Trabajadores de Anses advierten sobre el “desguace” del organismo

La delegada de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops), Sandra Mayol dialogó con LA CAPITAL y manifestó la “preocupación” e “incertidumbre” que viven los trabajadores de Anses, tras el pase de personal de Conectar Igualdad a una nueva sociedad del Estado. Temen que ocurra lo mismo con otros programas sociales fundamentales para el organismo previsional.

El traspaso de empleados de Conectar Igualdad a Educar S.E se oficializó a través del decreto Nº 1239/16 y generó en los trabajadores un importante malestar. En los últimos días del año, mantuvieron asambleas permanentes en sus puestos de trabajo y no lograron alcanzar un acuerdo en la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la que participaron representantes de Anses, Educar S.E, Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Apops y Secasfpi.

Según indicó Mayol, los trabajadores afectados al programa, que hasta el momento se desempeñaban bajo relación de dependencia con Anses Capital, fueron traspasados sin previo aviso y sin tener garantizada la continuidad de las condiciones laborales del convenio colectivo de trabajo vigente.

“Esta gente era de planta permanente y tenía un convenio colectivo de trabajo de la Anses y eso no les hes respetado, lo hacen por decreto, unilateralmente. En ningún momento se le consultó a la gente si ellos querían pasar”, detalló la delegada.

Aclaró, en este sentido, que “la gente que era monotributista pasa como monotributista y la gente de planta permanente pasa como tal pero a otra sociedad del Estado que no sabemos cómo se va a regir. Nosotros como gremio específico no queremos un desguace del Anses, queremos que se respete a la gente que está en un convenio colectivo”.

Asimismo, Mayol explicó que la transferencia de Conectar Igualdad se da en el marco de rumores del traspaso de otros programas sociales.

“También se habla de que el Pro.Cre.Ar lo quieren pasar al Ministerio del Interior y que la Asignación Universal por Hijo la quieren llevar a Desarrollo Social”, sostuvo Mayol y aclaró que esto deja “cada vez menos trabajo” al organismo.

“Estos programas no sólo dejan de estar bajo la órbita del Anses, también se llevan gente y equipamiento. Empiezan a desguazar de a poquito la Anses”, aseguró y agregó que en función de lo que está ocurriendo, el organismo sólo quedaría con la asistencia a los jubilados y “cada vez se jubilan menos. Entonces vamos a tener muchos más operadores cuando vas a poder hacer todo con cuatro o cinco”,ejemplificó.

A diferencia de lo que ocurrió en otras localidades, las cinco Unidades de Atención Integral (UDAI) de Mar del Plata no suspendieron la atención al público, pero sí mantuvieron asambleas permanentes a modo de protesta.

“Nosotros queremos informar lo que se está viniendo, pero seguimos atendiendo al público. Queremos cuidar este sistema que es equitativo para todos”, expresó.

Mesa de diálogo

Con el objetivo de llegar a una solución y brindarles tranquilidad a los empleados, quienes también mantienen un reclamo vinculado a extender el plazo de algunas renovaciones contractuales (Mayol asegura que algunos contratos se están renovando “cada dos meses”, cuando “antes se venían haciendo cada seis meses, un año), este martes se reunirán junto al director ejecutivo de Anses, Emilio Basavilbaso.

A pesar de sostener que “no hay diálogo” y que el encuentro surge como resultado de las medidas de fuerza tomadas por parte del gremio, las expectativas del gremio en cuanto al desenlace de la reunión son positivas. “Queremos paz y sabemos que ellos tampoco quieren esto, no quieren que estemos de paro o cerrando. Solo esperamos que haya diálogo, que nos escuchen y que vean que la gente está asustada. Como gremio nosotros no queremos tener a los empleados atemorizados”, concluyó la delegada.