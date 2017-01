Tránsito secuestró 40 vehículos por alcoholemia en el último fin de semana del año

La Dirección General de Tránsito de General Pueyrredón secuestró 40 vehículos por alcoholemia punitiva durante el último fin de semana del año, en el marco de una serie de operativos de prevención y concientización que desplegó en distintos puntos de la ciudad, principalmente en el sector costero.

Los rodados secuestrados fueron 36 autos y 4 motos, todos ellos porque sus conductores arrojaron resultados positivos punitivos en los controles de alcoholemia a los que fueron sometidos.

Al respecto, Miguel Grassi Muñoz, titular de Tránsito Municipal, expresó: “De acuerdo a la experiencia, los operativos fueron muy exitosos. Venimos trabajando desde hace un año juntos. Cuando recién asumimos, cuando no teníamos los elementos, no pudimos hacer este tipo de tareas. Hoy en día, hicimos más operativos y fueron un éxito total porque no hemos tenido inconvenientes. El Estado tiene que estar en la calle y las distintas áreas comunales deben trabajar en conjunto, cosa que en otros momentos no se hacía”.

Sobre los detalles de los operativos, Grassi Muñoz explicó: “Trabajamos durante el fin de semana de Año Nuevo en conjunto con distintas áreas de la Municipalidad, como Inspección General, Transporte, Salud, Desarrollo Social, principalmente en el sector de la Costa como estaba programado. El resultado ha sido óptimo porque no hemos tenido mayores inconvenientes. Hicimos patrullaje en toda la zona y no tuvimos problemas, se hicieron algunos desvíos y se dirigió el tránsito en la zona de Berutti y la Costa. Luego, a las 2 de la madrugada, nos juntamos todas las áreas en Roca y la Costa. En este sector, se hizo un megaoperativo ordenado por el Intendente y el resultado fue exitoso porque evitamos que se registren accidentes”.

Por último, el titular de Tránsito informó: “Como resultado de este operativo, se secuestraron 36 vehículos y 4 motos por alcoholemia positiva punitiva. Destaco la presencia y respaldo de la Policía de la provincia de Buenos Aires, a cargo del Jefe Comisario Mayor Ástor y todo su equipo”.

“Todos los vehículos fueron puestos a disposición de la Justicia. Se secuestraron todos los registros de conducir. Durante la mañana del domingo, en conjunto con Inspección General y la Policía, se trabajó en el control de vehículos. En este marco se secuestraron 4 vehículos por distintas infracciones como por ejemplo alcoholemia, un registro vencido desde 2015 y otro que circulo por la ruta sin seguro”, concluyó.