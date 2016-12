La gobernadora María Eugenia Vidal anheló que Mar del Plata “se ponga de pie”, sobre todo, “en seguridad y empleo”, y aseguró que trabajará durante el resto de su mandato “para lograr ese objetivo”.

“Nos importa que Mar del Plata se ponga de pie, en seguridad, en empleo fundamentalmente. Quiero que esta ciudad que tiene todo, pesca, campo, industria, turismo, transporte, se ponga de pie. Voy a trabajar cuatro años para lograr ese objetivo”, dijo en una entrevista exclusiva con LA CAPITAL.

Vidal sostuvo que el intendente Carlos Arroyo “ha hecho un gran esfuerzo”, marcó que “de los 135 distritos de la provincia, Mar del Plata y Moreno eran los que peor estaban”, y acotó: “La situación de Mar del Plata era de profunda crisis y por eso con el Presidente hemos ayudado mucho al intendente”.

La gobernadora se manifestó “conmovida” por como la gente se acerca y le da la mano. “Me manda cartas, me pide que no afloje y me acompaña. La gente me da fuerzas para la pelea diaria”, contó.

Negó, a la vez, que piense ser presidente: “No sueño con ser presidenta. A esta provincia le ha hecho mucho daño tener gobernadores que trabajaban como candidatos a presidente porque condicionó sus decisiones, su vínculo con el gobierno nacional. Yo estoy muy feliz de gobernar la provincia de Buenos Aires. No tengo que tener otra prioridad que no sea cubrir las necesidades de los habitantes de la provincia”.

La mandataria bonaerense, que lanzó en la ciudad el Operativo Sol 2017, habló además de su relación con el intendente Carlos Arroyo y el presidente Mauricio Macri, la purga policial, su salario, las obras para Mar del Plata, la temporada y el programa Acercarte (que lleva actividades artísticas y espectáculos a diversas localidades).

