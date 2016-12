Víctor Hugo: “No tengo nada que ver con el informe y Mar del Plata es parte de mi corazón”

“No tengo nada que ver con el informe que hizo el canal sobre Mar del Plata, incluso la prueba se dio en las últimas horas, y también antes de la primera vez que salió en el noticiero que conduzco, porque el informe va rotativo y salió varias veces este último fin de semana y también se habían pasado partes antes de la primera vez que salió en El Diario”, le explicó a LA CAPITAL Víctor Hugo Morales sobre el polémico envio del canal C5N sobre esta ciudad que generó repudios en distintos sectores.

“Mar del Plata es parte de mi corazón y de mi vida, incluso siempre he venido y seguiré viniendo a hacer mis programas y de vacaciones. De hecho el 7 u 8 de enero andaré otra vez por allí, como todos los años. Incluso fui dos veces este año, en febrero, por una invitación de la gente del Faro de la Memoria y Construyendo Militancia, cuando me había quedado sin trabajo, y en octubre pasado para presentar mi libro en la Facultad de Derecho, por una invitación de Abrazo Ciudadano, en la presentación también de ese espacio, y esa visita fue declarada de interés por el Concejo Deliberante, lo cuál me llena de honor y de orgullo”, añadió Víctor Hugo en el diálogo con este medio.

“Este informe que tanto revuelo ha generado ha ido incluso antes de El Diario, de la primera vez que salió en el noticiero que conduzco, en el programa que me antecede. Son producciones totalmente independientes. Yo soy el conductor del noticiero, no soy el dueño del programa, no es mi programa”, explicó una vez más el periodista, relator y escritor.

“Puedo sugerir algunos temas que me interesan,-aclaró-, pero hay cosas que son inherentes al canal. Hay un departamento de informes especiales. Que los colocan en los programas que ellos quieren. Posiblemente eligieron el mío, o el que conduzco, porque en este momento es un programa emblemático, con una audiencia formidable, que ha superado ampliamente al resto de los canales en los últimos meses”

“El canal no es mio”

“Pero el informe, -añadió- fue en el noticiero nuestro, yo lo presento como corresponde, lo hace un colega, lo hace un equipo de producción, que por por otra parte lo hace muy bien. Y lo presento con la delicadeza que se merece un compañero de trabajo, cumpla la tarea que cumpla. Pero por supuesto yo no tengo nada que ver con el informe, no lo pensé, no lo imaginé, no lo concebí, y mucho menos lo hice. Y para nada participé”

“El canal no es mío. Los periodistas, los colegas nuestros marplatenses, muy respetados, deben saber esas cosas, de producciones que van dentro de un noticiero y que el conductor no tiene nada que ver. Porque conocen la cocina, como se trabaja en el medio”, le dijo también Morales a este medio.

“Al margen de esto, el informe me parece excelente desde el punto de vista periodístico, aunque acaso fue presentado en un tiempo inoportuno, porque este es el tiempo de la Mar del Plata que uno ama y conoce y de la cuál yo me considero uno de los más devotos. En este momento puede considerarse inoportuno pero los trabajos periodísticos llevan semanas, a veces meses en su elaboración y lo terminaron poniendo en este tiempo”, manifestó también el conductor

También Víctor Hugo había hecho declaraciones en la FM 98.5, Radio Brisas, en las que se refirió a la situación actual de Mar del Plata relacionada con el informe de C5N, y en las que criticó duramente al Secretario de Gobierno de la Municipalidad, Alejandro Vicente: “Yo dudo de que el informe haya tenido una intencionalidad.

Y Mar del Plata tiene que convivir con lo que es hoy. Una inmensa ciudad, con sus maravillas y sus miserias. Lo real es que Mar del Plata se convirtió en una impresionante ciudad a la que van decenas o cientos de miles de argentinos a buscar su trabajo en temporada. Y Mar del Plata tiene entonces hoy una situación muy complicada, con la mayor desocupación en el país, con un pronóstico muy complicado. Una ciudad que ha agregado marginalidad y problemas económicos en la función de haber crecido sin naturalmente sin haberlo podido preveer… Entonces Buenos Aires es el Obelisco, y la calle Corrientes, y los teatros y la avenida Libertador pero también es el conurbano violento, también es la Buenos Aires con villas miserias. Y hacer un programa sobre las villas en Buenos Aires , mostrar eso, no es atacar a Buenos Aires. Lo mismo podría hablar de Córdoba, de Rosario, del Gran Mendoza. Tienen la misma problemática que se mostraba el otro día de Mar del Plata. Ahora, que un secretario de gobierno, de un gobierno facistoide como el de Mar del Plata tenga alguna actitud de crítica a mi persona sabiendo perfectamente cuál es el limite de mis posibilidades es algo que tomo como de quien viene y como muchos ataques que recibo desde esos sectores”

“Estoy convencido,-aseguró enseguida Víctor Hugo-, de que la cobertura del canal sobre la temporada de Mar del Plata será amplia, generosa, ambiciosa, como por otra parte corresponde porque Mar del Plata es el riñón, el ombligo del verano”