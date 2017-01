Vecinalistas decidieron responder la intimación de la Municipalidad

Tras el plenario realizado por la Federación de Asociaciones Vecinales de Fomento de General Pueyrredon, referentes de las entidades resolvieron responder individual y colectivamente la intimación en la que la Municipalidad les exigió la presentación de un plan anual de trabajo.

Los fomentistas, que se encuentran muy enojados por la medida del municipio, considerándola “improcedente”, resolvieron realizar la contestación para evitar problemas ulteriores pero, aseguraron, supeditarán el cumplimiento del plan de obras a la liquidación de la deuda que la comuna mantiene, en el mejor de los casos, desde hace 8 años.

Por otra parte, desde la Federación, acompañarán con otra nota general, pidiendo por una revisión de la situación y un compromiso para mejorar la relación.

“Las intimaciones son individuales, por lo que la respuesta, formalmente, debe ser individual. Tras averiguaciones y asesoramiento, desde la Federación resolvimos que se realicen las respuestas individuales, con o sin plan de obras, pero aclarando que el cumplimiento de las contraprestaciones, queda supeditado al pago total de la deuda que el municipio mantiene con las entidades”, explicó el presidente de la Federación, Heraldo García.

Asimismo, desde la Federación pedirán por nota que el Concejo Deliberante se expida en referencia a esta situación.

Tras un 2016 complicado, las Asociaciones Vecinales están pasando grandes aprietos económicos y tienen dificultades para cumplir con los servicios que brindan, sobre todo en los barrios más alejados, en los que las tareas corresponden a limpieza, corte de pasto y desmalezamiento de grandes extensiones.

Según cuentas que han sacado prolijamente en asociaciones de distintos puntos cardinales de la ciudad, el costo -sin tener en cuenta ningún próximo aumento en el valor, por ejemplo, del combustible, ni algún extra como el arreglo del tractor- mensual de los servicios a cumplir, es mayor al monto que se percibe mensualmente por contraprestación de servicios, aún habiendo calculado l 18% de aumento.

Otras entidades van más allá. Consideran que el plan de trabajo es una falta de respeto, primero porque “la municipalidad está en falta, no puede exigir nada” y, segundo, porque aseguran que “la rendición de los trabajados realizados se hace mensualmente, con cada cobro de la contraprestación, presentando, inclusive, boletas”.

Algunos vecinalistas que no participan de la Federación, pero forman parte de la Unión de Asociaciones Vecinales de la Zona Norte realizaron rápidamente el informe y el plan de trabajo. De todas formas, aseguraron que “dejamos bien aclarado en el documento que el cumplimiento del plan queda supeditado al pago total de la deuda por parte del Municipio”. Es que según confió una vecinalista de la zona “hoy, el plan de trabajo es una expresión de deseo, la realidad es que como están las cosas, es imposible de cumplir. Los números no dan”.

En tanto vecinalistas de la zona sur consideran que esta intimación es “una provocación” y una “represalia” como consecuencia de la gran cantidad de reclamos que desde las entidades se han realizado a la actual gestión.

Vale recordar que durante los últimos días de 2016, las Asociaciones de fomento recibieron la intimación para presentar el plan anual de trabajos, en el marco del artículo 11 de la ordenanza que regula la relación de la comuna con las entidades. En tanto las Asociaciones recordaron que, el artículo 9 de esa misma norma señala que el monto de los convenios por contraprestación de servicios debe revisarse trimestralmente, sobre todo en épocas de inflación.