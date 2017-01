Tras el aumento de tasas, la tarifa de OSSE es prioridad en el Concejo

El oficialismo empezó a aliviarse ayer tras la aprobación de las ordenanzas fiscal e impositiva: con esas normas, el municipio podrá emitir las próximas boletas con los aumentos de tasas previstos para este año. Pero para que la tranquilidad sea completa aún le queda pendiente la sanción del nuevo cuadro tarifario de Obras Sanitarias (OSSE). “Ahora esa es nuestra prioridad, aún más que el presupuesto”, reveló a LA CAPITAL una alta fuente del interbloque Cambiemos.

Es que, al margen del proyecto de OSSE, la comisión de Hacienda tiene pendiente el dictamen de los cálculos de gastos y recursos de la administración central y los entes descentralizados. La demora obedece a un hecho práctico: con los realineamientos que se están produciendo en el Concejo, todavía no consiguió los votos para avanzar.

El expediente de OSSE, en cambio, logró un acuerdo entre oficialistas y opositores en la comisión de Recursos Hídricos y la semana próxima podría tener el aval de la de Hacienda, que preside el oficialista Guillermo Arroyo (Agrupación Atlántica-PRO).

El consenso en la primera comisión que lo trató consistió en un recorte del aumento tarifario que promovía la empresa sanitaria. El objetivo del directorio, presidido por Mario Dell’Olio, era establecer una suba de 40% entre enero y abril y uno adicional entre mayo y diciembre para totalizar un 70% anual. Los concejales de Recursos Hídricos, en cambio, dejaron en pie, para que rija durante todo el año, sólo la primera parte del incremento.

Otro de los debates vinculados con OSSE alude a la tasa para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu). La intención de Dell’Olio era desprenderse de la gestión de cobro de ese tributo, cuya recaudación utiliza el Ente de Servicios Urbanos (Emsur). Incluso el ente había avanzado en una planificación para hacerse cargo del cobro a partir de este año. Sin embargo, OSSE y el Emsur firmaron luego un convenio para prorrogar por seis meses (hasta junio de 2017) el convenio por el que la empresa sanitaria realiza la gestión.

El acuerdo fue enviado ayer por el Ejecutivo local al Concejo. Con todo, entre los concejales predomina la opinión de que OSSE deberá mantener todo el año el cobro de la Girsu. Creen que es la única manera de asegurar un alto porcentaje de cobrabilidad en un tributo por el que este año se calculan recaudar $ 107 millones.

El concejal de Acción Marplatense Santiago Bonifatti lo tradujo en números: “Si OSSE cobra la Girsu, va a recaudar $ 90 millones; si la cobra la administración central, quizá llegue a $ 65 millones. Y si la cobra el Emsur, que no tiene una estructura preparada para ello, es una verdadera incógnita lo que puede recaudar”. A su entender, “la municipalidad no está en condiciones de correr el riesgo de desfinanciarse”.

Dell’Olio, en cambio, advirtió en el mensaje de elevación del convenio al Concejo que el cobro de la Girsu por parte de OSSE “ha llevado a distorsionar los importes facturados” por la empresa municipal, y que mientras la tarifa por el servicio sanitario se incrementó sólo 49% entre 2014 y 2016, la Girsu subió 75%. “Por lo tanto, es necesario señalar que OSSE hace un gran esfuerzo al incluir esta tasa en su factura”, acotó.

Por esa labor, la retribución que recibe es del 2,5% de la recaudación de la tasa. El convenio dice que el monto es distribuido entre el personal afectado a la gestión de cobro y a adquirir nuevo equipamiento.