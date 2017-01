Unica presentación de Ezequiel Campa

Ezequiel Campa, uno de los principales referentes del Stand Up en Argentina, presentará hoy su espectáculo unipersonal en Mar del Plata por única vez esta temporada.

El comediante más explosivo del país protagoniza un espectáculo cien por ciento nuevo, con más de una hora de material no estrenado, que se constituye como su show más íntimo y personal hasta el momento.

Ezequiel tiene una extensa carrera como comediante a escala internacional, y una sólida trayectoria como actor en cine, teatro y televisión. Con singular estilo para llevar a cabo sus originales monólogos, repletos de energía y observaciones milimétricas, su debut en solitario es una oportunidad única para vivir una experiencia de purísimo Stand Up de alta calidad.

Campa viene de participar dos veces en el Festival de Comedia de New York (2014/2015) y de grabar su primer especial para Comedy Central y su primer especial para el mercado latinoamericano en Estados Unidos en Miami en el mes de diciembre.

El show de Ezequiel Campa será esta noche a las 23 en Teatriz (ex Diagonal), ubicado en diagonal Pueyrredon y Bolívar.