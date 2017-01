Video: Fede Bal a las trompadas en un local de cómida rápida

Un video difundido en la red social Twitter muestra el instante en el que desata una batalla campal en un local de comidas rápidas, en la que participó Federico Bal.

Según algunos usuarios de la mencionada red social, el conflicto se habría originado porque el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal se habría “colado” para realizar su pedido e inclusive, en la pelea, sus guardaespaldas habrían atacado a diferentes jóvenes.

Al respecto el actor contó: “Estaba repleto de gente. Y unos pibes atrás me dicen: ‘Hey, te estás colando’. ‘No me estoy colando, chicos, estoy comprando una hamburguesa, si ustedes se ortivan…’. Estaban borrachos algunos, me gritaban, y me vuela una trompada de atrás que me revienta la cabeza. Y ahí se armó una bataola terrible”, expresó en diálogo con Teleshow.

Así quedó un joven tras la pelea:

Según el mediático hijo de Carmen Barbieri, uno de los custodios de su mamá, quienes suelen acompañarlo por las noches “porque a veces se pone complicado”, lo retiró del lugar. “Me llevó del cuello al auto para que yo no reaccione, porque pegar una trompada de atrás es de cobarde. Y mis amigos empezaron a pelearse con los pibes que me habían agredido. Se armó una bataola terrible, terrible… El pibe que quedó en el piso es el que me agredió, y mis amigos se volvieron locos, imaginate, como cualquier pibe normal de mi edad al que le pegan sin hacer nada”, aseveró.

Por último, Federico Bal afirmó: “Fue una pelea estúpida de salida de boliche, con pibes que estaban borrachos y la bardearon”.

“Sé que no debería exponerme a estas cosas, ¿pero por qué no puedo ir a comprar una hamburguesa con mis amigos después de bailar? Yo no le pegué nadie, no le toqué la cara a nadie, ¡a nadie!”, concluyó.