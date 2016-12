Un estudio revela cómo los marplatenses consumen los medios de comunicación

Con el objetivo de conocer y describir los hábitos de consumo de medios de comunicación de los marplatenses y la incidencia de internet en las formas de comunicación actuales, los alumnos de la cátedra de Investigación de mercado de la Licenciatura en Administración de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) hicieron un estudio que arrojó interesantes datos sobre “las nuevas costumbres”.

El trabajo de investigación comenzó en las últimas dos semanas de noviembre, con una muestra de 400 casos en los que se incluyeron a residentes de la ciudad entre los 16 y los 70 años.

Así, de los datos recogidos se desprendió que los marplatenses le dedican un tiempo promedio diario de 1 hs 42 minutos para informarse a través de internet, denotando una conciencia sobre la importancia de enterarse sobre temas de actualidad.

Resulta interesante destacar que el medio de información más creíble no resultó ser siempre el más utilizado: internet aparece como el medio más consultado para informarse, según el 44,0% de los marplatenses, mientras que sólo para el 22,5% lo cree el medio más confiable.

En el caso de la televisión el 38,5% manifiesta usarlo más, mientras que para el 27,0% lo considera el más creíble. Los diarios detentan una credibilidad cercana a los valores de los restantes (18,5%), aunque por debajo, mientras que su prioridad de uso es significativamente más bajo (3,0%).

La televisión, en tanto, sigue manteniéndose en el primer puesto de los medios más utilizados con el 96,5%, seguido por internet con un 93,0%. En términos de la frecuencia de consumo este último medio denota mayor penetración diaria respecto al resto de los medios medidos. En contraposición el consumo total de radio y diarios demuestra valores semejantes (82,0% y 81,0% respectivamente), observándose mayor consumo durante los fines de semana para el caso del diario (9,8%).

Entre los televidentes casi el 80% utiliza el cable como principal señal, y entre los programas consumidos prevalecen los noticieros (81,1%), series y novelas (60,1%) y programas de entretenimiento (59,3%).

En cuanto a los lectores de diarios se observa que un poco más del 50% utiliza únicamente diarios digitales, el 24,4% solo impresos mientras que el 21,0% manifiesta leer ambos formatos. Los menores de 40 años son más propensos a

utilizar diarios digitales, mientras que los mayores prefieren impreso. Respecto a los motivos de consumo de cada

formato de diarios se observa que quieres consumen diarios digitales lo hacen en un 75% por practicidad, mientras

que en el caso del consumo de diarios impresos las motivaciones se dividen más: un 41,1% por costumbre y un 37,1% por el fácil acceso.

Algunas particularidades en el uso de Internet

A pesar de las diversas frecuencias de consumo, el 82,3% de los marplantenses que tienen acceso a internet lo consume diariamente.

Entre el 7,0% de los que no usan nunca internet se observa que el 38,9% no lo hace porque no le interesa, mientras

que el 33,3% manifiesta no saber usarlo.

Aquellos que sí, en cambio, dicen acceder al servicio por celular (65,9%), computadora (30,6%) y tablet (2,7%) preferentemente.

Se aprecia que el mayor porcentaje de inernautas se informa a través de las redes sociales, siguiéndole los rubros de portales de noticias y diarios digitales prácticamente en la misma proporción, seguido de los buscadores. Por último, una pequeña minoría lo hace a través de las aplicaciones móviles.

A su vez, el informe también detalla que la penetración de Facebook y whatsapp es prácticamente total entre los que consumen internet. Por el contrario, Snapchat es la red social menos utilizada, con un porcentaje de uso de sólo un 10,2%. Twitter e Instagram, por el contrario, manifiestan una penetración de 18,0% y 39,5%, respectivamente.

La propagación de las noticias a través de las redes sociales fue otros de los puntos de análisis abordado por los estudiantes. Así, confirmaron que sólo un 40,2% de quienes consumen internet manifiesta compartir noticias a través de las redes sociales. Las temáticas que más se eligen compartir son culturales (55,7%) y de salud (54,4%), y luego política (45%) y ciencia y tecnología (43,6%).

Información más buscada a nivel local

Además del informe cuantitativo, los estudiantes realizaron cuatro dinámicas grupales denominada focus group, al que asistieron 8 personas por vez, de variada edad, sexo y demás niveles de clasificación muestral.

Entre los datos allí surgidos se llegó a la conclusión que la información de la escena local más buscada por los marplatenses es sobre: el clima, el tráfico, el estado del transporte público, los eventos culturales y deportivos, la suspensión de clases, las obras de la ciudad y la política local.