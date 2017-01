Vildoza: “Pienso disfrutar mucho estos últimos meses en Quilmes”

El talentoso base no se conforma con lo hecho hasta el momento por el equipo "tricolor". En la vuelta al trabajo planteó que aspira "llegar a los play-offs".

Quilmes, uno de los primeros equipos que vuelve a competir oficialmente en la Liga Nacional de Básquetbol, volvió anoche a los entrenamientos en el gimnasio “Armando Villar” con la mira puesta en el cotejo del próximo lunes 9 en “El Fortín de las Morochas” de Argentino de Junín.

No hubo pereza para volver al gimnasio. Al menos, no para Luca Vildoza. “Ya extrañaba un poco las prácticas. Volvemos con las mejores expectativas. Ingresamos a una etapa díficil del torneo, en la que nos tenemos que mezclar con los equipos de la Zona Norte”, deslizó el talentoso base minutos antes del primer entrenamiento.

Quilmes, en realidad, ya midió fuerzas cuatro veces contra los rivales del Norte. Con tres caídas (Quimsa y Olímpico en Santiago del Estero y Atenas en casa) y una contundente victoria contra Estudiantes de Concordia, una de las sensaciones del certamen.

“Son muy duros esos equipos, parejos, tienen mucho presupuesto. Nosotros para poder competir con ellos tenemos que dar lo mejor y defender muy bien. Como siempre, como lo venimos haciendo. Necesitamos trabajar muy duro para ponermos a su altura”, evaluó Vildoza.

Quilmes, que fue uno de los últimos planteles en armarse, empezó el torneo rodeado de cierta incertidumbre sobre sus propias posibilidades. Sin embargo, hoy está más cerca de mitad de tabla que del fondo de la Zona Sur. “Estamos bien, hicimos una gran primera parte de torneo. Pero no nos tenemos que conformar con esto. Al final del torneo la Liga te pone en el lugar que merecés. Si no trabajamos para estar arriba, no podremos lograr lo que queremos. Creo que el jugador nunca se conforma. Yo siempre buscó más. De mi parte, el objetivo es entrar en los play-offs. Para lograrlo tenemos que trabajar mucho. Debemos seguir jugando como lo venimos haciendo e intentar ganar un poco más”, afirmó convencido.

La deuda de Quilmes es ganar un poco más de visitante y arranca el 2017 en la ruta. Con sendos cotejos ante Argentino de Junín (lunes 9) y Bahía Basket (miércoles 11). “Sabemos que en esta Liga es difícil ganar de visita. Tenemos que tener la mente fría porque todos los equipos como locales se hacen fuertes y jugar tranquilos para aprovechar los momentos”, valoró.

Estos meses que Quilmes tiene por delante en la Liga Nacional serán los últimos de Luca Vildoza en el club de toda su vida, ya que está vendido al Baskonia Laboral Kutxa de la Liga Endesa española.

“Pienso bastante en España. Sobre todo en estas fechas. A uno se le cruza que estas pudieron haber sido las últimas Fiestas en Mar del Plata en mucho tiempo. Pero ya pasó. Y ahora pienso disfrutar mucho estos últimos meses en Quilmes”, finalizó.

Con todos los criollos



“Vamos a hacer un acondicionamiento fìsico y empezaremos a incrementar la carga con el correr de los días”, les dijo Javier Bianchelli a sus jugadores parado en el centro del gimnasio “Armando Villar”.

El entrenador tuvo anoche a disposición a todos los jugadores nacionales del plantel, más los chicos de la Liga de Desarrollo, que habían practicado un rato antes junto a Guido Lombardi.

Enzo Ruiz y Ariel Eslava, los basquetbolistas que se habían perdido el último juego ante Estudiantes de Concordia, previo al receso. El santiagueño continuó durante este parate el tratamiento para recuperarse de un desgarro y el “Tornillo” hizo lo propio para superar una lesión en la inserción del tendón de Aquiles.

Ambos hicieron el trabajo físico junto al resto del plantel y Bianchelli espera ver sus evoluciones con el correr de los días cuando el plantel comience con las prácticas de básquetbol propiamente dichas.

Los extranjeros del equipo, Tracy Robinson e Ivory Clark, emprenderán hoy el viaje de regreso desde Estados Unidos y mañana son aguardados para sumarse a los entrenamientos.