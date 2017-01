“Todavía no caigo en que soy el que más títulos ganó en Boca”

por Vito Amalfitano

Sebastián Battaglia es un futbolista con un récord difícil de igualar. Nada menos que 17 títulos en menos de 13 años en Boca. El más ganador de la historia del club. Siempre un ejemplo de conducta y de profesional, llegó a Mar del Plata para participar de una clínica para chicos en el marco de la campaña Ruta de Verano McDonald’s 2017, junto a Vanesa Santana, también eximia volante central, pero de fútbol femenino (de Boca y de la Selección) y Los Murciélagos, la Selección Argentina de fútbol para ciegos. La actividad fue moderada por el ex futbolista y periodista Diego Díaz, conductor del programa Indirecto, de TyC Sports.

“Me gusta mucho compartir estos buenos momentos con los chicos, transmitirles experiencias en el deporte, lo que vivimos nosotros como jugadores profesionales y que disfruten ellos de estar en una cancha con nosotros…”, dijo Battaglia en comienzo de una charla con LA CAPITAL que intentó dimensionar lo que significa él en la historia de Boca y del fútbol por esa tremenda marca.

-¿Qué valor tiene para vos ser el jugador con más títulos en la historia de Boca y en tan poco tiempo?

-La verdad que para mí es un orgullo grande, jamás me lo imaginé, todavía hoy no caigo en que soy el que más títulos ganó en Boca, nada menos, con la institución que es, con tantos años de vida y tan gloriosos. Trato de disfrutarlo y esperar que en algún momento se rompa porque uno quiere que al club le vaya bien y eso significará que si alguno llega a pasarme es porque hubo otra época muy buena en el club. Más allá de que es muy difícil porque los jugadores se terminan yendo muy rápido hoy.

-Lo que será muy difícil igualar es que eso se logre en tan poco tiempo. Te tocó vivir la época más gloriosa del club…

-Es verdad. Fue un corto tiempo pero una etapa muy linda. Pero hay que pensar en que el club puede tener alguna otra etapa parecida. Tomar lo bueno de aquella etapa y poder repetirla.

-¿Qué cosas deberían copiarse de aquel tiempo?

-Nosotros teníamos un grupo muy bueno y a medida que iban cambiando los jugadores enseguida venían dos o tres que los reemplazaban muy bien. Yo creo que se siguió una línea: dirigentes, cuerpo técnico, jugadores. Todos en la misma dirección y con grandes objetivos.

-Por esos títulos, por haber formado gran parte de esa etapa, tuviste un partido de despedida de ensueño, con la mayoría de las figuras de ese tiempo, con Román a la cabeza, con Palermo, con Bianchi en el banco…



-Para mí fue un día único, espectacular y agradecidos a todos porque me acompañaron todos los que quise.

-Te quedaste con ganas de ver más de Román en el fútbol…

-La verdad que sí, sin dudas. Román es esa clase de jugadores únicos, de los que ya no hay. La verdad que en lo personal que haber compartido equipo con él no solo en Boca sino también en Villarreal y la Selección fue un orgullo para mí.

-¿Cómo ves a Boca hoy? ¿Cómo se repone de la salida de Tevez?

-Ojalá no sienta el golpe. Carlitos sabíamos lo que transmitía y estaba retomando su nivel. El tomó una decisión y se fue a China, ahora el grupo tiene que seguir, ojalá las incorporaciones le den al equipo lo que necesita y pueda mantener el nivel con el que terminó el año.

-Sacate por un momento la condición de ex jugador profesional. Como hincha, ¿te decepcionó que se fuera así?

-No no, no sé, ¿qué se yo?… son decisiones muy personales. Una oferta muy tentadora. Hay que ver lo que siente internamente él y su familia. Fue una decisión difícil y ojalá en el corto plazo lo volvamos a tener otra vez.

-Hay un Battaglia hoy en el fútbol argentino?

-Las comparaciones a veces son odiosas. Pero hay algunos volantes que tienen mucho futuro, que me gustan mucho, como Ascacibar (Santiago), Marcone (Iván), que juega muy bien…

-Sos entrenador recibido, ¿Te ves dirigiendo pronto?

-Estamos esperando alguna oportunidad, aunque me gusta seguir ligado a la actividad con los chicos, enseñarles movimientos.

¿Qué tipo de DT será Battaglia en primera? ¿Más parecido a Bianchi o a Coco (Basile)?

-Una mezcla entre los dos. Un equilibrio. Como mis características de jugador. A mi en la mitad de la cancha me gustaba tener equilibrio. El fútbol pasa por atacar bien y defender bien. Después de acuerdo a los jugadores que uno tiene se definen otros matices.