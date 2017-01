Un cuarto de siglo de cariño inalterable

Néstor García dirigió su primer partido oficial en Peñarol en setiembre de 1992 ante Ferro Carril Oeste en el “Héctor Etchart”. Por última vez en mayo de 1997 ante Racing en Avellaneda. Pasaron veinticinco y veinte años del punto de partida y el final del paso del entrenador bahiense por el club “milrayitas”. En el corazón de los hinchas, sin embargo, no hace más que cinco minutos.

El “Che” volvió a dirigir contra Peñarol. No lo hacía desde enero de 2013. Después se fue a Venezuela y no volvió a trabajar en nuestra Liga Nacional. Pero Carlos Más, el presentador oficial de Peñarol, no hizo más que anunciar su presencia y los hinchas -muchos de los cuales ni siquiera tienen registro visual de su paso por Mar del Plata- se rompieron las manos para aplaudirlo.

Minutos antes del partido, junto al presidente Domingo Robles, los periodistas Sebastián Arana y Martín Pellegrinet le entregaron un ejemplar de “Una historia de locos”, el libro que recorre la aventura peñarolense en la Liga Nacional. García, uno de los más importantes protagonistas de ese relato, lo recibió emocionado, caminó hasta el círculo central y saludó libro en mano a los cuatro costados del Polideportivo a los hinchas que lo ovacionaban de pie.

Increíble. El romance tiene veinte años. O veinticinco. Como el lector quiera. Pero tiene hoy la misma fuerza de entonces. El cariño hacia el “Che” no mermó ni un poquito. Ni el paso del tiempo pudo hacerle mella.