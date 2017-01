“Ultimamente voy de consultorio en consultorio sobre los escenarios”

Melina Petriella se incorporó al elenco de “Bajo terapia”, del dramaturgo santafesino Matías Del Federico, con dirección de Daniel Veronese, una obra con dos años de éxito en la cartelera porteña, que llegó al teatro Atlas de Mar del Plata para hacer funciones de jueves a domingos, a las 21.

La comedia, ganadora junto a otras piezas del concurso “Contar 1”, organizado por la Asociación de Empresarios Teatrales (ADET) junto con la Asociación Argentina de Actores y con Argentores en 2014, para fomentar la presencia de obras nacionales en la grilla del circuito comercial porteño, debutó recientemente en en la ciudad balnearia.

Héctor Díaz, Carlos Portaluppi, Florencia Dyszel, María Figueras y Darío Lopilato junto a Petriella interpretan un particular grupo de parejas que se presenta a una sesión terapéutica dotada de una dinámica particular, para trabajar los avatares del vínculo amoroso.

La puesta, como sucede con varias de las obras que se presentan en la costa, tendrá al Atlas marplatense como sede fija de las funciones, mientras que aprovechará los días de descanso allí para recorrer diferentes localidades balnearias, un recurso habitual en varias compañías esta temporada que se presenta incierta en cuanto a la afluencia de público.

Con producción de Sebastián Blutrach, Pablo Kompel, Mauricio Dayub, Ignacio Laviaguerre, Carlos Rottemberg y Julio Gallo, “Bajo terapia” hace funciones de jueves a domingo a las 21, en Luro y Corrientes, y se presenta en el teatro Gesell Plaza, de Villa Gesell y en teatro La Torre, de Pinamar.

En el contexto de una obra con muy buenos trabajos, una dinámica aceitada y una buena taquilla (inicialmente la obra iba a permanecer medio año en cartel), llega Melina Petriella para encarnar a Paula, una abogada, esposa del personaje realizado por Díaz, padres de dos adolescentes complicados, un rol antes interpretado por Mercedes Scápola y Valeria Lois.

Petriella, una villana de telenovela, integró la troupe de otra comedia imbatible a lo largo del tiempo, “Toc Toc”, de Laurent Baffie, dirigida por Lía Jelín, conversó con Télam y se mostró entusiasmada y agradecida por la generosidad de sus compañeros de elenco.

-¿Qué le atrajo de la propuesta a la hora de sumarse a la compañía?

-Últimamente voy de consultorio en consultorio sobre los escenarios. Esta obra, al igual que sucede con “Toc Toc” trabaja sobre conflictos habituales en los seres humanos, más allá de las diferencias, ambas ofrecen la posibilidad de identificarse con alguna secuencia de la trama, tienen un final inesperado y un método sorprendente para encarar los conflictos de los personajes, anzuelos para el espectador. “Bajo terapia” es atrapante y resulta abarcativa, ya que habla de la realidad de tres parejas, lo que genera empatía con el público, aborda cuestiones de todos los días en la vida adulta: Poner limites a los hijos, quedar estancada en determinado rol dentro de una relación, el lugar que ocupan la sexualidad y el romanticismo en la convivencia, quiénes se animan a hablar acerca de los problemas y quiénes callan.

-¿Cómo es la experiencia de interpretar a una criatura ya interpretada por otras dos actrices?

-Todo el trabajo que hago implica a subirse a una ola, dotada de un engranaje sólido y con un funcionamiento coral, me sirve estar atenta a lo que ellas hicieron, a veces es como ejecutar una tarea vampiresca, porque se trata de realizar lo que hizo otra persona antes, pero a partir de otra energía y otra voz: Las mías. Es un desafío que encierra un trabajo de gran observación: vi el video de la puesta millones de veces, ensayé otras tantas con los actores y Veronese también estuvo atento durante el proceso y eso ya me permite ir relajando, respirar y empezar a divertirme, porque estamos haciendo una comedia.

-Produjo la serie “Cuatro Reinas” (Televisión Pública Argentina), entre otros proyectos, ¿En qué rol se siente más cómoda?

-Lo mío es actuar, indudablemente, esa es el área que me conmueve y despierta mi adrenalina, la producción surgió como una consecuencia de ser actriz, fue un ejercicio luego de tantas funciones con “Toc Toc”, donde llegamos a hacer dos puestas diarias, en ese panorama, sentí que descansaba mientras producía TV, pero amo el escenario.

-¿El teatro es su ámbito laboral favorito?

-Hice trabajos hermosos en televisión, pero las tablas me fascinan, siempre te dan revancha: en el ámbito comercial donde se hacen funciones muy seguido. Es fascinante la posibilidad de disponer del día siguiente para corregir, o intentar algo diferente en una escena, en cambio en el teatro independiente generalmente tenés que aguardar una semana para intentar la modificación. Eugenia Guerty, me dijo alguna vez: “Sobre el escenario, el perdón es el inmediato”, siempre podés probar algo nuevo, ninguna noche es igual a la anterior.

-¿Qué expectativas tiene en relación a la temporada?

-Las mejores, aunque pienso que precisaremos remarla, ojalá que la gente venga y nos vaya bien a todos.

-¿Proyectos para el resto del año?

-Estaremos en gira con esta pieza hasta fines de abril, y estamos ya trabajando desde el año pasado en una versión de “Heda Gabler”, de Henrik Ibsen para la escena alternativa, sin subsidio alguno, junto a María Abadi, Pablo Chao y Victoria Raposo. Y una puesta de Néstor Valente, el director de “El loco y la camisa” sobre el bullying también está en mis planes para 2017.