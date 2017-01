Ya se puede apreciar lo mejor del fotoperiodismo internacional

Marplatenses y turistas ya tienen la posibilidad de apreciar las mejores imágenes del fotoperiodismo internacional, en el marco de la muestra de la World Press Photo que se inauguró formalmente anoche en el MAR.

La exposición es posible en el marco de un trabajo conjunto realizado entre la Secretaría de Medios de la provincia de Buenos Aires, la entidad holandesa organizadora del concurso, la embajada de Holanda y el MAR, dependiente de la Secretaría de Cultura bonaerense.

La inauguración se concretó con la participación del secretario de Medios Bonaerense Mariano Mohadeb; la curadora de la Fundación World Press Photo Sophie Boshowers, el secretario de Cultura de la provincia, Alejandro Gómez, el presidente de ARGRA Ezequiel Torres, el ex jefe de fotografía de la agencia de noticias francesa AFP Daniel García, el fotoperiodista argentino premiado por la Fundación Rodrigo Abd y la secretaria de Cultura de General Pueyrredon, Silvina Rojas.

“Esta muestra es un sueño hecho realidad” destacó Mohadeb, quien consideró que “creo que les va a gustar, puede no gustarles pero lo que no va a pasar es que resulte indiferente porque es fuerte en todo sentido”.

El funcionario provincial valoró el rol de la World Press Photo por la libertad de expresión y por mostrar “el esfuerzo que hacen reporteros de todo el mundo”.

También afirmó que la muestra, finalizará el 25 de enero, a 20 años “del crimen más impresionante y atroz contra la libertad de expresión en Argentina, en democracia, que fue la muerte de José Luis Cabezas”.

Daniel García, a su turno, valoró que la muestra es “la más importante del mundo” en cuanto a fotoperiodismo y resaltó “el privilegio” de tenerla en Argentina.

En tanto Ezequiel Torres definió que “creemos que la fotografía es una herramienta expresiva increíble que en las manos correctas, en el ojo correcto puede generar producciones de la calidad, profundidad, compromiso que se puede ver en esta muestra. Desde ARGRA alentamos ese tipo de compromiso, sabiendo que fotografía y memoria están profundamente ligadas, que el trabajo del fotoperiodista es central, nuclear para la memoria de nuestros pueblos”.

Rodrigo Abd, por su parte destacó la oportunidad de “conectarme con el fotoperiodismo argentino y lo que pasa en el mundo” y apuntó que “World Press Photo es una referencia”.

La curadora de la exposición Sophie Boshowers agradeció a todos los que contribuyeron para que la muestra sea posible y destacó que “la importancia de esta muestra es que, como visitantes, puedan confiar en la información que se presenta, que no es moneda corriente hoy en día”.

“El dilema que viven a diario fotoperiodistas en todo el mundo es que está siendo una profesión potencialmente peligrosa” y ejemplificó con fotoperiodistas reconocidos mundialmente, que han muerto o han resultado heridos realizando su trabajo, entre los que recordó a José Luis Cabezas.

“La cobertura independiente de noticias está amenazada en el mundo por el estricto control gubernamental que se está dando. Libertad de información, investigación, discurso y expresión son más importantes que nunca. Nuestra tarea es contribuir a que fotoperiodismo y audiencia comprendan y respondan a la libertad de prensa necesaria”.

En tanto, Alejandro Gómez, aseguró que “hoy podemos disfrutar de esta muestra de primer nivel mundial, gracias al trabajo en equipo que siempre nos pide la Gobernadora, en este caso entre la Secretaría de Medios, la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina (ARGRA), la embajada de Holanda y la Municipalidad de Mar del Plata”.

Agenda de actividades

Además de la posibilidad de recorrer de manera libre y gratuita las 145 imágenes ganadoras en 2015 del concurso de fotoperiodismo y fotografía documental organizado por la WPP -del que participaron 82.951 trabajos presentados por 5.775 reporteros de 128 países- la muestra incluirá una serie de actividades paralelas.

En ese contexto hoy y mañana a las 18 se podrá participar de la visita guiada por Rodrigo Abd para el público en general en la sala de la muestra.

A las 19, tanto hoy como mañana habrá un taller sobre la Imagen en las redacciones a cargo de Daniel García para fotógrafos, redactores, diagramadores y medios en general.

El domingo, a las 17 se realizará el taller fotográfico para No fotógrafos, a cargo de Gabriela Salomone y a las 18, visita guiada por Daniel García.

El viernes 13, a las 1as 18, el encargado de la visita guiada será Alejandro Kirchuk, quién a las 19 dará una charla sobre periodismo gráfico.

El sábado 14 a las 18 se concretará un taller de fotografía, video y nuevos medios por Emiliano Lasalvia para profesionales de medios.

El viernes 20 de enero, a las 18, la visita guiada estará a cargo de Claudio Herdener, quien a las 19 dará una charla sobre periodismo gráfico.

El 21, también a las 18, la charla será sobre “la mirada de la mujer en la fotografía, aportes al periodismo gráfico” por Daniela Java y Mariana Araujo.

El cierre de la muestra será el 25 de enero, con el homenaje a José Luis Cabezas.