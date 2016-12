Toda la programación teatral para el verano

Con la reunión de productores, directores, artistas y autoridades el NH Collection Centro Histórico, ubicado en Bolívar 120 de la Capital Federal, fue el escenario para el lanzamiento del programa teatral para la temporada de verano 2017 en la ciudad.

“Nos juntamos para dar el puntapié a la temporada 2017 de Mar del Plata. Surge esta iniciativa de nuestro amigo Lino que nos llamó a Javier y a mí para no perder la costumbre que desde 1990 en el Hostal del Lago se había comenzado mostrando al público del país lo que es la temporada de esta ciudad”, recordó Rottemberg.

“Me parece importante destacar que aquí no estamos representando productores privados de teatro sino que nos pusimos a la cabeza para tratar de reunirnos pero tiene amplia presencia toda aquella persona, todo aquel equipo y talento que desarrolle la temporada de Mar del Plata y fundamentalmente los elencos locales, el teatro independiente que ha crecido tanto y que nos importa mucho marcar que ser teatrista no tiene un límite geográfico y mucho menos sobre los contenidos que cada uno desarrolla, Por lo tanto me parece muy importante remarcar que la capital del espectáculo la hacemos entre todos y lo estamos plasmando en este encuentro”. Por último agradeció a Florencio Aldrey que a través del NH permitió este lugar y tuvo palabras especiales para la familia de Nicolás Vázquez.

Luego fue el tuno de Patalano quien señaló: “Estoy feliz de que mis pares hayan compartido esta idea y hayamos podido traer por primera vez a Buenos Aires a integrantes de la Asociación de Teatristas de la Región Atlántica, feliz de que se haya concretado este lanzamiento y quiero agradecer a Marcelo Marán que volvió a la dirección del Centro de Arte RadioCity+Roxy+Melany luego de su paso por lo estatal. Va a ser una temporada espectacular, va a haber una variedad abismal entre una y otra propuesta. Va a haber de todo, como lo que le vamos a proponer ahora”, apuntó.

Finalmente Faroni expresó “estoy feliz de estar aquí cuando ya pensábamos que Mar del Plata no iba a tener su lanzamiento y tener la posibilidad de que estemos todos acá brindando por una buena temporada. Además acercarle mi respeto y admiración a los teatristas de esa ciudad que hacen un trabajo impecable y que la luchan los 365 días del año. Esperemos que sea una gran temporada, no dudamos que vamos a tener que salir a pelearla y lo vamos a ser todos juntos por ésta y todas las temporadas que vienen”, culminó

“En definitiva la fiesta está por encima de la tragedia – dijo Patalano- y ahora al show”, de esta manera se dio paso a las actuaciones de Gerónimo Rauch, Nahuel Pennisi y a Las Canciones de la Granja, quienes realizaron parte de lo que harán en sus espectáculos de este verano y al TSO (Teatro Sanitario de Operaciones) que deslumbró por su talento y originalidad.

Cabe señalar que los productores han decidido mantener los valores de las entradas que tenían la temporada pasada.

Esta es pa rte de la oferta que se ofrecerá en esta TEMPORADA 2016 – 2017

TEATRO AMERICA:

LIZI TAGLIANI “LIBERATE”

Estreno: 29 de diciembre 2016

Funciones: De martes a domingo



TEATRO ATLAS:

“CASA VALENTINA”

Elenco: Gustavo Garzón, Fabián Vena, Diego Ramos, Nicolás Riera, Boy Olmi, Roly Serrano, Pepe Novoa, Cristina Alberó y Paula Morales

Estreno: 28 de diciembre 2016

Funciones: De martes a domingo

“EXTINGUIDAS”

Elenco: Adriana Aguirre, Noemi Alan, Patricia Dal, Silvia Peyrou, Mimi Pons, Beatriz Salomón, Sandra Smith, Nanim Timoyko, Pata Villanueva

Estreno: 2 de enero 2017

Funciones: Lunes y martes – Resto de los días gira por la Costa Atlántica

“BAJO TERAPIA” Director: Daniel Veronese

Elenco: Carlos Portaluppi, Darío Lopilato, Hector Díaz, María Figueras, Melina Petriella y Florencia Dyszel.

Funciones: jueves, viernes y sábados

TEATRO CARRERAS

“MUCHO MÁS QUE TRES”

Elenco: Nito Artaza, Miguel Angel Cherutti y Cecilia Milone

Funciones: jueves a domingos

TEATRO CORRIENTES

“ESTO ME HACE ACORDAR”

Elenco: Sergio Gonal



TEATRO MAR DEL PLATA:

“EL OTRO LADO DE LA CAMA”

Elenco: Nicolás Vazquez, Gimena Accardi, Sofía Pachano, Benjamín Rojas, Sofía González Gil, Francisco Ruiz Barlett

Funciones: De martes a domingo

“CANCIONES DE LA GRANJA”

Estreno: 2 de enero 2017

Funciones: Lunes – Resto de los días gira por la Costa Atlántica

TEATRO MELANY:

HUGO VARELA presenta “La guitarra indomable”

De lunes a sábados a las 21,30 hasta el 10 de febrero.

“RAYUELA”

Desde el lunes 9 de enero hasta el 13 de febrero a las 23,15

“#REIR”

Todos los martes de enero y febrero a las 23,30

“TERAPIA”

Todos los miércoles de enero y febrero a las 23,15

“IMPROVISA2”

De jueves a sábados de enero y febrero a las 23,30

“EVITA RESUCITADA”

Todos los domingos de enero y febrero a las 21

“CAOS”

Todos los domingos de enero y febrero a las 23,30. Estreno para la prensa el 30 de diciembre

TEATRO OLYMPIA

“COCODRILO ES MAR DEL PLATA – LA GRAN REVISTA”

Director: Denise Cerrone

Funciones: diciembre, de miércoles a domingos a las 23 hs. Enero y febrero, todas las noches a las 23 hs

TEATRO RADIO CITY:

LAVATE Y VAMO presenta “Pueblo Chico”

Jueves 5 de enero a las 22

GERÓNIMO RAUCH presenta “Un Concierto Sin Fronteras”

Los viernes 6 y 20 de enero a las 22

MARAMÁ

Lunes 9, miércoles 18 y lunes 23 de enero a las 22

MASHA Y EL OSO en vivo

Martes 10 de enero y 7 de febrero a las 21

THE BEATS

Miércoles 11 y 25 de enero a las 22,30

CIRCO DEL HORROR

Viernes 13 de enero a las 22,30

OZUNA

Sábado 14 de enero a las 20

LA MISSISSIPPI

Martes 17 de enero a las 22,30

CUENTICUENTICOS

Jueves 19 de enero a las 20,30

PEDRO AZNAR

Sábado 21 de enero a las 22

MÚSICA PARA VOLAR

Domingo 22 de enero y miércoles 8 de febrero a las 22,30

CACHO CASTAÑA

Martes 24 y 31 de enero a las 22,30

JORGE ROJAS

Viernes 27 y sábado 28 enero a las 22,30

CHRISTAFARI- Reggae Worship A Roots Revival

Sábado 11 de febrero a las 22,30

WAINRAICH Y LOS FRUSTRADOS

Sábado 18 y Domingo 19 de Febrero

TEATRO ROXY:

FAVIO POSCA presenta “Fucking Fucking”

Todos los martes de enero y febrero a las 22

LIKE BROATHERS en “Perfectos”

Todos los miércoles de enero y febrero a las 23,30

LUCAS CASTEL Y MARIANO BONDAR en “Iguales al Resto”

Todos los viernes de enero y febrero a las 19 M&G y función 21,30

ARIEL TARICO en “¿Y ahora?”

Todos los sábados de enero y febrero a las 21,30

“MELLERA Y LAURIENTE”

Todos los sábados de enero y febrero a las 23,30

NAHUEL PENNISSI presenta “Primavera Tour 2017”

Los jueves 5 y 19 de enero y 9 y 23 de febrero a las 21,30

LEANDRO TAUB

Domingo 8 de enero a las 21,30

COCO SILY en “La Súper Cátedra del Macho”

Lunes 9 de enero a las 21,30

JUAMPI GONZÁLEZ con “Soltero”

Los miércoles 11 y 25 de enero a las 21,30

ROMBAI

Los jueves 12 y 26 de enero a las 22,30

PILAR SORDO

Los lunes 16 y 23 de enero a las 23,30

CHRISTOPHE KRYWONIS en “Una noche con Christophe”

Miércoles 18 de enero a las 21

RAMÓN TORRES

Domingo 22 de enero a las 21,30

LUCAS LEZIN y PAPRY SUASQUITA en “No estamos para esto”

Lunes 23 de enero a las 23,30

CANTANDO CON ADRIANA

Domingo 29 de enero a las 19

DALIA GUTMANN “COSA DE MINAS”

Domingo 5 de febrero

TEATRO SANTA FE

“MUJERES DE CENIZA”

Elenco: Zulma Faiad, Doris del Valle, Luisa Albinoni y Adriana Salgueiro

“INADAPTADO”

De Sergio Marcos y Martín Guerra

TEATRO SHOPPING PEATONAL

“REINAS O REYES”

Elenco: Maximiliano Nolasco



TEATRO TRONADOR

“FLOWERS”

Elenco: Aníbal Pachano y CIA.

Funciones: de miércoles a domingos

TEATRO VICTORIA

“HABÍA UNA VEZ: EL PODER DE UN SUEÑO

Estreno: Fines de diciembre

Elenco: Marian Farjat más elenco

“EL MUNDO MÁGICO DE MAITE”

Funciones: 21 hs

Elenco: Silvina Escudero más elenco

“EL DUENDE GUARDIÁN 2 – EL UNIVERSO DE LOS NIÑOS”

Funciones: 22 hs

Elenco: Verónica Ojeda más elenco

“LO LUMVRISE”

Funciones: jueves a domingos 23 hs

“ME GUSTA TODO”

Funciones: martes y miércoles

Elenco: Andrés Rovetto y Patricio Martín Ramos

OTROS ESPECTÁCULOS

Bancaria – Sala Arturo Jauretche –

“LOS INVISIBLES” Dirección General Sergio Lanchas

Lunes 21 hs

“LA MUECA” Thriller Psicoanalítico” de Eduardo Tato Paulovsky – Dirección general de Sergio Lanchas

Lunes 23 hs

“JETTATORE “ Autor: Gregorio de Laferrère Dirección general de Sergio Lanchas

Martes 21 hs

“HIVRIS EL DESEO DE SER ACEPTADO” de Nicolás Vallejos

Miércoles 21 hs

Funciones de Enero 04, 11,18, y 25

“ALGO PODRIA PASAR” De Ángeles Depaoli

Miércoles 23 hs

“PLAZA AVELLANEDA” de Quique Fernández Villar, a cargo del grupo “Teatro Secreto”.

Jueves 21 hs

“FALSO VIVO” Dirección: Carlos Belloso

Jueves 23 hs

“LUNA DE MIEL CONCURRIDA” PUESTA Y DIRECCION: SUSANA APARICIO

Viernes 21hs

“CELULAR” de Pablo Albarello Dirección General José Minuchin

Viernes 23 hs

Enero 06 y 13

Miércoles 21 hs

Febrero 01, 08, 15,22

“EL CERCO DE LENINGRADO”, de José Sanchís Sinisterra.

Viernes 23 hs

Enero 20 y 27 – Febrero 03, 10,17 y 24

“¡VUELVE DISPARATE!” Dramaturgia y Dirección: Guillermo Yanícola

Sábados 21 hs

“ALMA DAS PAMPAS. (MÚSICA)”

Sábado 21 hs 18 de Febrero

“SUPERYÓ”

Sábados 23:30 hs

“LOS ARBOLES MUEREN DE PIE” de Alejandro Casona

Domingo 21 hs

“PATER NOSTER” de Jacobo Langsner

Domingo 23 hs

CENTRO CULTURAL DUDÚ

“MI CAJITA DE SORPRESAS”.

Libro Cantame un cuento

Lunes

“LAS AVENTURAS DE ALICIA EN EL PAÍS BAJO TIERRA”,

dirigida por María Carreras

Martes

“CENICIENTO Y PRINCESA – UNA HISTORIA DE AMOR”,

de Silvia Di Scala.

Miércoles

“PÁJAROS AZULES”,

de Silvia Cerva (espectáculo de música y narración)

Jueves

“GARABATOS”

de Elizabeth Delfabro y Laura Selman ; espectáculo con una impronta de danza.

Viernes

“ACA TÁ” (espectáculo para bebés)

11 HS y “El invento eterno”, a las 21HS. De Amparo Fernández. Espectáculo de clown.

Sábados

“DUDÚ” (espectáculo para bebés), a las 11, y Las Magdalenas en ”Canciones para crecer jugando”,

Domingos a las 21.

Asimismo, desde el 9 al 13 de enero, todos los días a las 11hs, estará la obra “LOS MAMELUQUEQUES”, de Lupe Lombardozzi. Instalación lúdica teatral para niños pequeños y sus familias

CUATRO ELEMENTOS ESPACIO TEATRAL

ESPACIO AGUA:

“POBRECITO (FRANCISCO DE ASÍS)” de Mariano Moro. Con Patricio Díaz y José Toccalino.

Lunes y martes de enero y febrero, a las 20hs.

“EL MUNDO HA VIVIDO EQUIVOCADO”, de Roberto Fontanarrosa. Con Pablo Marchini y Freddy Virgolini.

Martes de enero y febrero, a las 22:30hs.

“EL APUNTADOR”. Con Pablo Marchini y Freddy Virgolini.

Miércoles de enero y febrero, a las 22hs.

“INVEROSÍMIL”. Con Cecilia Dondero, Andrea Etcheverry, Julio Palay, Alejandro Frenkel.

Jueves de enero, a las 20:30hs.

“CLAUDIO Y CALÍGULA” Con Agustina Anzoátegui, Agustín Barovero, Pedro Benítez, Marcela Cardoso, Damián Chiurazzi, Paula Costa, Silvia De Urquía, Santiago Maisonnave, Antonio Mónaco, Beatriz Moriondo. Autor: Marcos Ayciriex.

Viernes de enero y febrero, a las 22hs.

“OTRA VEZ UBÚ”, de Alfred Jarry. Dirección: José Luis Britos.

Sábados de enero y febrero, a las 21hs.

“VIVO”, de Marcos Savignone.

Sábados de enero a las 23:30. Pre-estrena el 16 de diciembre, a las 21:30hs.

“LA COMPETENCIA”. Con José Luis Britos y Esteban Padín.

Domingos de enero y febrero, a las 22:30hs.

“LAS BARBAS EN REMOJO”. Con María Agustina Rodríguez, Zaira Claramunt, Azul Basavilvazo, Ailin Videla y Eugenia De La Cruz Arbizu.

30 de enero / 6,13,20 de febrero. A las 23hs.

–RECITAL CALENNA. Clásica ligera.

16 de enero, a las 23hs.

TEATRO DEL ÁNGEL

“RODRIGO “VAGONETA” RODRÍGUEZ

ESPACIO FUEGO:

“BAJO UNA LUZ MARINA”, de Adrián Canale. Con Rosie Alvarez, Claudia Mosso, Paola Belfiore, Andrés Zurita, Gonzalo Pedalino y Santiago Maisonnave.

9 y 22 de enero / 6 y 20 de febrero, a las 22hs.

“FLORES ARRANCADAS A LA NIEBLA”. Con Rosita Pelaia y Patricia Viglianchino. Dirección: Lalo Alias.

Domingos de enero y febrero, a las 20:30.

EL GALPÓN DE LAS ARTES

“RECORDIS: ÚLTIMA TEMPORADA”

Lunes 21hs

“LA ÚLTIMA HABITACIÓN”

Miércoles 22hs

“EL DESPERTAR DE CLARA (LA ÚLTIMA HABITACIÓN)”

Todos los miércoles de enero y febrero, a las 22hs

“CENIZA”



Todos los jueves de enero y febrero 2017, 22hs

Jueves 22hs

“THE SASTRE AL CUADRADO” – DE GUILLERMO YANÍCOLA



Viernes 22.30hs

EL CLUB DEL TEATRO (Rivadavia 3422)

“COLECTIVO ARTÍSTICO FUSIÓN DE MENTES – D EVOLUTION”

MAR / ENE Y FEB / 22:00 HS

“MALDAD” de Patricia Suarez. Dirección: Marcelo Marán

MIER / ENE Y FEB / 22:00

“500 PESOS” – Dirección: Paola Belfiore

JUE / ENE Y FEB / 22:00

“TOKYO” pieza para un solo atleta de Santiago Maisonnave. Dirección: Gonzalo Brescó

VIE / ENE / 22:00

GRUPO LOS BLA BLA – FIEBRE DE NEON

SAB / ENE / 22:00

GRUPO LOS BLA BLA – WORK IN PROBLEM

SAB 4 y 18 / FEB / 22:00

“¿YA SE HIZO USTED SU FOTOGRAFIA?” de Marcos Rosenzvaig. Dirección: Rosita Pelaia – Helue Errandonea

VIE 10 / SAB 11 / FEB / 22:00

“CON VISTA AL RIO”. Dirección: Santiago Doria

VIE 17 / FEB / 22:00

“CARMEN VUELVE” biodrama. Dirección: Paola Belfiore y Paula Gonzalez

DOM / 8 ENE y 12 FEB / 22.00

“EXTASIS PERFORMANCES”. Dirección: Paula Lostra Cia. El Puente

DOM / 15 ENE Y 5 FEB / 22: 00

“DES CONEXIONES RECLUIDAS”. Dirección: Rocío Alvarez

Del Bochinche Grupo de expresión y movimiento.

DOM / 22 ENE / 22: 00

“MEMORIA Y CUERPO PRESENTE” -Dirección: Cristina Ribas

DOM / 29 ENE Y 19 FEB / 22:00

“VARIACIONES Q”. Dirección: Gimena Torti

DOM / 26 FEB / 22:00

“SERUMANO“– Dirección: Agostina Oltra

EL SÉPTIMO FUEGO (BOLÍVAR 3675)

“GREGORIO POR NACHMAN”

Lunes a las 22

“MAGNÍFICO, MÚSICA Y DELIRIO”



Lunes a las 23:30

“POETA EN NUEVA YORK”



Lunes 13 y 20 de febrero, a las 23:30

“SON COSAS NO OLVIDADAS”



Martes a las 21:30

“HIP HIP CUBA”



Martes a las 23:30

“DON FAUSTO”



Miércoles a las 22hs



“ESCABECHE DE VINCHUCA”

Jueves a las 21:30

“LOS INADAPTADOS DE SIEMPRE”



Jueves a las 23:30

“ILUSOS, MAGIA INCLUSIVA”

Viernes a las 20hs

“PITT & SBALL. EN EL INVERNADERO OCCIDENTAL DE LA CASA DE CURA”

Viernes a las 22: Sábados a las 22: “La Orestiada”

“RELEVO 1923”



Domingos a las 21:30hs

“CÁMARA LENTA”



Domingos a las 23:30

TEATRO LA CAMPANA

“ERNESTO “TORRY” VALENZUELA

“DIVAS”

Elenco: Rosita de Pasión y Silvia Suller

TEATRO LA BICICLETA

“DONCELLAS DE DOBRICH” Dirección: Claudia Mosso

Martes 21.30hs

“LA TINIEBLA” Dirección: Lorena Mecqui

Miercoles 21.30hs

RETAZOS Dirección: Colectiva

Viernes 21.30 hs

“READY MADE” Dirección: Eduardo Pavelic

Sábados 21.30hs

LIBERART

“EXORCISMO DE MUJER”



LUNES Y MARTES 21 HS

“TAUMATA” DIRECCION: SEBASTIAN AMANTE

LUNES 23 HS

“QUE ESTABA HACIENDO YO?” DIRECCION: JUAN BORGES

MARTES 23 HS

“INVISIBLE” LA VERDAD ES LA MENTIRA MAS EFICIENTE DIRECCION: ANGELES MARSET- IVAN MESIAS

MIERCOLES 21 Y 23 HS

“LA BANDA DE LOS AUSENTES”



JUEVES 21 HS

“ESTO NO TIENE NOMBRE” DIRECCION: GUILLERMO YANICOLA

JUEVES 23 HS

“HUMOR A LA PARRILLA” DIRECCION: IVAN MESIAS

VIERNES 21 Y 23 HS

“EL ORNITORRINCO” DIRECCION: MARIANO ATAHUALPA PINTOS

SABADO 21 HS

“CHAPLIN” LA LUNA SOBRE EL HOMBRO DIRECCION: ALEJANDRO CUESTA

SABADO 23 HS

“¿ACA VIVE MARTA GIMENEZ?” DIRECCION : MALENA RODRIGUEZ

DOMINGO 21 HS

“THE SASTRE AL CUADRADO”. Compañía The Sastre.

Viernes de enero y febrero, a las 22:30hs, en El Galpón de las Artes.

“DISPARATE, HECHO O DICHO FUERA DE RAZÓN Y REGLA”



Sábados de enero y febrero, a las 21, en La Bancaria.

“IL PERIPLO”



Domingos de enero y febrero, en escenarios rotativos: 08/01 La Casa de Enfrente; 15/01 Nevermind; 22/01 La Casa de Enfrente; 29/01 La Guagua; 05/02 Mingus.

Fernando Pereyra presenta:

“SUPERYÓ”, con Nadia Pais, Coco Comba y Fernando Pereyra.

Estrena el 7 de enero, a las 23:30 en La Bancaria, San Luis 2069.

“CÁMARA LENTA” de Tato Pavlovsky, con las actuaciones de Mauro Spadari, Marita Gripaldi y Coco Comba. Estrena el 8 de enero, a las 23:30, en Séptimo Fuego, Bolivar 3675.

GRUPO TEATRAL NEGRO MISTERIO

Mariano Atahualpa Pintos presenta:

“LOS INADAPTADOS DE SIEMPRE”, desde el 5 de enero, en el Teatro Séptimo Fuego (Bolivar 3675). Con las actuaciones de Damian Blanco, Milagros Boza, Nacho Cabral , Vanina Grandi, Stella Maris Fernandez, Thomas Lacerenza, Nicolas Maggi Stofmajer y Rocío Villarreal. La historia trata de un grupo de actores que son víctimas de la censura y represión. Privados de su libertad pero no de sus ideales. Mientras el tiempo pasa ellos solo están dispuestos a vencer.

“EL ORNITORRINCO”.

Los sábados a las 21 en la sala Liberart (Moreno 2742),

“QUÉ HERMOSA ES USTED”.

Los miércoles a las 21 en el Colectivo Cultural a la Vuelta de la Esquina (Alberti 3623). Con las actuaciones de Milagros Boza, Sandra Berardo , Yanina Ispizua, Emanuel Maglione, Zac Sosa y Angie Villarruel.

En el Centro Cultural La Casa de Enfrente, todos los lunes y martes se presentan:

“TEATRÓPATA” (Rocío Villarreal y Damian Blanco), “LA MUJER MEDIOCRE” (Yanina Ispizua y Carina Belloqc), “LOCAS” (Zully Napp y Malena Rodriguez) y “EL INCIDENTE” (Rocío Villarreal y Fernando Vasco).

“FELICITAS O LAS NIÑAS MUDAS”

Reestrena el 10 de enero, en la Villa Victoria Ocampo. Dirigida por Roberto Moss. Asistente de Dirección, Santiago Ardouin. Tendrá otras funciones el 24 de enero, y el 7 y 21 de febrero.