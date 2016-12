“Trabajaré durante mi mandato para que la ciudad se ponga de pie”

La gobernadora María Eugenia Vidal anheló que Mar del Plata “se ponga de pie”, sobre todo, “en seguridad y empleo”, y aseguró que trabajará durante el resto de su mandato “para lograr ese objetivo”.

“Nos importa que Mar del Plata se ponga de pie, en seguridad, en empleo fundamentalmente. Quiero que esta ciudad que tiene todo, pesca, campo, industria, turismo, transporte, se ponga de pie. Voy a trabajar cuatro años para lograr ese objetivo”, dijo en una entrevista exclusiva con LA CAPITAL.

Vidal sostuvo que el intendente Carlos Arroyo “ha hecho un gran esfuerzo”, marcó que “de los 135 distritos de la provincia, Mar del Plata y Moreno eran los que peor estaban”, y acotó: “La situación de Mar del Plata era de profunda crisis y por eso con el presidente hemos ayudado mucho al intendente”.

“Cada vez hemos logrado mejorar más nuestra relación de equipo con el intendente Arroyo. Esta ciudad fue maltratada y abandonada y queremos que eso no pase nunca más. Queremos poner a Mar del Plata de pie, verla linda”, sentenció.

Durante una extensa charla mantenida poco antes de dejar inaugurado el Operativo Sol, la gobernadora negó que sueñe con ser presidenta. “No sueño con ser presidenta. A esta provincia le ha hecho mucho daño tener gobernadores que trabajaban como candidatos a presidente porque eso condicionó sus decisiones, su vínculo con el gobierno nacional. Yo estoy muy feliz de gobernar la provincia de Buenos Aires. No tengo que tener otra prioridad que no sea cubrir las necesidades de los habitantes de la provincia”, expresó.

-¿Cuál es el balance que hace del primer año de gestión?

-Siento que empezamos un camino. Todavía falta mucho. Cuando pienso en cada tema que le preocupa a la gente, la seguridad, las obras, la educación, estar cerca de los que menos tienen, en cada caso, tomo conciencia de que se trata de un camino que empezó. En algunos temas se ven las cosas más rápido, como en las obras. Por ejemplo en esta ciudad, en la ruta 88 o en los centros de salud, o en el Hospital Interzonal o en la pavimentación. En otros temas, como en seguridad o educación lleva más tiempo. Empezaron las clases a tiempo después de cinco años pero queda mucho por cambiar con lo que pasa dentro de la escuela. En seguridad uno puede poner más policías como de hecho tanto el presidente como yo enviamos a esta ciudad, pero hace falta mejorar la formación, la tecnología, el equipamiento. De hecho hoy estuve en el edificio del 911 de Mar del Plata. Son todos pasos que demuestran que empezó un camino.

-Se viene la temporada y todas las miradas apuntarán a Mar del Plata…

-Yo convoco a todos los argentinos a que vengan no sólo a esta ciudad sino a todas las ciudades de esta provincia que ofrecen cosas tan lindas. La más conocida es Mar del Plata y la más querida. Nos hemos preparado para recibirlos. Hemos realizado obras, estamos con este Operativo Sol duplicando la cantidad de efectivos que nos van a cuidar a todos los que estemos en esta ciudad. Hemos hecho un esfuerzo enorme y los esperamos con expectativas. La temporada recién arranca,este ha sido un año difícil para los argentinos pero yo espero que aún así puedan venir algunos días a disfrutar esta ciudad y a darle trabajo a los marplatenses que tanto lo necesitan.

“No sueño con ser presidenta”

-Usted es la dirigente nacional del PRO con mejor imagen lo cual constituye un halago pero estimo que también una responsabilidad.

-Ciertamente es una responsabilidad. Yo he estado conmovida desde el día que los vecinos de la provincia me eligieron. Ese día, el 25 de octubre, me conmovió su apoyo y me sigue conmoviendo cómo la gente me acerca sus rosarios, me da la mano, me pide que no afloje, me da una carta, me regala virgencitas, me acompaña de una u otra forma. Hoy me pasó también en Mar Chiquita. Veo en cada lugar que hay gente que me apoya, que me sostiene y eso me da mucha fuerza para dar la pelea diaria.

-En ese marco, debe ser difícil no soñar con ser presidenta…

-No sueño, la verdad no. Creo que a esta provincia le ha hecho mucho daño tener gobernadores que trabajaron como candidatos a presidente. Eso condicionó sus decisiones, su vínculo con el gobierno nacional. Yo estoy muy feliz de gobernar la provincia de Buenos Aires y de darle mi mayor esfuerzo a los vecinos de la provincia todos los días y que ellos sean mi prioridad. No tengo que tener otra prioridad que no sean ellos. Los bonaerenses se merecen tener una gobernadora que trabaje las 24 horas del día pensando en ellos

-¿Alcanzan cuatro años de gestión para los grandes objetivos?

-Para muchos cambios no van a alcanzar. Si uno piensa en las obras hidráulicas más importantes para que no haya más inundaciones, como la del Salado, la Cuenca del Luján, como la obra que necesita Pergamino, son de muchos años. Nuestra gestión las va a empujar y las va a iniciar y seguramente otros vendrán a continuarla. Y si nosotros decidimos seguir en otro mandato, las seguiremos empujando.

-A lo largo de este año de gestión, ha demostrados sentir un cariño especial por Mar del Plata.

-Es la ciudad de todos. Yo venía de chica, bueno, como todos los argentinos. Y después casada y con chicos no venía en temporada. Yo era de las argentinas que venía cuando la ciudad parece más dormida. Me encanta Mar del Plata en invierno.

-En este contexto, se sabe que expresó preocupación por la situación de Mar del Plata, y de hecho, que en todas las reuniones donde se abordan cuestiones acerca de esta ciudad usted señala que hay que ayudar al intendente Arroyo.

-El intendente Arroyo ha hecho un gran esfuerzo. De los 135 distritos que tiene la provincia, Mar del Plata y Moreno, que está gobernada por el Frente para la Victoria, eran las que peor estaban. La situación de Mar del Plata era de una profunda crisis y por eso con el presidente Macri hemos ayudado mucho al intendente. Porque nos importa que Mar del Plata se ponga de pie. En seguridad, en empleo, que yo sé que preocupa mucho a los marplatenses. Siempre que vengo hay un marplatense con una carta pidiéndome trabajo…Yo quiero que esta ciudad que tiene de todo, pesca, campo, industria, turismo, universidad, transporte, se ponga de pie. Voy a trabajar los cuatro años para eso y sé que el presidente también. De hecho se que se firmaron los convenios para el acueducto del Oeste para tener cien por ciento de agua corriente, el Hospital Interzonal está en obras…Estamos trabajando mucho para que el marplatense sepa que estamos pensando en él.

La relación con el intendente

-También se determinó que el ministro de Gobierno, Joaquín De la Torre viene seguido a Mar del Plata especialmente para colaborar con la gestión local. ¿Cómo califica la relación con el gobierno municipal?

-Cada vez hemos logrado mejorar más nuestra relación de equipo con el intendente Arroyo. Y creo que el intendente es un marplatense de toda la vida, que quiere que su ciudad esté mejor. Enfrentaba una situación muy difícil cuando asumió porque esta ciudad fue maltratada y abandonada, pero no queremos que eso pase más. Y queremos ponerla de pie, verla linda. Queremos que sea un orgullo de la provincia de Buenos Aires.

-En este marco, y con vistas a la temporada, usted le ha dado importancia al ciclo Acercarte, que se realizará lunes y martes en Parque Camet.

-Es que es un ciclo estupendo. Acercarte tuvo más de un millón de personas este año y el año que viene esperamos llegar a dos millones. Lo más importante de Acercarte es que le lleva cultura de calidad a los bonaerenses. No es solamente recitales. Es también teatro, arte plástica, es una biblioteca itinerante, es danza… Muchas disciplinas que se ponen en movimiento gratuito para la gente. Todo en dos días y la gente puede sumarse en distintos horarios. Además habrá actividades en el Museo MAR, con la muestra fotográfica de la prensa más importante del mundo, que va a estar en Mar del Plata en enero. Tendremos una gran movida cultural que al mismo tiempo cuida el trabajo de todos los artistas, porque no vamos ni fines de semana, ni jueves ni viernes, para no competir con el circuito comercial. Se puede hacer las dos cosas. Obviamente voy a venir con mis hijos. Me gusta venir a esta ciudad. Le confieso que he venido a lo largo del año varios fines de semana. Cuando quiero descansar y ver el mar me gusta escaparme un fin de semana con mis hijos y la pasamos muy bien. A veces algunos marplatenses me encuentran un sábado a la noche comiendo paella o hamburguesas y se sorprenden. Pero que no se sorprendan porque yo cada vez que pueda voy a venir con los chicos.