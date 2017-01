Tapia se reunió con Maradona, que mediará en la FIFA

El ex vicepresidente de la AFA, Carlos “Chiqui” Tapia, presidente de Barracas Central y líder de los dirigentes del ascenso del fútbol argentino, se reunió nada menos que con el astro Diego Armando Maradona, quien mediaría ante la FIFA para que reconozca el pedido a elecciones de 50 asambleístas, más allá de la actuación de la Comisión Normalizadora.

“Tiene que haber justicia en el fútbol argentino, ya reunimos a 50 asambleistas pero queremos que esten todos los asambleistas y que por fín haya democracia en la AFA y elijamos nosotros nuestro presidente”, expresó Tapia a la salida de la reunión con Maradona en diálogo con Víctor Hugo Morales, con el programa El Diario, por C5N. “Soy muy optimista de lo que pueda hacer Diego para que en la FIFA entiendan nuestra posición”, amplió Tapia sobre el viaje de Maradona a Zurich para reunirse con el presidente de la entidad mayor del fútbol mundial, Gianni Infantino.

“Acá además hay un problema económico grave, porque la Comisión Normalizadora no gira los fondos que son de los clubes, si es que el gobierno ya se los giró a ellos. Se está incumpliendo una ley, y están haciendo quedar muy mal a la FIFA, a Conmebol”, expresó el dirigente, justamente porque ese órgano regulatorio fue designado por FIFA después de la inoportuna intervención del gobierno nacional en la AFA a mitad de año, cuando estaban previstas las elecciones para el 30 de junio.

“Hay situaciones desesperantes en los clubes, incluso hay dirigentes que han hipotecado su casa, y por dinero que les corresponde y no les giran. La familia del fútbol la componen todos, hay empleados que no cobran sus sueldos, y hay muchas fuentes de trabajo en riesgo, desde los jugadores para abajo”, expresó también Tapia.

Sobre las negociaciones para la televisación el dirigente fue enfático: “El contrato del Fútbol para Todos sigue vigente, es lamentable que la Asamblea de la AFA no haya recibido ninguna notificación del Estado sobre su rescición, que po otra parte es unilateral y por la que tendrán que responder”

Tapia también consideró posible que la FIFA disponga una eventual desafiliación del fútbol argentino luego de la iniciativa de dirigentes del Ascenso y el Interior que desembocó en la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria para elegir presidente en la entidad de la calle Viamonte, a espaldas del Comité de Regularización.

“Puede ser que la FIFA nos desafilie. Ojalá que no”, anheló el titular de Barracas Central, que pese a mostrarse consciente del riesgo, defendió la decisión en pos de que la AFA tenga “un presidente que sea legítimo y elegido por la Asamblea, que es la única que puede tener esa determinación”. A la vez que confió en la gestión de Maradona ante la FIFA para que entiendan la situación.

Esa convocatoria, decidida de manera unánime por 50 de los 75 asambleístas, en su mayoría del grupo “Ascenso Unido”, buscará consagrar a las nuevas autoridades el próximo 15 de febrero a las 18 en el predio de Ezeiza, sin previa reforma del estatuto como supuestamente exigió la FIFA al momento de designar al Comité de Regularización liderado por Armando Pérez.

Tapia entendió que lo ocurrido anteayer en Viamonte 1366 fue un paso “importantísimo para democratizar la AFA”, lo que a su criterio debería ser “un objetivo de todos” los dirigentes.

Sin embargo, el presidente de Racing Club, Víctor Blanco, se mostró en desacuerdo con la postura tomada por el Ascenso y llamó “al diálogo” para destrabar la conflictiva situación política y económica de la AFA.

“Lo que sucedió me tomó por sorpresa, no es buena la confrontación. El ascenso debe entender que no puede manejar el fútbol porque somos los clubes de Primera los que generamos los ingresos, por eso hay que buscar un consenso”, afirmó en diálogo con AM 1240.

Tapia, por su lado, defendió los intereses de su sector, el más castigado por el desfinancimiento que sufre la AFA luego que el gobierno nacional decidiera interrumpir el contrato de Fútbol para Todos que estaba firmado hasta mediados de 2019. Y después de la promesa de Macri en campaña sobre la continuidad del programa FpT.