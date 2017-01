Un aluvión de turistas llegó para descansar el fin de semana

MIRAMAR (Corresponsal)

Miramar demostró un evidente repunte turístico durante la segunda quincena de enero, donde especialmente este último fin de semana se colmaron casi todas las plazas disponibles en los principales alojamientos.

De acuerdo al relevamiento de ocupación brindado a LA CAPITAL, desde la Secretaría de Turismo municipal, los aparts hoteles, cabañas y hoteles 3 estrellas tuvieron un 95% de ocupación, hoteles 2 estrellas 90%, hoteles sindicales 85%, hosterías 75% y hoteles 1 estrella 65%.

“Si bien la estadística corresponde a este fin de semana, vemos que hay una notoria mejoría general con respecto a la primera mitad de enero, donde la tendencia sigue marcando que un gran porcentaje llega sin reserva y con valijas en mano. Por suerte estamos mejor que otros centros turísticos de la Costa Atlántica”, dijo el director de Promoción Turística, Carlos Pagliardini.

“El promedio de estadía que manejamos siempre se mantiene en una semana”, amplió el funcionario.

Por otra parte, trascendió que los alquileres en departamentos también mejoraron globalmente con respecto a la primera quincena, pasando en líneas generales de un 50% a un 70 o 75% de cobertura.

También, otro de los datos apuntados a LA CAPITAL, desde la oficina de Turismo, es que, “más allá del público tradicional que llega a Miramar, este año se vieron muchos turistas nuevos que arribaron por primera vez en proporción a la temporada anterior. Ese parámetro lo tenemos por las inquietudes que llegan a nuestro sitio de información”.

“Recibimos mucha gente de distintos lugares del país que no conocía la ciudad y nos pregunta qué hacer. Además, vienen familias y parejas por dos o tres días de ciudades vecinas, que eso otro factor interesante. A través de nuestras redes sociales se destaca la calidad de servicio, algo que siempre intentamos mejorar en conjunto con los prestadores privados”, sostuvo Pagliardini.

Gasto moderado

No obstante, el nivel de gasto en el turismo sigue siendo moderado, algo lógicamente entendible ya que salir de vacaciones no es fácil por el presupuesto a manejar, teniendo en cuenta alojamiento, comida, sombra – quien no vaya a playa pública -, y recreación.

“Cuando se sienta a comer una pareja con dos chicos, muchas veces comparten una gaseosa pequeña y comen poco. El postre prácticamente quedó de lado”, dijo un empresario gastronómico consultado por este matutino.

“Hasta el verano anterior, teníamos tres recambios completos de comedor, hoy llegamos a dos en la mayoría de las oportunidades. No es excusa, sabíamos que la temporada se iba a presentar así, hay que adaptarse”, mencionaron desde un tradicional restaurante de la ciudad.