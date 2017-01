Tiroteo en el aeropuerto de Fort Lauderdale dejó, al menos, un muerto y nueve heridos

Al menos una persona murió y nueve resultaron heridas hoy en un tiroteo registrado en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, en el estado de Florida, mientras la Policía investiga en estos momentos el suceso, indicaron medios locales.

La información sobre “un incidente en curso” fue confirmada por un post de la cuenta oficial del aeropuerto en que se limitó a precisar que el tiroteo en la Terminal 2, en la zona de reclamo de equipaje.

Diferentes medio locales muestran imágenes en las que se aprecian a decenas de pasajeros reunidos en las pistas del lugar y tanto la cadena NSNBC afirmó que hay, al menos, una persona muerta, mientras que otras emisoras hablan de nueve muertos y de que el supuesto agresor estaría detenido.

Además de ese medio, la cadena CNN confirmó que hay nueve personas heridas.

El secretario de prensa de la Casa Blanca del ex presidente George Bush, Ari Fleischer, quien se encontraba en esos momentos en el aeropuerto reflejó el caos vivido a través de Twitter: “Se ha disparado tiros. Todo el mundo corre”, según consignó la agencia de noticias EFE.

I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running.

— Ari Fleischer (@AriFleischer) January 6, 2017