicionales no implicaba de ninguna manera un riesgo de pérdida de días en el calendario educativo, que podrían ser compensados. “Hay que apuntar a mejorar la educación y a la vez cuidar el desarrollo y el trabajo”, apuntó. Y agregó: “Con Fiorini siempre sostuvimos que estos temas importantes para el conjunto de General Pueyrredon deben trabajarse buscando la unidad de toda la ciudad, sin caer en diferencias partidarias ni en críticas que no aportan a la solución de los problemas. Si se trabaja responsablemente y sin agresiones tendremos más posibilidades de éxito”.